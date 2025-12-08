Advertisement
trendingNow13032964
Hindi Newsटेक

Foldable iPhone को लेकर हुआ ऐसे खुलासा... नहीं मिलेगा ये 'छेद'! जानकर भारतीय कहेंगे- प्लीज Apple, ऐसा न करना...

अब एक नई लीक ने सबको चौंका दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple अपने फोल्डेबल iPhone में फिजिकल SIM कार्ड स्लॉट बिल्कुल नहीं देगा, यानी यह फोन सिर्फ eSIM पर चलेगा. यह जानकारी एक लोकप्रिय चीनी लीकर ने Weibo पर शेयर की है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 08, 2025, 07:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Foldable iPhone को लेकर हुआ ऐसे खुलासा... नहीं मिलेगा ये 'छेद'! जानकर भारतीय कहेंगे- प्लीज Apple, ऐसा न करना...

Apple अपने पहले Foldable iPhone पर काम कर रहा है और यह कंपनी के सबसे बड़े डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स में से एक माना जा रहा है. अब एक नई लीक ने सबको चौंका दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple अपने फोल्डेबल iPhone में फिजिकल SIM कार्ड स्लॉट बिल्कुल नहीं देगा, यानी यह फोन सिर्फ eSIM पर चलेगा. यह जानकारी एक लोकप्रिय चीनी लीकर ने Weibo पर साझा की है.

लॉन्च टाइमलाइन और डिज़ाइन: मिनी iPad जैसा फोल्डेबल
रिपोर्ट्स के अनुसार Apple का Foldable iPhone या तो अगले साल के अंत में या 2027 की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है. इसे फिलहाल iPhone Fold कहा जा रहा है. फोन में बाहर की तरफ 5.5 इंच का छोटा डिस्प्ले और अंदर खुलने पर लगभग 7.8 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है. इसकी स्टाइल एक बुक जैसे डिज़ाइन में होगी. शुरुआती लीक इसे एक मिनी iPad जैसा बता रही हैं. Bloomberg के Mark Gurman पहले ही इसे “super thin” और एक “design breakthrough” कह चुके हैं. चूंकि Foldable फोन में अंदर की जगह बेहद सीमित होती है, इसलिए Apple के लिए SIM ट्रे हटाना लगभग पक्का माना जा रहा है.

लीक्स की पुष्टि और eSIM की सबसे बड़ी दिक्कत
Instant Digital की लीक पहले की रिपोर्ट्स से मेल खाती है, जिनमें Gurman और विश्लेषक Ming-Chi Kuo की बातें भी शामिल हैं.लेकिन यह लीक एक बड़ी सच्चाई भी सामने लाती है- eSIM अभी भी हर जगह लोकप्रिय नहीं है. खासकर चीन में, जहां यूज़र्स फिजिकल SIM और ड्यूल SIM विकल्प को ज़्यादा पसंद करते हैं. चीन में फोन जल्दी-जल्दी रीसेल होते हैं और लोग अलग-अलग SIM ट्राय करते रहते हैं, इसलिए eSIM-only फोन कई यूज़र्स को परेशान कर सकता है. अगर iPhone Fold सिर्फ eSIM पर चलेगा, तो Apple को बेहद मजबूत और बिना गलती वाली eSIM एक्टिवेशन सर्विस देनी पड़ेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Apple का eSIM अनुभव: पहले भी मुश्किलें आई हैं
iPhone Air को भी Apple ने eSIM-only बनाया था, और यह फैसला पूरी तरह से फोन की पतली डिज़ाइन के कारण लिया गया था. लेकिन चीन में इसे एक्टिवेट करने के लिए अब भी China Mobile, China Telecom, और China Unicom जैसे ऑपरेटरों के सपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है. यहां तक कि eSIM एक्टिवेशन के लिए यूज़र्स को स्टोर विजिट करना पड़ता है, जिससे लोग परेशान होते हैं. वैश्विक स्तर पर भी iPhone Air की बिक्री उम्मीद से कम रही. लोग इसके पतले डिज़ाइन से ज़्यादा इसकी कम बैटरी लाइफ और सिंगल रियर कैमरा जैसी कमियों की वजह से इसे खरीदने में हिचकिचाए. चीन में तो फिजिकल SIM स्लॉट की कमी ने इसकी लोकप्रियता और कम कर दी.

