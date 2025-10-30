Advertisement
आया, छाया और गया! Arattai की रैंकिंग धड़ाम, टॉप-1 से अब 7वें पायदान पर, WhatsApp ने फिर मारी बाजी

Arattai Ranking Drop: कुछ दिन पहले ही देसी मैसेजिंग ऐप्स में उभरता सितारा रहा Arattai अब अपनी चमक खोता दिख रहा है. कुछ ही हफ्ते पहले गूगल प्ले स्टोर पर टॉप फ्री कम्युनिकेशन ऐप्स में नंबर वन पर कब्जा जमाने वाले Arattai ऐप को बड़ा झटका लगा है. Arattai ऐप अब पहले नंबर से टॉप 5 से बाहर चला गया है. वहीं WhatsApp ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित करते हुए रैंकिंग में बाजी मार ली है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 30, 2025, 08:20 AM IST
Arattai Ranking Drop: कुछ ही हफ्तों पहले स्वदेशी मैसेजिंग ऐप Arattai अपना खूब जलवा दिखाया. Google Play Store से लेकर लोगों के फोन तक इसे खूब पसंद किया गया.  इसका ही परिणाम था कि इस ऐप ने WhatsApp को पछाड़कर टॉप रैंकिंग हासिल कर ली थी. आत्मनिर्भर भारत की भावना और अपने स्पेशल फीचर्स के वादों पर सवार होकर यह ऐप तेजी से फेमस हुआ. लेकिन यह उत्साह लंबे समय तक टिक नहीं पाया!. यूजर्स के मजबूत नेटवर्क की कमी और टेक्स्ट मैसेज एन्क्रिप्शन को लेकर उठे विवादों के चलते Arattai की रैंकिंग में बड़ी गिरावट आई है. Play Store पर इसका जलवा डाउन होता दिख रहा है और मैसेजिंग की दुनिया का बेताज बादशाह WhatsApp एक बार फिर आगे निकल रहा है.

सातवें नंबर पर पहुंचा ऐप
कुछ ही दिनों पहले तक स्वदेशी ऐप Arattai गूगल प्ले स्टोर पर टॉप फ्री कम्युनिकेशन ऐप्स की लिस्ट में पहले नंबर पर था लेकिन अब इसका जलवा कम होता नजर आ रहा है. बात करें ताजा रैंकिंग  की तो यह पहले स्थान से फिसलकर सातवें स्थान पर पहुंच गया है. दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में व्हाट्सऐप फिर से Arattai से ऊपर चला गया है. इस गिरावट से साफ है कि ग्लोबल मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बनाना Arattai के लिए इतना आसान नहीं होगा.
इस लिस्ट में पहले नंबर पर स्नैपचैट पहुंच गया है. दूसरे नंबर पर TrueCaller और तीसरे पर WhatsApp मैसेंजर पहुंच गया है. WhatsApp बिजनेस चौथे, टेलीग्राम पांचवें, फेसबुक मैसेंजर छठे और अरट्टई सातवें नंबर पर है. 

इस महीने थी टॉप रैंकिंग
Zoho कॉर्पोरेशन जो चेन्नई की एक जानी-मानी कंपनी है, उसने जनवरी 2021 में Arattai ऐप को बिना किसी बड़े प्रचार के लॉन्च किया था. इसके पीछे का लक्ष्य विदेशी मैसेजिंग ऐप्स का एक भारतीय सेफ और आसान ऑप्शन यूजर्स को देना था. इस स्वदेशी ऐप में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, वॉयस नोट्स, वीडियो कॉल्स और फाइल शेयरिंग जैसे स्मार्ट फीचर्स दी गईं और इसे व्हाट्सऐप के साथ एक भरोसेमंद ऑप्शन के रूप में पेश किया गया. साल 2025 के अक्टूबर की शुरुआत में Arattai ने जबरदस्त उछाल लिया और भारत में गूगल प्ले औप एप्पल ऐप स्टोर पर नंबर वन बन गया. हालांकि अब इसकी लोकप्रियता तेजी से कम हो रही है.

ये भी पढे़ंः वैज्ञानिकों की भी नौकरी खाएगा AI? OpenAI ने बताया; पहले इंटर्न फिर बनेगा साइंटिस्ट

रैंकिग कम होने की वजह?
Arattai की कम होती लोकप्रियता की कई वजह हो सकती हैं. लेकिन सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है टेक्स्ट मैसेज में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E-2-E) का न होना. नए यूजर्स लगातार इस फीचर की मांग कर रहे हैं क्योंकि सुरक्षा अब ज्यादातर यूजर्स की प्राथमिकता बन चुकी है. हालांकि ऐप में वॉयस और वीडियो कॉल के लिए एन्क्रिप्शन मौजूद है लेकिन टेक्स्ट चैट्स में इसकी कमी यूजर्स को निराश कर रही है.

लेकिन इन सब के साथ ही ऐपल ऐप स्टोर पर अभी भी टॉप सोशल मीडिया ऐप्स की लिस्ट में  Arattai टॉप पर है. यहां इसने अभी भी WhatsApp को पीछे छोड़ रखा है.

ये भी पढ़ेंः Microsoft Azure क्रैश! एक छोटी सी गलती ने लाखों यूजर्स का काम रोका, मचा हड़कंप

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

