घर बैठे बनवाएं राशन कार्ड, नहीं लगेंगे दफ्तर के चक्कर, इस सरकारी ऐप से मिनटों में काम पूरा

Apply For Ration Card: राशन कार्ड (Ration Card) भारत के हर नागरिक के लिए एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसके जरिए सरकार गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सस्ते रेट पर अनाज, चीनी, दाल और तेल जैसी रोजाना की जरूरी चीजें उपलब्ध कराती है. पहले राशन कार्ड बनवाना किसी बड़ी जंग से कम नहीं था. सरकारी दफ्तरों के चक्कर, घंटों लंबी-लंबी लाइनें, ढेर सारा पेपरवर्क और कई दिनों का इंतजार. लेकिन अब यह झंझट पूरी तरह खत्म हो गया है. सरकार ने एक बड़ा डिजिटल कदम उठाया है, जिसकी मदद से आप घर बैठे राशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

इस सरकारी ऐप से होगा काम

अब आपको राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों में घंटों लाइन लगाने की जरूरत नहीं है. अब आप UMANG ऐप की मदद से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. यह डिजिटल सुविधा खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो दूर के इलाकों में रहते हैं या सरकारी ऑफिस नहीं जा पाते है. सरकार का मुख्य उद्देश्य हर जरूरतमंद परिवार को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ आसानी से मिले.

इन राज्यों में शुरू हुई सुविधा

फिलहाल यह सुविधा कुछ केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों जैसे- चंडीगढ़, लद्दाख और दादरा नगर हवेली में शुरू हुई है लेकिन जल्द ही इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा.

UMANG ऐप से राशन कार्ड बनवाने का आसान प्रोसेस

आप अपने फोन से सिर्फ तीन आसान स्टेप्स में आवेदन कर सकते हैं.

1. सबसे पहले अपने फोन में UMANG ऐप डाउनलोड करें. मोबाइल नंबर और OTP के जरिए लॉगिन करें.

2. होमपेज पर "Services" पर जाएं, इसके बाद Utility Services में "Apply Ration Card" पर क्लिक करें.

3. अपने राज्य (STATE) को सेलेक्ट चयन करें. फॉर्म में अपना नाम, पता, परिवार के सदस्यों की संख्या आदि डिटेल भरें. इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे- आधार कार्ड, एड्रस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें.

4. इसके बाद फॉर्म सबमिट करें. आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. फॉर्म स्वीकार होने के बाद आपका राशन कार्ड आपको डाउनलोड या डाक के जरिए मिल जाएगा.