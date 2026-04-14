iPhone 18 Pro Launch से पहले आई बड़ी खबर, नए रंग में मचाएगा बवाल, Leak हो गई पहली तस्वीर!

स्मार्टफोन की दुनिया में हर साल कुछ नया ट्रेंड आता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाकी ब्रांड्स को भी फॉलो करने पर मजबूर कर देती हैं. हाल ही में iPhone 17 Pro सीरीज का “Starry Orange” कलर काफी चर्चा में रहा, और अब खबर है कि Apple Inc. अगले साल एक और बड़ा कलर ट्रेंड सेट करने की तैयारी में है. लीक के मुताबिक iPhone 18 Pro में नया Deep Red फिनिश देखने को मिल सकता है, जिसे देखकर Android ब्रांड्स फिर से कॉपी कर सकते हैं.

iPhone 18 Pro में आ सकता है Deep Red कलर

नई रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple Inc. अपने आने वाले Pro मॉडल्स के लिए एक गहरा और प्रीमियम रेड कलर टेस्ट कर रही है. यह Deep Red शेड पहले के मुकाबले ज्यादा रिच और रिफाइंड बताया जा रहा है. कंपनी अब कलर्स को सिर्फ ऑप्शन नहीं, बल्कि एक बड़ा हाईलाइट फीचर बनाने पर ध्यान दे रही है. यही वजह है कि पिछले साल का Starry Orange इतना पॉपुलर हुआ था.

Android ब्रांड्स फिर करेंगे कॉपी?

जैसे ही नया कलर ट्रेंड सामने आता है, Android कंपनियां भी उसी दिशा में एक्सपेरिमेंट शुरू कर देती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक कई Android ब्रांड्स पहले से ही इसी तरह के रेड टोन पर काम कर रहे हैं. खासकर Honor जैसे ब्रांड्स पहले भी ऐसे ट्रेंड्स को जल्दी अपनाते दिखे हैं. यानी अगर Deep Red आता है, तो बाजार में जल्द ही उसके जैसे कई फोन दिख सकते हैं.

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डिस्प्ले में होगा बड़ा बदलाव

iPhone 18 Pro में सिर्फ कलर ही नहीं, डिजाइन में भी सुधार देखने को मिल सकता है. लीक के मुताबिक कंपनी स्क्रीन के फ्रंट कटआउट को छोटा करने पर काम कर रही है. इसका साइज लगभग 20.76mm से घटकर 13.49mm हो सकता है, जो करीब 35% की कमी है. इससे फोन का स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो बेहतर होगा और यूजर्स को ज्यादा इमर्सिव डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा.

परफॉर्मेंस में मिलेगा बड़ा अपग्रेड

परफॉर्मेंस के मामले में भी यह फोन काफी पावरफुल हो सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, A20 Pro chip इस सीरीज में देखने को मिल सकती है, जिसे TSMC के 2nm प्रोसेस पर बनाया जाएगा. यह टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन प्रोसेसर की दुनिया में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, जिससे बेहतर स्पीड और पावर एफिशिएंसी मिल सकती है.

Foldable iPhone भी आ सकता है साथ में

इस साल Apple Inc. अपने पहले फोल्डेबल iPhone को भी लॉन्च कर सकती है, जिसे iPhone Ultra कहा जा रहा है. अगर ऐसा होता है, तो iPhone 18 सीरीज के साथ यह कंपनी के लिए एक बड़ा इनोवेशन मोमेंट होगा.

लॉन्च से पहले और भी आएंगे लीक

हालांकि iPhone 18 Pro के लॉन्च में अभी समय है, लेकिन जैसे-जैसे लॉन्च डेट करीब आएगी, और भी लीक और जानकारी सामने आती रहेंगी. इससे यूजर्स को पहले ही अंदाजा मिल जाएगा कि नया iPhone कितना खास होने वाला है.