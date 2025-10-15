Advertisement
trendingNow12962297
Hindi Newsटेक

Arattai पर जुड़ जाए ये फीचर तो 100% निकलेगा Mark Zuckerberg के माथे से पसीना!

Arattai VS WhatsApp: जोहो का अरट्टाई ऐप व्हाट्सऐप को चुनौती दे रहा है. यह व्हाट्सऐप जैसे ही कई सुविधाएं देता है. लेकिन व्हाट्सऐप में एक खास 'चैट लॉक' फीचर है जो अरट्टाई ऐप में मौजूद नहीं है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 15, 2025, 10:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Arattai पर जुड़ जाए ये फीचर तो 100% निकलेगा Mark Zuckerberg के माथे से पसीना!

Arattai Misses Chat Lock Feature: जोहो का अरट्टाई ऐप आजकल बहुत लोकप्रिय है. इस स्वदेशी ऐप को लोग गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. यह एक मैसेजिंग ऐप है जो व्हाट्सऐप को कड़ी टक्कर देता है और कई व्हाट्सएप जैसे फीचर्स भी देता है. लेकिन व्हाट्सऐप में एक खास और कमाल का Lock Chat फीचर है, जो Arattai ऐप में फिलहाल उपलब्ध नहीं है. चलिए डिटेल में जानते हैं इस खास फीचर के बारे में.

यह भी पढ़ें: भारत का टैलेंट, मुनाफा अमेरिका का! Zoho CEO Sridhar Vembu बोले- विदेशी कंपनियां भारतीयों का ‘दिमाग लूट’ रही

प्राइवेसी के मामले में आगे व्हाट्सऐप   

Add Zee News as a Preferred Source

WhatsApp में आप जरूरी और सीक्रेट चैट को आसानी से लॉक कर सकते हैं. इससे ऐप ओपन करने पर भी कोई दूसरा शख्स आपकी चैट्स को नहीं पढ़ पाएगा. चैट लॉक करने पर Locked Chats सेक्शन चैट्स में सबसे ऊपर दिखता है. लेकिन यह छिपा हुआ रहता है. 

अब जब आप WhatsApp ओपन करके चैट लिस्ट को एक बार स्वाइप डाउन कर रीफ्रेश करते हैं, तो लॉक्ड चैट्स का सेक्शन सबसे ऊपर दिखाई देता है. लेकिन आप इसे यहां से भी हाइड कर सकते हैं. आप चैट्स को लॉक करने के बाद एक सीक्रेट कोड भी सेट कर सकते हैं. अब आपकी हाइड चैट तभी दिखेगी जब आप सीक्रेट कोड को सर्च बार में टाइप करेंगे. यानी कोई भी आपकी पर्सनल चैट्स को ढूंढ नहीं पाएगा.

यह भी पढ़ें: अब बच्चों को 'छपरी' बनने से रोकेगा Instagram! माता-पिता देख सकेंगे सारी एक्टिविटी, जानिए क्या है PG-13

अरट्टाई में नहीं है चैट लॉक फीचर

Arattai ऐप की बात करें तो इसमें Chat Lock करने का फीचर फिलहाल नहीं है. यह फीचर बेहद हेल्पफुल होता है. कई बार हमें किसी काम के लिए WhatsApp ओपन करके अपने दोस्तों या परिवार वालों को देना पड़ता है. ऐसे में आप अपनी सीक्रेट या प्राइवेट चैट्स को लॉक करके आसानी से छिपा सकते हैं. इसकी मदद से आपके अलावा कोई दूसरा उस चैट को नहीं देख पाएगा. अभी यह फीचर Arattai में मौजूद नहीं है. हालांकि आगे आने वाले टाइम में Zoho इसमें यह सुविधा जल्द जोड़ सकता है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

ArattaiWhatsappchat lock feature

Trending news

बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
Gujarat
बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
Sonam Wangchuk
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
परदा, झालर... स्लीपर बस में आग कैसे लगती है? जैसलमेर कांड से डराने वाली वजह पता चली
Jaisalmer Fire
परदा, झालर... स्लीपर बस में आग कैसे लगती है? जैसलमेर कांड से डराने वाली वजह पता चली
दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया
Durgapur Gang Rape Case
दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया
ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
DGMO Rajiv Ghai
ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब
Amir Khan Muttaqi
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब
30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
Army Chief General Upendra Dwivedi
30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
DNA
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
India-Mongolia Relations
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
DNA
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?