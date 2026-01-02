WhatsApp को फिर टक्कर देगा Arattai? श्रीधर वेम्बू ने दिया 2026 का पहला बड़ा सरप्राइज, आ गया बड़े पर्दे वाला फीचर

Advertisement
Arattai New Feature: साल 2026 की शुरुआत में ही भारतीय के स्वदेशी मैसेजिंग ऐप Arattai में एक नया और कमाल का फीचर आ गया है. प्राइवेसी और स्वदेशी टेक्नोलॉजी की वकालत करने वाले Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp को कड़ी चुनौती देते हुए अपने ऐप Arattai का नया फीचर लॉन्च कर दिया है. आइए जानते हैं क्या है यह नया फीचर.

Jan 02, 2026, 07:56 AM IST
Arattai New Feature: भारत के स्वदेशी मैसेजिंग ऐप Arattai एक बार फिर से मैसेजिंग ऐप WhatsApp को टक्कर देने की तैयारी में है. नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही Zoho ने टेक वर्ल्ड में हलचल मचा दी है. कंपनी के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने Arattai ऐप का नया अपडेट जारी कर दिया है जो सीधे WhatsApp को चुनौती देता नजर आ रहा है. अब तक स्मार्टफोन और डेस्कटॉप तक सीमित रहने वाला Arattai अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी चलेगा. इस नए अपडेट के बाद यूजर्स स्मार्टफोन छोड़कर सीधे स्मार्ट टीवी से वीडियो कॉल और मीटिंग्स में शामिल हो सकेगे. इस नए फीचर को लेकर Zoho का दावा है कि यह फीचर खास तौर पर प्राइवेसी और बड़े स्क्रीन पर शानदार वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है.

श्रीधर वेम्बू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस नए अपडेट की जानकारी शेयर की. इस नए अपडेट के साथ अब यूजर्स सीधे अपने स्मार्ट टीवी से हाई-डेफिनिशन वीडियो कॉल कर सकेंगे और मीटिंग्स में भी शामिल हो सकेंगे. 

नए फीचर की खास बातें जान लीजिए

Arattai के इस नए फीचर से यूजर्स अपने स्मार्ट टीवी से दोस्तों या ऑफिस के लोगों से वन-ऑन-वन वीडियो कॉल कर सकते हैं.

Arattai पर जारी और आने वाली मीटिंग्स की लिस्ट दिखेगी, साथ ही आप एक क्लिक में जुड़ सकेंगे.

टीवी ऐप के जरिए पुरानी मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स को भी यूजर्स देख सकते हैं.

अच्छी बात यह है कि इस नए फीचर के तहत कॉल जॉइन करने से पहले माइक और कैमरा ऑन-ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है.

TV पर कैसे करें इंस्टॉल और लॉगिन?
अगर आप भी इस कमाल के फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बस अपने Android TV के Google Play Store पर जाकर Arattai सर्च करना होगा और ऐप को इंस्टॉल कर लेना है.

इसके बाद Arattai ओपन करने पर टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड नजर आएगा.

अपने फोन के Arattai ऐप में जाकर Settings और फिर Devices पर क्लिक कर दें.

अब टीवी पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और बस आपका अकाउंट टीवी से कनेक्ट हो जाएगा.

इस बात का भी रखें ध्यान
Arattai का यह ऐप आपके सिर्फ Android 7 या उससे ऊपर के वर्जन पर ही चलेगा. ज्यादातर टीवी में कैमरा नहीं होता इसलिए वीडियो कॉल के लिए USB के जरिए एक वेबकैम कनेक्ट करना होगा.

