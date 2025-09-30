Advertisement
Arattai की धुआंधार एंट्री! WhatsApp और Microsoft को चौंकाने वाली चुनौती के बाद, अब बनने चला UPI जैसा धमाकेदार प्लेटफॉर्म!

Arattai ऐप ने लॉन्च होते ही भारत में धमाल मचा दिया है. इस लेकर लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही है. इस ऐप को WhatsApp के लिए खतरा माना जा रहा है. इसी बीच इसे लेकर अब एक और बड़ी खबर सामने आ गई है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 30, 2025, 06:19 PM IST
भारत में इस वक्त स्वदेशी ऐप Arattai सुर्खियों में बना हुआ है. इस ऐप का मुकाबला सीधे WhatsApp से किया जा रहा है, क्योंकि इसमें भी लगभग व्हाट्सऐप जैसे ही सारे फीचर्स दिखाई दे रहे हैं. स्वदेशी कंपनी Zoho के तैयार किए हुए इस Arattai ऐप को Google और Microsoft जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए भी बड़ी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि इसमें ऐसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं जो इन इन कंपनियों को टक्कर दे सकते हैं. वहीं, अब आने वाले वक्त में यह ऐप UPI का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है. इसे लेकर मंगलवार को Zoho कॉरपोरेशन के फाउंडर और CEO श्रीधर वेम्बु ने बताया कि मैसेजिंग एप्लिकेशन Arattai को इस तरह अपग्रेड किया जा रहा है कि वह UPI और ईमेल की तरह अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ आसानी से जुड़ पाए.

तेजी से डाउनलोड हो रही Arattai
बता दें कि Zoho कॉर्पोरेशन के ऐप Arattai के लॉन्च होते ही इसे तेजी से देशभर में डाउनलोड किया जाने लगा है. डाउनलोड करने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐप के बढ़ते यूजर्स को देखते हुए कंपनी अब इसे UPI और ईमेल की तरह अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ आसानी से काम करने वाला ऐप बनाने की तैयारी कर रही है. श्रीधर वेम्बु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बारे में जानकारी देते हुए लिखा, 'हमने UPI के लिए टेक्निकल काम करने वाले ग्रुप ISPIRT के शरद शर्मा से Arattai पर मैसेजिंग प्रोटोकॉल को स्टैंडर्डाइज और पब्लिश करने के बारे में बातचीत शुरू कर दी है. मैं UPI का बहुत बड़ा फैन हूं और इस टीम के काम की इज्जत करता हूं. शरद मेरे अच्छे दोस्ते हैं और वे हमें इस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगे.' अब उम्मीद की जा रही है कि इस कॉलेबोरेशन के बाद Arattai को एक नए मुकाम तक ले जाने में मदद मिलेगी.

UPI की तरह बनाने की तैयारी
श्रीधर वेम्बु ने इस बात पर जोर दिया कि वह Arattai को UPI और ईमेल की तरह सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाला ऐप यानी इंटरऑपरेबल बनाना चाहते हैं, न कि वह इसे व्हाट्सऐप की तरह एक क्लोज्ड ऐप रखना चाह रहे हैं. वेम्बु ने क्लियर किया है कि उनका उद्देश्य किसी भी तरह से एकतरफा नियंत्रण बनाना नहीं है, बल्कि उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरा समर्पण दिखाते और कहा कि वे इस दिशा में ISPIRT के साथ पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार है.

सिर्फ 3 दिनों में 100 गुना बढ़ोतरी
वेम्बु ने पहले जानकारी दी थी कि सिर्फ 3 दिनों में ही Arattai ऐप का ट्रैफिक 100 गुना बढ़ चुका है. जहां पहले इस ऐप पर हर दिन 3,000 साइन-अप किए जा रहे थे, वहीं, अब केवल 3 दिनों में यह आंकड़ा बढ़कर 3,50,000 हो चुका है. इसी उछाल को देखते हुए अब कंपनी ने इमरजेंसी मोड में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का फैसला लिया है, ताकि आने वाली संभावित 100 गुना बढ़ोतरी को संभाला जा सके. इसी को तेजी से विकास का तरीका माना जा रहा है, जिसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं.

वेम्बू की टीम कर रही काम
वेम्बू ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, जैसे-जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ रहा है, उसी मुताबिक समस्याओं में भी सुधार किया जा रहा है. इसके लिए कोड को बेहतर बनाने के साथ-साथ अपडेट भी किया जा रहा है. वेम्बू ने कहा कि इस काम में उनकी टीम पूरी मेहनत और लगन के साथ जुटी हुई है.

2021 में लॉन्च हुआ था ऐप
गौरतलब है कि Zoho ने 2021 में अपना मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया था. इसे खासतौर पर भारतीय यूजर्स को डेटा सुरक्षित रखने के लिए उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. इस ऐप में वॉइस और वीडियो कॉल के अलावा पहले से ही एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा भी दी गई है. वहीं, अब स्टैंडर्ड मैसेजिंग फीचर्स को भी नए अपडेट्स के जरिए एन्क्रिप्शन सुविधा से लैस किया जा रहा है, ताकि यूजर्स की प्राइवेसी और भी मजबूत हो सके.

