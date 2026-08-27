/World Best Selling Phone: क्या आपका स्मार्टफोन भी है दुनिया के टॉप 10 में शामिल? इस फोन पर क्रेजी हुए लोग

स्मार्टफोन की दुनिया में हर महीने सैकड़ों नए फोन लॉन्च होते हैं, लेकिन जब बात सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन्स की आती है तो मुकाबला सिर्फ दो टेक दिग्गजों के बीच सिमट जाता है. काउंटरपॉइंट रिसर्च (Counterpoint Research) ने साल 2026 की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले 10 स्मार्टफोन्स की ताजा लिस्ट जारी कर दी है. इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के टेक बाजार को चौंका दिया है. एक तरफ जहां दुनिया भर का ओवरऑल स्मार्टफोन मार्केट 11% घटा है, वहीं दूसरी तरफ ऐपल और सैमसंग के प्रीमियम स्मार्टफोन्स की बिक्री में जबर्दस्त उछाल आया है. आइए जानते हैं कि इस बार किस फोन ने बाजी मारी है और इस लिस्ट में कौन-कौन से फोन शामिल हैं.
काउंटरपॉइंट रिसर्च के ग्लोबल हैंडसेट मॉडल सेल्स ट्रैकर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, Apple का नया iPhone 17 (5G) साल 2026 की दूसरी तिमाही में दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है. पूरी दुनिया में बिके कुल स्मार्टफोन्स में से अकेले 6% शेयर iPhone 17 का रहा है. इतना ही नहीं, दूसरे और तीसरे नंबर पर भी ऐपल के ही फ्लैगशिप डिवाइसेज iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 Pro का कब्जा रहा है.
ऐपल की इस भारी सफलता के पीछे उसके बेस मॉडल में किए गए बड़े अपग्रेड्स हैं. काउंटरपॉइंट के सीनियर एनालिस्ट कर्ण चौहान के मुताबिक, भारत, जापान, मिडिल ईस्ट और साउथ कोरिया में आईफोन की बिक्री में भारी बढ़ोतरी देखी गई है. अकेले साउथ कोरिया में ऐपल की बिक्री करीब दोगुनी हो गई है. ट्रेड-इन ऑफर्स, आसान किश्तों (Financing) और कैशबैक डिस्काउंट्स ने प्रीमियम आईफोन्स को आम लोगों की पहुंच में ला दिया है. इसके अलावा बजट-फ्रेंडली iPhone 17e ने भी MagSafe सपोर्ट और ज्यादा स्टोरेज के साथ टॉप लिस्ट में अपनी जगह बनाई है.
अगर एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स की बात करें तो Samsung ने बाजी मार ली है. सैमसंग का सबसे प्रीमियम फोन Galaxy S26 Ultra दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एंड्रॉइड फोन बन गया है. ग्लोबल लिस्ट में यह फोन चौथे स्थान पर रहा. पिछले साल के मुकाबले इस फोन ने रैंकिंग में 5 पायदान की लंबी छलांग लगाई है. जून में खत्म हुई तिमाही के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी अल्ट्रा-प्रीमियम एंड्रॉइड फोन ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है.
सैमसंग के सीनियर एनालिस्ट हर्षित रस्तोगी के अनुसार, Galaxy S26 Ultra में दी गई इंडस्ट्री-फर्स्ट 'प्राइवेसी डिस्प्ले' और एडवांस AI फीचर्स ने यूज़र्स को काफी आकर्षित किया है. अकेले S26 Ultra मॉडल ने पूरी S26 सीरीज की कुल बिक्री में 50% से अधिक का योगदान दिया है.
इस बार की टॉप 10 लिस्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ दो ही कंपनियों का पूरा दबदबा रहा. ऐपल और सैमसंग दोनों कंपनियों ने 5-5 स्पॉट्स अपने नाम किए हैं. दोनों ब्रांड्स ने मिलकर दुनिया भर के कुल स्मार्टफोन मार्केट के 26% हिस्से पर कब्जा जमाया है, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 2% ज्यादा है.
यह ध्यान देने वाली बात है कि ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में ओवरऑल 11% की गिरावट दर्ज की गई है. इसके बावजूद टॉप 10 स्मार्टफोन्स का मार्केट शेयर अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. इसका मुख्य कारण यह है कि चिपसेट और RAM की वैश्विक किल्लत के कारण स्मार्टफोन कंपनियों ने अपना पूरा ध्यान चुनिंदा लोकप्रिय और फ्लैगशिप मॉडल्स पर केंद्रित कर दिया है.
सैमसंग केवल महंगे फोन्स ही नहीं बेच रहा, बल्कि उसकी किफायती Galaxy A सीरीज ने भी ग्लोबल लिस्ट में मजबूत पकड़ बनाई है. Galaxy A07 (4G), Galaxy A17 (5G) और Galaxy A17 (4G) जैसे फोन्स ने टॉप 10 में अपनी जगह पक्की की है. इन फोन्स की सफलता की सबसे बड़ी वजह इनकी कम कीमत, बेहतरीन फीचर्स और लंबी लाइफ है. सैमसंग अब अपनी A-सीरीज के फोन्स में कम से कम 6 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट दे रहा है, जो उन ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहा है जो अपने फोन को कई सालों तक इस्तेमाल करना चाहते हैं.