Hindi News

Zoho के CEO श्रीधर वेम्बू की भारतीय प्रवासियों से घर वापसी की अपील, दिखाने चौंकाने वाले आंकड़े

Arattai ऐप बनाने वाली कंपनी Zoho के CEO श्रीधर वेम्बु ने हाल ही में भारतीय प्रवासियों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दिखाई है, जिसमें  उन्होंने दिखाया है कि कैसे भारतीय बाहर देशों की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 25, 2025, 10:39 AM IST
भारतीय कंपनी Zoho की ऐप Arattai जब से चर्चा में आई है तभी से इसके CEO श्रीधर वेम्बु भी सुर्खियों में रहने लगे हैं. लगातार वह अपनी ऐप और कंपनी को लेकर बयान दे रहे हैं. इसी बीच हाल ही में भारतीय प्रवासियों से एक खास अपील की है. उन्होंने विदेशों में बसे भारतीय प्रोफेशनल्स, खासकर पश्चिमी देशों में रहने वाले लोगों से कहा है कि अब वक्त है अपने देश लौटने का. वेम्बु का कहना है कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए उसे अपने सबसे प्रतिभाशाली और कुशल नागरिकों की जरूरत है.

भारतीयों ने दिया 1.7 मिनियन डॉलर का योगदान
श्रीधर वेम्बु ने हाल ही में अमेरिका में प्रवासियों की भूमिका को लेकर एक अहम टिप्पणी की है, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है. उनकी बात एक रिसर्च रिपोर्ट पर आधारित थी, जिसमें बताया गया कि भारतीय प्रवासी और उनके परिवार अमेरिका की अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक बड़ा योगदान देते रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मूल के लोग औसतन 30 वर्षों में अमेरिकी संघीय बजट में करीब 1.7 मिलियन डॉलर का योगदान करते हैं, जो अन्य प्रवासी समूहों की तुलना में सबसे ज्यादा है. वेम्बु ने इस उपलब्धि को सराहा और भारतीय समुदाय की सफलता को खुले तौर पर स्वीकार किया.

श्रीधर वेम्बु ने की तारीफ

अपने हालिया पोस्ट में श्रीधर वेम्बु ने प्रवासी भारतीयों के टैलेंट की तारीफ करते हुए कहा कि देश ने दुनिया को अपने सबसे होनहार नागरिक दिए हैं. उन्होंने यह बात भारतीय डायस्पोरा की उपलब्धियों को मान्यता देते हुए कही, जो विभिन्न क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं.

श्रीधर वेम्बु ने उठाए सवाल
श्रीधर वेम्बु ने अपनी बात पूरी करते हुए उन्होंने पश्चिमी देशों में बढ़ती प्रवासी विरोधी सोच की ओर ध्यान खींचा और सवाल उठाया कि अगर किसी जगह पर आपको अपनाया नहीं जा रहा तो वहां टिके रहने का क्या मतलब है. उन्होंने कहा, 'एक प्रवासी के नजरिए से सोचें, जहां आपका स्वागत नहीं है, वहां क्यों टिके रहें?'

'भारत माता आपको बुला रही है'
उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'भारत माता आपको बुला रही है, आपकी जरूरत है और आपका स्वागत करती है! घर लौटिए, आइए मिलकर एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण करें.' श्रीधर वेंबु, जो खुद एक बिजनेसमैन हैं, अमेरिका छोड़कर तमिलनाडु के तेनकासी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहने लगे हैं. उन्होंने देश के बौद्धिक भविष्य को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया. अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'मुझे उम्मीद है कि भारत आने वाली जनरेशन में अपने टैलेंट को बनाए रखेगा. साथ ही, उन लोगों को भी वापस बुलाना चाहिए जो पहले देश छोड़ चुके हैं.'

श्रीधर वेम्बु का पोस्ट हुआ वायरल
श्रीधर वेम्बु के इस पोस्ट ने देश में एक बार फिर 'ब्रेन ड्रेन' को लेकर चर्चा छेड़ दी है. उनके कई सपोर्टर्स ने इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि भारत की तरक्की में योगदान देना और इसकी सांस्कृतिक ताकत को अपनाना गर्व की बात है. वहीं, कुछ लोगों ने यह भी याद दिलाया कि देश में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे नौकरियों की कमी, सिस्टम की मुश्किलें और लिमिटेड ऑफर्स अक्सर टैलेंटेड लोगों को विदेश जाने पर मजबूर कर देते हैं.

Arattai बनेगा और सुरक्षित
दूसरी ओर यह भी सामने आया है कि श्रीधर वेम्बु और उनकी टीम Arattai मैसेजिंग ऐप को और सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. भारत में WhatsApp को टक्कर दे रही यह ऐप फिलहाल टेक्स्ट मैसेज के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की टेस्टिंग के दौर से गुजर रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही इसमें सिक्योरिटी फीचर लॉन्च होगा, देश में बड़ी संख्या में यूजर्स इस स्वदेशी ऐप की ओर आकर्षित होने लगेंगे.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

SRIDHAR VEMBU Zoho