फोल्डेबल में नए फीचर्स: क्या यह eSIM की कमी छुपा पाएंगे?
रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि Apple अपने Foldable iPhone में कई हाई-एंड फीचर्स जोड़ रहा है ताकि यह बाजार में अलग दिख सके.
सबसे बड़ी चर्चाओं में शामिल हैं- 
• 24-मेगापिक्सेल अंडर-डिस्प्ले कैमरा
• Crease-free इनर डिस्प्ले, यानी स्क्रीन में मोड़ का निशान नहीं दिखेगा

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

applefoldable iphoneiPhone Fold leak

Trending news

5.17 लाख अपलोड, 2.16 लाख मंजूर, पर 2.13 लाख अभी भी पेन्डिंग;वक्फ संपत्तियों की कहानी
Umeed Portal
5.17 लाख अपलोड, 2.16 लाख मंजूर, पर 2.13 लाख अभी भी पेन्डिंग;वक्फ संपत्तियों की कहानी
IMD का अलर्ट: इन 4 राज्य में भयंकर ठंड से हाहाकार, 3 में बारिश से कोहराम, लिखें नाम
IMD
IMD का अलर्ट: इन 4 राज्य में भयंकर ठंड से हाहाकार, 3 में बारिश से कोहराम, लिखें नाम
‘संविधान की प्रस्तावना से हटा दिए जाएं सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द’, संसद में उठी मांग
Parliamnet session
‘संविधान की प्रस्तावना से हटा दिए जाएं सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द’, संसद में उठी मांग
जब सिस्टम फेल हुआ, तब जनता बन गई 'इंजीनियर'; दार्जिलिंग में नदी पर खड़ा कर दिया पुल
Darjeeling News in Hindi
जब सिस्टम फेल हुआ, तब जनता बन गई 'इंजीनियर'; दार्जिलिंग में नदी पर खड़ा कर दिया पुल
क्या 500 करोड़ रुपए में बनाते हैं सीएम? पंजाब में 'आप' का कांग्रेस पर तंज
aap
क्या 500 करोड़ रुपए में बनाते हैं सीएम? पंजाब में 'आप' का कांग्रेस पर तंज
वंदे मातरम के 150 साल, बीजेपी-कांग्रेस के बीच आखिर क्यों हो रहा घमासान?
Vande Mataram
वंदे मातरम के 150 साल, बीजेपी-कांग्रेस के बीच आखिर क्यों हो रहा घमासान?
महाराष्ट्र में 'नेता प्रतिपक्ष' की नियुक्ति न होने से भड़का विपक्ष, लिया ये फैसला
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में 'नेता प्रतिपक्ष' की नियुक्ति न होने से भड़का विपक्ष, लिया ये फैसला
'कदम-दर-कदम सामान्य हो रहे हालात', इंडिगो संकट पर CEO ने स्टाफ को दिलाया भरोसा
IndiGo crisis
'कदम-दर-कदम सामान्य हो रहे हालात', इंडिगो संकट पर CEO ने स्टाफ को दिलाया भरोसा
'डर के मारे मैं चिल्ला रही थी, मेरा...', गोवा क्लब की आग से कैसे बची डांसर की जान?
Goa
'डर के मारे मैं चिल्ला रही थी, मेरा...', गोवा क्लब की आग से कैसे बची डांसर की जान?
'भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनें...' दक्षिण कोरिया में सीएम मान की पंजाबियों से अपील
AAP Bhagwant Mann
'भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनें...' दक्षिण कोरिया में सीएम मान की पंजाबियों से अपील