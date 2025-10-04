Arattai vs WhatsApp: Arattai के ऐसे फीचर्स देख आप भी भूल जाएंगे WhatsApp! जानें देसी ऐप के 5 दमदार पॉइंट्स

Arattai vs WhatsApp: भारत भी अब डिजिटल कम्युनिकेशन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है. इसी दिशा में भारतीय टेक कंपनी Zoho ने एक नया देसी मैसेंजर ऐप Arattai लॉन्च किया है. इसकी तुलना WhatsApp से की जा रही है. हालांकि, कई भारतीय तो इसे प्राइवेसी के लिहाज से व्हाट्सऐप से भी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. Arattai में कुछ ऐसे खास फीचर्स दिए गए हैं जो फिलहाल WhatsApp में भी देखने को नहीं मिलते. यह ऐप ग्लोबल चैटिंग प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देने की पूरी तैयारी में है. चलिए जानते हैं कि Arattai किन खूबियों की वजह से WhatsApp पर भारी पड़ती नजर आ रही है.

नंबर शेयर करने की नहीं जरूरत

Arattai की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर इस प्लेटफॉर्म पर आपको किसी से बातचीत करनी है तो इसके लिए आपको उस शख्स के साथ अपना नंबर शेयर करने की या उनका नंबर लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप बिना नंबर शेयरिंग के ही चैट कर सकते हैं. इसके लिए यूजर्स को सिर्फ अपना एक यूनिक यूजरनेम बनाना होगा. इसके बाद आप किसी भी अनजान व्यक्ति से बात कर सकते हैं. यहां तक कि आप उनके साथ फोटो, वीडियो, डॉक्युमेंट्स और लोकेशन जैसी चीजें भी शेयर कर सकते हैं. वहीं, फिलहाल WhatsApp में यह सुविधा नहीं दी गई है.

मीटिंग कर सकते है क्रिएट

Arattai ऐप में यूजर्स को एक खास सुविधा दी जाती है, जिससे वे अलग से मीटिंग बना सकते हैं. यह सामान्य वीडियो या ऑडियो कॉल से अलग होती है और खासतौर पर बिजनेस मीटिंग या ग्रुप डिस्कशन के काफी काम आती है. दूसरी ओर WhatsApp में मीटिंग्स के लिए सिर्फ कॉल लिंक भेजने या शेड्यूल करने का ही ऑप्शन मिलता है.

कमाल का है Mentions फीचर

Arattai का Mentions फीचर यूजर्स को यह सुविधा देता है कि वे आसानी से देख सकें कि उन्हें किस-किस चैट में टैग किया गया है. यह खासतौर पर उन ग्रुप्स में बेहद काम आता है जहां मैसेज की भरमार होती है और जरूरी मेंशन मिस हो सकते हैं. वहीं, WhatsApp में ऐसा कोई अलग सेक्शन नहीं है जहां सभी मेंशन एक साथ दिखें, जिससे यूजर्स को उन्हें ढूंढने में दिक्कत हो सकती है.

फोटोज-वीडियोज सेव करने का खास ऑप्शन

Arattai का पॉकेट फीचर भी लोगों को काफी पसंद आएगा. यह यूजर्स को अपने जरूरी मैसेज, फोटोज, वीडियो और नोट्स को क्लाउड में सुरक्षित रखने की सुविधा देता है. इसका फायदा यह है कि यूजर जब चाहे किसी भी डिवाइस से इन चीजों को आसानी से एक्सेस कर सकता है. हालांकि, WhatsApp में ऐसा कोई अलग सिक्योर स्टोरेज सिस्टम नहीं है, जिससे मैसेज या मीडिया को सेव रखा जा सके.

प्राइवेसी पर दिया खास ध्यान

प्राइवेसी के मामले में Arattai ऐप पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है. क्योंकि यह अपने यूजर्स को कई कंट्रोल देता है. इसमें आप चाहें तो अपना लास्ट सीन और ऑनलाइन स्टेटस छुपा सकते हैं, साथ ही यह भी तय कर सकते हैं कि कौन आपको ग्रुप में जोड़ सकता है या कॉल कर सकता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि Username फीचर, जिससे आप बिना अपना मोबाइल नंबर बताए किसी से जुड़ सकते हैं. वहीं WhatsApp में अभी इस तरह के ऑप्शन्स नहीं हैं.