Hindi News

Arattai पर पर्सनल चैट्स कितनी Safe? Zoho के फाउंडर बोले: 'Trust me bro'

Arattai App Privacy: यूजर्स ने Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू से सीधे कपल्स की Privacy से जुड़े सवाल पूछे है. वेम्बू ने चैट्स की सुरक्षा और तकनीकी पक्ष पर खुलकर बात की है. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि Arattai यूजर्स की प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 10, 2025, 11:58 AM IST
Arattai पर पर्सनल चैट्स कितनी Safe? Zoho के फाउंडर बोले: 'Trust me bro'

Zoho Arattai App: प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी अपनाओं अपील के बाद से Zoho का Arattai ऐप सुर्खियों में है. अरट्टई के तीन दिनों में डेली साइन-अप 3,000 से बढ़कर 3,50,000 हो गए. वहीं अरट्टई पर आपकी पर्सनल चैट्स कितनी सुरक्षित है? End-to-End Encryption न होने पर यह सवाल उठना लाजमी है. X प्लेटफॉर्म पर एक यूजर ने जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू से डायरेक्ट प्राइवेसी पर सवाल पूछे है कि पति-पत्नी या कपल्स की प्राइवेट चैट कितनी सेफ है.

इसके जवाब में वेम्बू ने 'ट्रस्ट मी ब्रो' कहकर उन पर भरोसा रखने की बात कही है. साथ ही चैट सेफ्टी के तकनीकी पक्ष को भी समझाया है. आइए जानते हैं जोहो का Arattai डेटा प्राइवेसी के मामले में कितना सुरक्षित है.

क्या है एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन?
Arattai की प्राइवेसी समझने से पहले End-to-End Encryption के बारे में जानना जरूरी है. यह एक तकनीक है जो WhatsApp और Signal यूजर्स की प्राइवेसी की रक्षा करते हैं. इसका मतलब है कि मैसेज भेजने वाले और पाने वाले के अलावा कोई भी यहां तक कि ऐप कंपनी भी आपकी चैट नहीं पढ़ सकती है. यह फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को मजबूत करता है और प्लेटफॉर्म पर उनका भरोसा बढ़ाता है.

Zoho के फाउंडर ने ऐप पर उठे सवालों का दिया जवाब
यूजर्स के सवाल पर Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने साफ-साफ कहा कि उनका पूरा बिजनेस भरोसे पर टिका हुआ है. उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे न तो यूजर का डेटा देखते हैं और न ही किसी थर्ड पार्टी को बेचते हैं. वेम्बू ने कहा कि फिलहाल End-to-End Encryption फीचर पर काम चालू है और यह तकनीकी फीचर जल्द ही Arratai पर आएगा. उन्होंने टेक्निकल फीचर से ज्यादा भरोसे को जरूरी बताया है, जिसे वे ग्लोबल मार्केट में रोज कमाते हैं. साथ ही कहा कि ये विश्वास वे अपने हर ऐप के साथ कमाना जारी रखेंगे.

Arratai और WhatsApp की टक्कर

फिलहाल End-to-End Encryption ही WhatsApp को Arratai से आगे रखती है. व्हाट्सएप इस फीचर को खूब प्रमोट करता है, क्योंकि यह यूजर्स के भरोसे का सबसे बड़ा कारण है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि Arratai को अगर WhatsApp के साथ टक्कर में रहना है, तो उसे ये फीचर जल्द लाना होगा. एक बार अरट्टई पर यह सर्विस आते ही, यूजर्स के पास WhatsApp पर बने रहने की एक बड़ी वजह भी खत्म हो जाएगी.

