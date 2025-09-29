Whatsapp के छूटे पसीने! Arattai ने रातों-रात बना डाले 3,50,000 यूजर्स, दनादन हो रहा डाउनलोड

Rapid Growth in Arattai App: Zoho ने एक नया मैसेजिंग ऐप बनाया है जिसका नाम Arattai है. हाल ही में इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. केवल तीन दिनों में डेली साइन-अप 3,000 से बढ़कर 3,50,000 हो गए है. अचानक से 100 गुना बढ़ोतरी होने की वजह सरकार की मंजूरी, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय और प्राइवेसी फ्रेंडली है. कई यूजर्स Arattai ऐप को WhtasApp का किलर भी कह रहे हैं. क्योंकि यह Meta के फेमस मैसेजिंग ऐप को जबरदस्त टक्कर देता है. आइे जानते हैं इस लेटेस्ट ऐप के खास फीचर्स...

Arattai का क्या मतलब है?

इस ऐप का नाम अरट्टई (Arattai) बाकी सब से बेहद अलग है. यह तमिल भाषा का शब्द है जिसका मतलब है 'Casual Chat' यानी चैट या बातचीत करना. Zoho नाम भारतीय कंपनी ने बनाया है. ये लेटेस्ट ऐप फीचर्स और सुरक्षा के मामले में किसी विदेशी ऐप से कम नहीं है.

अरट्टई ऐप क्या है?

Arattai भारत का एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, जिसे Zoho Corporation कंपनी ने तैयार किया है. यह ऐप WhatsApp जैसे ऐप का एक संभावित ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है. इस लेटेस्ट ऐप के जरिए आसानी से चैटिंग, फोटो-वीडियो शेयर, ऑडियो-वीडियो कॉल और वॉइस नॉट्स भेज सकते हैं. इसे बेहद आसानी से बच्चे और बड़े इस्तेमाल कर सकते हैं. Zoho कंपनी का दावा है कि Arattai ऐफ में सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया है.

अचानक से कैसे पॉपुलर हुआ Arattai ऐप?

हाल ही में सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेसी अपनाने की मांग के बाद से ही अरट्टई ऐप की लॉकप्रियता तेजी से बढ़ी है. इसी वजह से Arattai ने भारत के ऐप स्टोर की सोशल नेटवर्किंग कैटगरी में नंबर 1 स्थान ले लिया है. यह लेटेस्ट ऐप 'आत्मनिर्भर भारत' की पहल के दौरान देश में डेवलप किया गया है.

जानें Arattai ऐप के खास फीचर्स

अरट्टई ऐप को यूजर्स WhatsApp की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स का बेनिफिट भी मिलता है. इसकी मदद से आप ऑडियो-वीडियो कॉल, टेक्स्ट और वॉयस मैसेजिंग, ग्रुप चैट, ब्रॉडकास्ट चैनल, डॉक्यूमेंट और मीडिया शेयर आदि फीचर्स का यूज कर सकते हैं. साथ ही आप इसमें आसानी से मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं. इसके अलावा स्टोरेज और लोकेशन शेयरिंग जैसे फीचर्स भी शामिल है.

अरट्टई ऐप का इस्तेमाल कैसे करें?

इस लेटेस्ट भारतीय ऐप को इस्तेमाल करने के लिए आपको केवल Play Store या ऐप स्टोर से इसे डाउनलोड करना है. अपने मोबाइल नंबर की मदद से इसे आसानी से यूज कर सकते हैं.

क्या WhatsApp को चुनौती देगा Arattai ऐप

ऐप की इतनी लोकप्रियता और बेहद खास फीचर्स होने के बावजूद सवाल उठता है कि क्या Arattai ऐप WhatsApp को चुनौती दे सकता है. भारत में WhatsApp के 500 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं और यह डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है. वहीं Arattai की तेजी से बढ़ रही लोकप्रियता दिखाती है कि देश में लोग इस ऐप को पसंद कर रहे हैं, लेकिन अरट्टई ऐप को लंबे समय तक टिकाए रखना और बेहतरीन एक्सपीरियंस देना चुनौती भरा होगी. अरट्टई ऐप में कॉल एन्क्रिप्टेड है लेकिन अभी चैट्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड नहीं हैं.