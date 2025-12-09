Advertisement
कौन है Johny Srouji? जिसके कारण करवटें बदल रहे Tim Cook! क्या खत्म हो जाएगा Apple का जमा-जमाया धंधा?

Apple के हार्डवेयर रोडमैप में बड़ी उथल-पुथल हो सकती है. खबर है कि कंपनी की कस्टम सिलिकॉन रणनीति के असली जनक Johny Srouji विदाई का प्लान कर रहे हैं. उनका जाना Apple के लिए बेहद गंभीर झटका माना जा रहा है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 09, 2025, 07:29 AM IST
Apple इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसका भविष्य काफी हद तक एक व्यक्ति के फैसले पर निर्भर हो सकता है. यह व्यक्ति है Johny Srouji, जो कंपनी की कस्टम सिलिकॉन रणनीति के असली जनक माने जाते हैं. खबरें हैं कि वे कंपनी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, और यदि ऐसा होता है तो Apple के हार्डवेयर रोडमैप में बड़ी उथल-पुथल हो सकती है. AI और चिप इंजीनियरिंग के दौर में जब विश्वभर में टैलेंट की सबसे ज्यादा कमी और प्रतिस्पर्धा है, तब उनका जाना Apple के लिए बेहद गंभीर झटका माना जा रहा है.

Johny Srouji कौन हैं?
Johny Srouji Apple के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज हैं. वे Apple के सिलिकॉन डिवीजन के असली लीडर और ब्रेन माने जाते हैं. कंपनी के अंदर उन्हें बेहद सम्मान मिलता है, लेकिन आम लोगों और मीडिया में उनका नाम कम ही सामने आता है. फिर भी Apple के सबसे बड़े हार्डवेयर चमत्कारों के पीछे वही खड़े हैं.

Apple Silicon के असली आर्किटेक्ट
साल 2008 में Apple में जुड़ने के बाद से Srouji ने कंपनी को बाहरी चिप सप्लायर्स पर निर्भर रहने से मुक्त कराया. उन्होंने इन-हाउस चिप डेवलपमेंट शुरू किया और Apple Silicon का वह दौर शुरू किया जिसने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया. आज Apple का हर बड़ा डिवाइस- iPhone, MacBook, iPad- उसके अपने चिप्स पर चलता है. यह बदलाव Srouji की ही देन है.

M-Series चिप: Apple की सबसे बड़ी छलांग
Apple के M-Series चिप्स को पिछले एक दशक की सबसे बड़ी हार्डवेयर उपलब्धि माना जाता है. इन चिप्स ने Mac को सिर्फ तेज नहीं बनाया, बल्कि उसे दुनिया की सबसे पावर-एफिशिएंट कंप्यूटर लाइन बना दिया. उद्योग विशेषज्ञ मानते हैं कि Apple के भविष्य का बड़ा आधार यही M-Series लाइन है- और इसकी नींव Srouji ने रखी है.

करियर के बड़े मोड़ पर Srouji
रिपोर्ट्स बताती हैं कि Johny Srouji ने Tim Cook को साफ कर दिया है कि वे Apple छोड़ने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि अगर वे जाते हैं तो किसी दूसरी बड़ी कंपनी से जुड़ सकते हैं. इस खबर ने Apple के अंदर अस्थिरता बढ़ा दी है, क्योंकि यह वही समय है जब कंपनी को मजबूत नेतृत्व और इनोवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है.

Apple में टैलेंट की कमी और बढ़ता दबाव
पिछले कुछ महीनों में Apple कई सीनियर इंजीनियरों और शोधकर्ताओं को खो चुका है. Meta, OpenAI और कई बड़ी टेक कंपनियां लगातार Apple के इंजीनियरों को हाई पैकेज देकर अपनी टीम में शामिल कर रही हैं. AI और सिलिकॉन इंजीनियरिंग के इस युग में टैलेंट की लड़ाई बेहद तेज हो चुकी है और Apple स्वयं को कमजोर स्थिति में महसूस कर रहा है.

क्यों Srouji का जाना Apple के लिए खतरनाक है
Johny Srouji सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, बल्कि Apple के चिप विजन के मुख्य रणनीतिकार हैं. उनका जाना Apple के लंबे समय के हार्डवेयर रोडमैप को कमजोर कर सकता है. जब पूरी दुनिया तेजी से AI और सिलिकॉन में प्रगति कर रही है, तब Apple को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है. इसलिए उनके फैसले का असर केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरी कंपनी की दिशा पर पड़ सकता है.

Tim Cook की कोशिश: Srouji को कैसे रोका जाए
सूत्रों के मुताबिक Tim Cook ने Srouji को कंपनी में बनाए रखने के लिए बड़ी पेशकश की है. इनमें बेहतर भूमिका, अधिक जिम्मेदारी और बड़ा मुआवजा शामिल है. चर्चा है कि उन्हें Apple के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी CTO बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है.

अगर CTO बनते हैं तो नेतृत्व में बदलाव निश्चित
Srouji को CTO बनाने से Apple की लीडरशिप में बड़ा बदलाव हो सकता है. John Ternus, जो Apple के हार्डवेयर इंजीनियरिंग प्रमुख हैं और Cook के संभावित उत्तराधिकारी माने जाते हैं, उन्हें भी नई भूमिकाओं के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है. यह बदलाव Apple के टॉप मैनेजमेंट में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है.

अगर Srouji चले जाते हैं तो आगे कौन?
कहा जा रहा है कि यदि वे कंपनी छोड़ते हैं तो Zongjian Chen और Sribalan Santhanam दो सबसे संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं. हालांकि यह भी स्पष्ट है कि दोनों में से कोई भी Srouji जितना प्रभावशाली नहीं है, और न ही उनके पास उनका स्तर का अनुभव है.

Apple में बढ़ती अनिश्चितता
भले ही Srouji रहें या जाएं, उनकी मौजूदा स्थिति Apple के भीतर की गहरी अनिश्चितता और दबाव को उजागर करती है. AI के दौर में जहां हर दिन बदलाव हो रहा है, Apple को अपनी गति वापस लाने की जरूरत है- और इस संकट ने यह दिखा दिया है कि कंपनी अंदर से कितनी चुनौती झेल रही है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

