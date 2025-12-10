नोएडा में खुल रहा पहला Apple Store: महीने का किराया सुनकर आप हैरान रह जाएंगे

Apple 11 दिसंबर को अपने पहले नोएडा Apple Store की शुरुआत करने जा रहा है. यह स्टोर DLF मॉल ऑफ इंडिया में खुल रहा है और भारत में Apple का पांचवां स्टोर होगा. दिल्ली-NCR में यह कंपनी का दूसरा स्टोर होगा, क्योंकि इससे पहले Apple ने साकेत में अपना स्टोर खोला था. आधिकारिक लॉन्च से ठीक पहले इस नए स्टोर की लीज से जुड़ी जानकारी सामने आई है, जिससे पता चला है कि Apple इस प्रीमियम लोकेशन के लिए कितना किराया चुकाएगा और कितने समय की लीज पर यह जगह ली गई है.

छह यूनिट में फैला 8,240 sq ft का Apple Store

CRE Matrix द्वारा देखे गए सब-लीज डॉक्यूमेंट्स के अनुसार Apple ने DLF मॉल ऑफ इंडिया की ग्राउंड फ्लोर पर कुल 8,240.78 वर्ग फुट जगह किराए पर ली है. यह स्पेस छह अलग-अलग यूनिट्स में बांटा गया है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्टोर की लीज 11 साल की है. दिलचस्प बात यह है कि Apple के लिए पहला साल पूरी तरह किराया-मुक्त रखा गया है. यह कमर्शियल लीजिंग में अक्सर बड़े ब्रांडों को आकर्षित करने के लिए दिया जाने वाला ऑफर माना जाता है.

कितना किराया देगा Apple

पहले साल के बाद Apple प्रति वर्ग फुट 263.15 रुपये किराया देगा. अगर पूरे एरिया का हिसाब लगाया जाए तो कंपनी को हर महीने लगभग 45.3 लाख रुपये का किराया देना होगा. सालाना हिसाब से देखें तो यह रकम करीब 5.4 करोड़ रुपये होती है. पूरे 11 साल की लीज अवधि में Apple लगभग 65 करोड़ रुपये तक का किराया देगा, जिसमें आगे होने वाली बढ़ोतरी शामिल नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक, लीज एग्रीमेंट में यह शर्त भी जोड़ी गई है कि हर तीन साल में किराए में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. यह शर्त कमर्शियल प्रॉपर्टी लीजिंग में आमतौर पर लागू की जाती है. बताया गया है कि Apple ने यह एग्रीमेंट इस वर्ष 25 फरवरी को साइन किया था.

भारत में Apple के बाकी स्टोर्स का किराया

नोएडा स्टोर Apple की भारत में बढ़ती रिटेल मौजूदगी का हिस्सा है. मुंबई के BKC में मौजूद Apple Store reportedly हर महीने लगभग 48.19 लाख रुपये के किराए पर चलता है. दिल्ली के साकेत स्टोर का मासिक किराया लगभग 40 लाख रुपये बताया गया है. इसके अलावा पुणे के कोरेगांव पार्क और बेंगलुरु के हेब्बल स्थित स्टोर्स की एरिया रेंज भी लगभग 8,000–9,000 वर्ग फुट के बीच है. हेब्बल स्टोर reportedly करीब 2.09 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की लीज पर चलता है. यह दर्शाता है कि भारत में Apple प्रीमियम लोकेशन पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है.

Apple Store Noida में क्या मिलेगा

Apple के अनुसार नया स्टोर ग्राहकों को वही प्रीमियम और इमर्सिव एक्सपीरियंस देगा जिसके लिए Apple Stores दुनिया भर में जाने जाते हैं. यहां ग्राहकों के लिए हैंड्स-ऑन जोन तैयार किए गए हैं, जहां वे iPhone 17 सीरीज समेत नवीनतम Apple डिवाइस ट्राई कर सकेंगे. इसके साथ ही यूजर्स के लिए फ्री क्रिएटिव सेशंस भी रखे जाएंगे. स्टोर में Specialists, Creatives, Geniuses और बिजनेस टीम का सपोर्ट ग्राहकों को मिलेगा, ताकि वे खरीददारी से लेकर तकनीकी सहायता तक सब कुछ एक ही जगह पर पा सकें.

लॉन्च से पहले खास तैयारी

स्टोर ओपनिंग से पहले Apple ने Noida-थीम वाले वॉलपेपर और एक क्यूरेटेड Apple Music प्लेलिस्ट भी जारी की है. कंपनी का कहना है कि यह प्लेलिस्ट नोएडा की एनर्जी और वाइब से प्रेरित है. स्टोर 11 दिसंबर को दोपहर 1 बजे उपभोक्ताओं के लिए आधिकारिक रूप से खुल जाएगा.

आगे कहां खुलेगा अगला Apple Store

नोएडा के बाद Apple अगले साल मुंबई के बोरिवली स्थित Sky City Mall में अपना दूसरा मुंबई स्टोर खोलने की तैयारी में है. यह भारत में Apple की रिटेल रणनीति को और मजबूत करेगा और कंपनी के लिए मेट्रो शहरों में ब्रांड प्रेजेंस बढ़ाने में मदद करेगा.