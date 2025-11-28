AR रहमान का AI पर गुस्सा फूटा! Sam Altman और Aravind Srinivas को दी सख्त नसीहत, बोले-बंदूक...

AR Rahman AI Warning: AI की तेज रफ्तार दुनिया पर अब म्यूजिक लीजेंड AR रहमान ने बड़ी बात कह दी है. एक पॉपुलर पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान रहमान ने OpenAI के CEO Sam Altman और Perplexity AI के CEO Aravind Srinivas को सीधे चेतावनी दे दी है. AR रहमान ने कहा ने साफ कहा कि AI का विकास ऐसा होना चाहिए जो लोगों को सशक्त बनाए न कि...
AR Rahman AI Warning: ऑस्कर विजेता म्यूजिक लीजेंड AR रहमान एक बार फिर चर्चा में हैं. AR रहमान ने हाल ही में एक पॉडकास्ट बातचीत के दौरान AI इंडस्ट्री के दो बड़े नाम OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन और Perplexity AI के CEO अरविंद श्रीनिवास को साफ अहर चेतावनी दी है. उन्होंने अरविंद श्रीनिवास और सैम अल्टमैन के साथ अपनी बातचीत का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि तकनीक का विकास लोगों को बेरोजगार करने वाला नहीं होना चाहिए.
AR रहमान ने बताया कि उनकी बातचीत की शुरुआत से ही उनका मुख्य फोकस था-लोगों की नौकरी न छीनें. उन्होंने AI से होने वाले संभावित नौकरी जाने पर गहरी चिंता जाहिर की. उनका मानना है कि AI को लोगों को बेरोजगार करने के बजाय उन्हें सशक्त बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए. रहमान ने AI लीडर्स से गरीबी, गलत सूचना और क्रिएटिव टूल्स की कमी जैसी पीढ़ीगत समस्याओं को दूर करने की अपील की.
AI की तुलना बंदूक से
रहमान ने अनियंत्रित AI की तुलना बंदूक से करते हुए उदाहरण दिया. उन्होंने तर्क दिया कि जिस तरह हथियारों के लिए नियम और प्रतिबंध बनाए गए हैं वैसे ही AI को भी इंसानों के द्वारा बनाए गए नियमों से कंट्रोल किया जाना चाहिए.
रहमान ने कहा कि अगर आप एक बंदूक खरीदते हैं तो आपने नियम तय किए हैं है ना? आप इसे हर किसी को नहीं देते, क्योंकि वे हर किसी को गोली मार देंगे...अब आप लोगों को गोली नहीं मार रहे हैं, लेकिन आप उनके नीचे से कालीन (जमीन) खींच सकते हैं और उन्हें बेरोजगार कर सकते हैं. यह परिवारों को गरीबी में धकेलने जैसा होगा. इसलिए यह नियमों का मामला है. इंसानों को नियम बनाने होंगे.
AI को बताया समानता लाने वाला टूल
AI के एक अच्छे टूल को लेकर रहमान ने कहा कि यह टूल उनके लिए भी सहायक है जिनके पास विजन है लेकिन संसाधन नहीं. हालांकि उन्होंने फिर से आगाह किया कि बिना किसी सीमा के AI का इस्तेमाल संगीतकारों (working musicians) को नुकसान पहुंचा सकता है.
OpenAI के साथ रहमान का Secret Mountain प्रोजेक्ट
रहमान ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट Secret Mountain पर भी बात की, जिसमें उनकी टीम AI और ह्यूमन वर्कफ्लो को मिलाकर नया क्रिएटिव IP तैयार कर रही है. यह प्रोजेक्ट पिछले तीन साल से बन रहा है. रहमान के अनुसार Sam Altman इस प्रोजेक्ट को देखकर काफी इंप्रेस हुए और टेक्नोलॉजी सपोर्ट देने की पेशकश भी की. रहमान ने कहा कि Secret Mountain सिर्फ म्यूजिक नहीं है ये फैशन, मर्चेंडाइज़, एंटरटेनमेंट और wisdom को मिलाकर एक बड़ा पैकेज है. उनका मानना है कि इससे नई इंडस्रीज और नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं.
