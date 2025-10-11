क्या आप जानते हैं Arattai का सही मतलब? Zoho के फाउंडर ने किया खुलासा, हर जुबान में समझाया Meaning

स्वदेशी Zoho लगातार अपने इंस्टेंट मैसेंजिग ऐप Arattai की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है. कुछ वक्त पहले ही इसे देशभर के लोगों के सामने पेश किया है और तेजी से लोगों ने इसे डाउनलोड भी करना शुरू कर दिया है. हैरानी की बात तो यह है कि ये ऐप सीधे WhatsApp को टक्कर दे रही है. वहीं, भारत में लोग तेजी से Arattai को अपना रहे हैं. जहां एक ओर लोग इस ऐप की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर इसके नाम को लेकर भी काफी चर्चा देखने को मिल रही है. ऐसे में अब Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने खुद सामने आकर Arattai का हर भाषा में मतलब बताया है.

श्रीधर वेम्बू ने हर भाषा में बताया मतलब

श्रीधर वेम्बू ने शनिवार को अपने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इमेज शेयर की है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'अलग-अलग भाषाओं में Arattai का मतलब.' इमेज में कई भारतीय भाषाओं में Arattai के मतलब को समझाया है. इसमें हिंदी भाषा में Arattai का अर्थ 'गपशप' बताया गया है. अब वेम्बू का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है.

कई लोगों को पसंद नहीं आया नाम

बता दें कि सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसे हैं जिन्हें Arattai नाम कुछ खास पसंद नहीं आ रहा. लोगों का मानना है कि इस नाम की वजह से ऐप की ग्लोबल इमेज बन पाने में काफी मुश्किल आ सकती है. वहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि कुछ ही वक्त में लोगों को इस नाम की आदत पड़ जाएगी.

Arattai बनेगा और स्मार्ट

रिपोर्ट्स की मानें तो Arattai में जल्द ही कई एडवांस फीचर्स जोड़े जाने वाले हैं, जिसकी वजह से यह ऐप यूजर्स के लिए और सुविधाजनक तो होगा ही, साथ ही आने वाले वक्त में यह WhatsApp पर भी और भारी पड़ता दिख रहा है.