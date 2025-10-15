Arattai पर जुड़ जाए ये फीचर तो 100% निकलेगा Mark Zuckerberg के माथे से पसीना!

Arattai Misses Chat Lock Feature: जोहो का अरट्टाई ऐप आजकल बहुत लोकप्रिय है. इस स्वदेशी ऐप को लोग गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. यह एक मैसेजिंग ऐप है जो व्हाट्सऐप को कड़ी टक्कर देता है और कई व्हाट्सएप जैसे फीचर्स भी देता है. लेकिन व्हाट्सऐप में एक खास और कमाल का Lock Chat फीचर है, जो Arattai ऐप में फिलहाल उपलब्ध नहीं है. चलिए डिटेल में जानते हैं इस खास फीचर के बारे में.

प्राइवेसी के मामले में आगे व्हाट्सऐप

WhatsApp में आप जरूरी और सीक्रेट चैट को आसानी से लॉक कर सकते हैं. इससे ऐप ओपन करने पर भी कोई दूसरा शख्स आपकी चैट्स को नहीं पढ़ पाएगा. चैट लॉक करने पर Locked Chats सेक्शन चैट्स में सबसे ऊपर दिखता है. लेकिन यह छिपा हुआ रहता है.

अब जब आप WhatsApp ओपन करके चैट लिस्ट को एक बार स्वाइप डाउन कर रीफ्रेश करते हैं, तो लॉक्ड चैट्स का सेक्शन सबसे ऊपर दिखाई देता है. लेकिन आप इसे यहां से भी हाइड कर सकते हैं. आप चैट्स को लॉक करने के बाद एक सीक्रेट कोड भी सेट कर सकते हैं. अब आपकी हाइड चैट तभी दिखेगी जब आप सीक्रेट कोड को सर्च बार में टाइप करेंगे. यानी कोई भी आपकी पर्सनल चैट्स को ढूंढ नहीं पाएगा.

अरट्टाई में नहीं है चैट लॉक फीचर

Arattai ऐप की बात करें तो इसमें Chat Lock करने का फीचर फिलहाल नहीं है. यह फीचर बेहद हेल्पफुल होता है. कई बार हमें किसी काम के लिए WhatsApp ओपन करके अपने दोस्तों या परिवार वालों को देना पड़ता है. ऐसे में आप अपनी सीक्रेट या प्राइवेट चैट्स को लॉक करके आसानी से छिपा सकते हैं. इसकी मदद से आपके अलावा कोई दूसरा उस चैट को नहीं देख पाएगा. अभी यह फीचर Arattai में मौजूद नहीं है. हालांकि आगे आने वाले टाइम में Zoho इसमें यह सुविधा जल्द जोड़ सकता है.