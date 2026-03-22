चैट गायब होने की टेंशन खत्म! Arattai ऐप में आया WhatsApp वाला फीचर, अब फोन बदलने पर भी नहीं खोएगी पुरानी यादें

Arattai New Feature Update: अगर आप अपनी प्राइवेसी को लेकर चिंतित रहते हैं और WhatsApp के विदेशी सर्वर से बचना चाहते हैं, तो अरट्टई (Arattai) आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर उभरा है. लेकिन अब तक इस ऐप की एक कमी लोगों को खूब खलती थी, जो यूजर्स की सबसे बड़ी चिंता थी. अब कंपनी ने उसको लेकर बड़ा अपडेट साझा किया है. कंपनी ने बताया कि अब एंड्रॉयड और आईफोन दोनों यूजर्स के लिए चैट बैकअप (Chat Backup) फीचर लाइव हो गया है. अब अगर आपका फोन खो जाए या ऐप डिलीट हो जाए, तो पुरानी बातें भी गायब नहीं होने वाली हैं. जोहो (Zoho) द्वारा विकसित इस ऐप का यह कदम इसे ग्लोबल दिग्गजों के और करीब खड़ा करता है.

अब चैट्स रहेंगी हमेशा साथ

इस नए फीचर के आने के बाद यूजर्स अपनी चैट्स को क्लाउड में सेव कर सकते हैं. अगर आपका फोन खराब हो जाए या आप नया फोन ले लें, तब भी आपकी पुरानी बातचीत आसानी से वापस मिल जाएगी. यह फीचर उन लोगों के लिए काफी राहत लेकर आया है, जो अक्सर डेटा खोने की परेशानी झेलते हैं.

Android और iPhone दोनों को फायदा

यह फीचर Android और iPhone दोनों यूजर्स के लिए शुरू किया गया है. Android यूजर्स अपनी चैट्स को Google Drive पर सेव कर सकते हैं, वहीं iPhone यूजर्स iCloud का सहारा ले सकते हैं. दोनों ही प्लेटफॉर्म पर बैकअप का तरीका लगभग आसान रखा गया है.

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एंड्रॉयड और आईफोन पर कैसे ऑन करें फीचर?

इस फीचर को ऑन करना ज्यादा मुश्किल नहीं है. आपको बस ऐप को अपडेट करना होगा. इसके बाद सेटिंग्स में जाकर चैट बैकअप का ऑप्शन चुनना होगा. यहां से आप अपने क्लाउड अकाउंट से कनेक्ट करके बैकअप शुरू कर सकते हैं. चाहें तो ऑटो बैकअप भी सेट कर सकते हैं, जिससे बार-बार याद रखने की जरूरत न पड़े. अगर आप Android यूजर हैं, तो आपको अपना गूगल अकाउंट लिंक करना होगा, ताकि बैकअप Google Drive पर सेव हो सके.

सुरक्षा का डबल डोज, एनक्रिप्टेड बैकअप

इस फीचर की सबसे खास बात यह है कि अरट्टई ने सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया है. आपका बैकअप End-to-End Encrypted होगा. इसका मतलब है कि क्लाउड पर सेव होने से पहले आपकी चैट्स एक खास कोड में बदल जाएंगी, जिसे आपके अलावा (यहां तक कि जोहो या गूगल भी) कोई नहीं पढ़ पाएगा.

इन बातों का रखें खास ध्यान

इस फीचर को यूज करने से पहले आप यहां दी गई बातों का खास ख्याल रखें. बैकअप शुरू करने से पहले आप चेक कर लें कि आपके गूगल ड्राइव या आईक्लाउड में पर्याप्त जगह है या नहीं. इसके बाद आप सेटिंग में यह भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सिर्फ टेक्स्ट मैसेज का बैकअप चाहिए या फोटो और वीडियो का भी. पहली बार बैकअप लेते समय वाई-फाई (Wi-Fi) का इस्तेमाल करना बेहतर है, ताकि आपका मोबाइल डेटा जल्दी खत्म न हो.

क्या है 'Arattai' की खासियत?

तमिल शब्द 'अरट्टई' का मतलब होता है 'गपशप' या 'बातचीत'. यह पूरी तरह से भारतीय ऐप है और इसका डेटा भारत में ही स्टोर होता है. इसको जोहो (Zoho) कंपनी ने बनाया है. कंपनी का दावा है कि वह ऐड के लिए यूजर्स का डेटा कभी शेयर नहीं करती. इसमें एक 'Pocket' फीचर है, जहां आप अपने जरूरी नोट्स और फाइल्स सुरक्षित रख सकते हैं. इसको भारत का अपना WhatsApp कहा जाता है.

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