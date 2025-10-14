Advertisement
iPhone 17 के बाद Apple अब लाएगा स्मार्ट Glasses की क्रांति! फोन और वॉच दोनों को कर देगा फीका

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:18 AM IST
iPhone 17 के बाद Apple अब लाएगा स्मार्ट Glasses की क्रांति! फोन और वॉच दोनों को कर देगा फीका

Apple अब अपने अगले बड़े AI-पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस (AI Smart Glasses) पर काम कर रहा है. यह सिर्फ चश्मा नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा स्मार्ट डिवाइस होगा जो फोटो ले सकेगा, म्यूजिक चला सकेगा, हेल्थ ट्रैक करेगा और यहां तक कि voice assistant की तरह काम करेगा. Bloomberg की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, यह ग्लासेस visionOS पर चलेंगे- वही सॉफ्टवेयर जो Apple के Vision Pro हेडसेट को पावर देता है. यानी यह चश्मा, Apple के मिक्स्ड रियलिटी और AI को एक नए स्तर पर ले जाएगा.

Vision Pro से अलग, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिकल
Apple ने पहले Vision Pro लॉन्च किया था, जो एक एडवांस AR/VR हेडसेट है. हालांकि, इसका भारी डिजाइन, उंची कीमत और सीमित ऐप सपोर्ट के कारण यह सिर्फ प्रोफेशनल्स और टेक-एंथुजियास्ट तक सीमित रहा. अब कंपनी का ध्यान ऐसे प्रोडक्ट पर है जिसे हर रोज इस्तेमाल किया जा सके — यानी हल्का, स्टाइलिश और प्रैक्टिकल. AI Smart Glasses इस दिशा में Apple की अगली बड़ी चाल साबित हो सकते हैं.

दो मोड में काम करेंगे ये स्मार्ट ग्लासेस
रिपोर्ट के अनुसार, Apple के ये स्मार्ट ग्लासेस दो अलग-अलग मोड में काम करेंगे-
• जब इन्हें Mac से जोड़ा जाएगा, तो यह पूरा visionOS वर्जन चला पाएंगे.
• वहीं iPhone से कनेक्ट होने पर यह एक लाइट, मोबाइल-फ्रेंडली इंटरफेस दिखाएंगे.
इस तरह ये ग्लासेस काम और पर्सनल लाइफ दोनों के लिए एक परफेक्ट ऑल-इन-वन डिवाइस बन सकते हैं, जो Apple के पूरे इकोसिस्टम (iPhone, Watch, AirPods) से स्मूद तरीके से जुड़ जाएगा.

Apple का प्लस पॉइंट: डिजाइन + इकोसिस्टम
Apple की सबसे बड़ी ताकत है उसके स्लीक डिजाइन और इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस. iPhone, Apple Watch और AirPods की सफलता इसी वजह से हुई — उन्होंने नए फीचर्स देने के साथ-साथ Apple इकोसिस्टम को और मजबूत किया. अब अगर इन स्मार्ट ग्लासेस में हेल्थ ट्रैकिंग फीचर भी आता है, तो यह Apple Watch की तरह ही धीरे-धीरे एक हेल्थ साथी (Health Companion) के रूप में विकसित हो सकता है.

बढ़ती प्रतिस्पर्धा: Meta और Samsung भी रेस में
स्मार्ट ग्लासेस का बाजार अब तेजी से गर्म (heating up) हो रहा है.
• Meta ने पहले ही अपने Ray-Ban Smart Glasses लॉन्च किए हैं, जिनकी कीमत $799 (करीब ₹66,000) से शुरू होती है.
• वहीं Samsung और Google मिलकर अपने स्मार्ट ग्लासेस तैयार कर रहे हैं. इसके बावजूद, Apple की पहचान एक प्रीमियम कंज्यूमर प्रोडक्ट मेकर के रूप में है, इसलिए जब भी Apple इस मार्केट में कदम रखेगा, पूरा टेक वर्ल्ड उसे करीब से देखेगा.

पहले वर्जन में डिस्प्ले नहीं होगा
Bloomberg के Mark Gurman के मुताबिक, Apple के पहले वर्जन में लेंस के अंदर कोई डिस्प्ले नहीं होगा.
शुरुआती मॉडल में मिल सकते हैं ये फीचर्स:
• इन-बिल्ट स्पीकर्स
• कैमरा और AI वॉइस कंट्रोल
• बेसिक हेल्थ सेंसर
भविष्य के वर्जन में ये ग्लासेस ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) फीचर्स के साथ आ सकते हैं और Vision Pro लाइन के साथ को-एक्सिस्ट कर सकते हैं. कंपनी साल 2026 में इसका पहला अनाउंसमेंट, और 2027 में कमर्शियल लॉन्च करने की योजना बना रही है.

क्यों गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं Apple Smart Glasses
Apple के लिए यह कदम किसी हेडसेट से दूरी बनाना नहीं बल्कि मेनस्ट्रीम वेयरेबल टेक्नोलॉजी को अपनाने की दिशा में एक बदलाव है. Vision Pro अपने इनोवेशन के बावजूद अभी भी आम यूजर्स के लिए बहुत महंगा और भारी है. वहीं स्मार्ट ग्लासेस एक ऐसा गैजेट हो सकता है जिसे लोग हर दिन पहन सकें, जैसे आज स्मार्टवॉच या फोन. अगर Apple इसमें AI-आधारित स्मार्ट फीचर्स को हल्के और फैशनेबल डिजाइन में ला पाया, तो यह सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि नई टेक कैटेगरी की शुरुआत होगी.

