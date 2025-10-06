क्या आप जानते हैं Arattai का असली मतलब? इस भाषा में रखा गया है नाम

Arattai को लेकर देशभर में खूब चर्चा है. इस ऐप का कमाल ऐसा है कि यह WhatsApp को टक्कर देने लगा है. हालांकि, इसके नाम को लेकर लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन चल रही है. चलिए जानते हैं क्या है इस ऐप का मतलब.
भारतीय टेक कंपनी Zoho ने हाल ही में एक नया इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप Arattai पेश किया है, जो फीचर्स के मामले में WhatsApp को सीधी टक्कर देता नजर आ रहा है. भारतीयों के बीच इस ऐप को काफी पसंद किया जाने लगा है. लोग लगातार इसे डाउनलोड कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ऐप को बढ़ावा देते हुए नजर आए. उनके अलावा देश के कई बड़े नेताओं ने भी इसे ऐप का प्रचार किया है. इसके बाद से ही Arattai को और अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा.
कई बड़ी हस्तियों ने किया डाउनलोड
आनंद महिंद्रा जैसी दिग्गजों हस्तियों ने भी इस ऐप को अपनाना शुरू कर दिया है. Arattai के जरिए यूजर्स न सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, बल्कि डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें भी शेयर कर सकते हैं. इसमें ऑडियो और वीडियो कॉलिंग की भी सुविधा दी गई है, साथ ही ग्रुप वीडियो कॉल का विकल्प भी मिलता है. हालांकि, इन सबके बीच लोग Arattai का मतलब जानने के लिए भी बेताब हैं. चलिए आज इस सवाल का जवाब जानते हैं.
Arattai का मतलब
Arattai के मतलब को लेकर सोशल मीडिया पर लोग काफी सवाल कर रहे हैं. ऐसे में बता दें कि WhatsApp को टक्कर देने वाली इस ऐप का नाम तमिल भाषा में रखा गया है. यह एक तमिल शब्द है, जिसका मतलब होता है कि Casual conversation यानी आम बातचीत. Zoho कंपनी ने इसे तैयार किया है और यह खासतौर पर भारतीय यूजर्स के लिए बनाई गई है. कंपनी ने इस ऐप के अलावा Gmail की तरह इस्तेमाल की जाने वाला स्वदेशी ऐप Zoho Mail सर्विस भी लॉन्च की है.
Arattai का मकसद
Arattai का मुख्य उद्देश्य है भारतीय यूजर्स की प्राइवेसी का ध्यान रखना. इसमें स्टोर किया गया पूरा डेटा सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट किया जाता है. इसमें एक खास ‘सीक्रेट चैट’ फीचर भी दिया गया है, जो मैसेजेस को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के जरिए पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है. इतना ही नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली ऑडियो और वीडियो कॉल्स भी पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड होती हैं, जिससे बातचीत निजी और सुरक्षित रहती है.