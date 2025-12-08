Foldable iPhone को लेकर हुआ ऐसे खुलासा... नहीं मिलेगा ये 'छेद'! जानकर भारतीय कहेंगे- प्लीज Apple, ऐसा न करना...

Apple अपने पहले Foldable iPhone पर काम कर रहा है और यह कंपनी के सबसे बड़े डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स में से एक माना जा रहा है. अब एक नई लीक ने सबको चौंका दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple अपने फोल्डेबल iPhone में फिजिकल SIM कार्ड स्लॉट बिल्कुल नहीं देगा, यानी यह फोन सिर्फ eSIM पर चलेगा. यह जानकारी एक लोकप्रिय चीनी लीकर ने Weibo पर साझा की है.

लॉन्च टाइमलाइन और डिज़ाइन: मिनी iPad जैसा फोल्डेबल

रिपोर्ट्स के अनुसार Apple का Foldable iPhone या तो अगले साल के अंत में या 2027 की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है. इसे फिलहाल iPhone Fold कहा जा रहा है. फोन में बाहर की तरफ 5.5 इंच का छोटा डिस्प्ले और अंदर खुलने पर लगभग 7.8 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है. इसकी स्टाइल एक बुक जैसे डिज़ाइन में होगी. शुरुआती लीक इसे एक मिनी iPad जैसा बता रही हैं. Bloomberg के Mark Gurman पहले ही इसे “super thin” और एक “design breakthrough” कह चुके हैं. चूंकि Foldable फोन में अंदर की जगह बेहद सीमित होती है, इसलिए Apple के लिए SIM ट्रे हटाना लगभग पक्का माना जा रहा है.

लीक्स की पुष्टि और eSIM की सबसे बड़ी दिक्कत

Instant Digital की लीक पहले की रिपोर्ट्स से मेल खाती है, जिनमें Gurman और विश्लेषक Ming-Chi Kuo की बातें भी शामिल हैं.लेकिन यह लीक एक बड़ी सच्चाई भी सामने लाती है- eSIM अभी भी हर जगह लोकप्रिय नहीं है. खासकर चीन में, जहां यूज़र्स फिजिकल SIM और ड्यूल SIM विकल्प को ज़्यादा पसंद करते हैं. चीन में फोन जल्दी-जल्दी रीसेल होते हैं और लोग अलग-अलग SIM ट्राय करते रहते हैं, इसलिए eSIM-only फोन कई यूज़र्स को परेशान कर सकता है. अगर iPhone Fold सिर्फ eSIM पर चलेगा, तो Apple को बेहद मजबूत और बिना गलती वाली eSIM एक्टिवेशन सर्विस देनी पड़ेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Apple का eSIM अनुभव: पहले भी मुश्किलें आई हैं

iPhone Air को भी Apple ने eSIM-only बनाया था, और यह फैसला पूरी तरह से फोन की पतली डिज़ाइन के कारण लिया गया था. लेकिन चीन में इसे एक्टिवेट करने के लिए अब भी China Mobile, China Telecom, और China Unicom जैसे ऑपरेटरों के सपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है. यहां तक कि eSIM एक्टिवेशन के लिए यूज़र्स को स्टोर विजिट करना पड़ता है, जिससे लोग परेशान होते हैं. वैश्विक स्तर पर भी iPhone Air की बिक्री उम्मीद से कम रही. लोग इसके पतले डिज़ाइन से ज़्यादा इसकी कम बैटरी लाइफ और सिंगल रियर कैमरा जैसी कमियों की वजह से इसे खरीदने में हिचकिचाए. चीन में तो फिजिकल SIM स्लॉट की कमी ने इसकी लोकप्रियता और कम कर दी.

फोल्डेबल में नए फीचर्स: क्या यह eSIM की कमी छुपा पाएंगे?

रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि Apple अपने Foldable iPhone में कई हाई-एंड फीचर्स जोड़ रहा है ताकि यह बाजार में अलग दिख सके.

सबसे बड़ी चर्चाओं में शामिल हैं-

• 24-मेगापिक्सेल अंडर-डिस्प्ले कैमरा

• Crease-free इनर डिस्प्ले, यानी स्क्रीन में मोड़ का निशान नहीं दिखेगा