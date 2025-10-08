Advertisement
Zoho के Arattai में आने वाला है WhatsApp को 'धूल चटाने' वाला फीचर! AI के साथ मिलेगी फुल प्राइवेसी

Arattai vs WhatsApp: भारतीय टेक कंपनी Zoho अपनी मैसेजिंग दुनिया में बड़ा धमाका करने जा रही है! Zoho का मैसेजिंग ऐप Arattai में बड़ा अपडेट आने वाला है जिसके बाद से यूजर्स को AI फीचर् के साथ फुल प्राइवेसी मिलेगी, जिससे चैटिंग का एक्सपीरियंस पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और बेहतर हो जाएगा.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 08, 2025, 09:13 AM IST
Zoho के Arattai में आने वाला है WhatsApp को 'धूल चटाने' वाला फीचर! AI के साथ मिलेगी फुल प्राइवेसी

Arattai vs WhatsApp: स्वदेशी कंपनी Zoho की मैसेजिंग ऐप Arattai के यूजर्स बीते कुछ दिनों में काफी तेजी से बढ़े हैं. भारतीय टेक कंपनी के कई सारे ऐप्स इन दिनों खूब चर्चा में हैं. अब कंपनी अपने Arattai ऐप को और भी ज्यादा एडवांस बनाने की तैयारी कर ली है. कंपनी के सीईओ मणि वेम्बु एक इंटरव्यू में बताया कि Arattai में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) समेत AI फीचर्स बहुत ही जल्द लाया जाएगा. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि ऐप में पहले से ही सीक्रेट चैट का ऑप्शन मिलता है जिसमें यूजर्स अपनी बाते सुरक्षित रख सकते हैं. हालांकि फिलहाल यह फीचर डिफॉल्ट नहीं है लेकिन Zoho की टीम इसे सभी यूजर्स के लिए जल्द से जल्द लागू करने पर काम कर रही है.

Arattai में आने वाला है यह फीचर
WhatsApp को टक्कर देने वाले इस ऐप में टेक्स्ट मैसेज के लिए एन्क्रिप्शन लाने का फैसला यूजर्स की सुरक्षा को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब में आया है. Zoho ने यह पहले ही कह दिया था कि उनके ऐप  Arattai में वॉयस और वीडियो कॉल्स के लिए E2EE मौजूद है. टेक्स्ट मैसेज में इस फीचर को लाने के बाद स्वदेशी मैसेजिंग ऐप Arattai WhatsApp और Signal जैसे ग्लोबल मैसेजिंग ऐप्स के बराबर आ जाएगी, जो काफी समय से अपने एन्क्रिप्शन को खासियत के रूप में पेश करते हुए आए हैं. 

E2EE फीचर के साथ ही अब Arattai ऐप एक बड़े अपग्रेड के लिए तैयार है. जोहो के सीईओ मणि वेम्बु ने इस बात की पुष्टि की है कि कंपनी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को Arattai में जोड़ने पर विचार कर रही है जिससे चैट को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाया जा सके.

AI फीचर्स Zia AI से होगा ऑपरेट
Arattai में आने वाला AI फीचर Zoho के अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) Zia AI के द्वारा काम करेगा, जो ChatGPT और गूगल जेमिनी जैसे मॉडलों के बराबर है. बता दें कि Zia AI पहले से ही जोहो के बिजनेस टूल्स में यूज किया जा रहा है, जहां यह डेटा इनसाइट्स, ऑटोमेशन और सुझावों में हेल्प करता है.

Whatsapp के मेटा AI से मुकाबला
Whatsapp और टेलीग्राम जैसे ग्लोबल मैसेजिंग ऐप्स पहले ही चैट को समराइज करने, जवाब देने और इमेज बनाने जैसे AI टूल्स लॉन्च कर चुके हैं.  Zoho भी अपने यूजर्स को यह सुविधाएं देना चाहते है लेकिन कंपनी का टारगेट डेटा सुरक्षा और ऐड-फ्री एक्सपीरियंस पर जोर है.

Arattai AI फीचर्स, प्राइवेसी और आसान यूजर एक्सपीरियंस के साथ यह ऐप WhatsApp का भारतीय विकल्प बन सकता है. Zoho का लक्ष्य है कि Arattai सिर्फ मैसेजिंग ऐप न रह जाए, बल्कि स्मार्ट, सुरक्षित और भरोसेमंद चैट प्लेटफॉर्म बन जाए.

