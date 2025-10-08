Advertisement
trendingNow12953252
Hindi Newsटेक

4 साल पहले हुआ था Arattai लॉन्च, अब रातों-रात कैसे बना सुपरस्टार, सीधे दे रहा WhatsApp को टक्कर

Zoho's Arattai: इन दिनों जोहो के अरट्टाई (Arattai) ऐप की देशभर में खूब बातें हो रही हैं. कई लोग इसे WhatsApp का बढ़िया ऑप्शन मान रहे हैं. जानने वाली बात यह है कि मैसेजिंग ऐप 4 साल पहले ही लॉन्च हो गया था, लेकिन इसे लोकप्रियता अभी मिली है. आखिर क्या वजह है कि ये ऐप अब जाकर सुर्खियों में आया? आइए जानते हैं डिटेल में.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 08, 2025, 06:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

4 साल पहले हुआ था Arattai लॉन्च, अब रातों-रात कैसे बना सुपरस्टार, सीधे दे रहा WhatsApp को टक्कर

Arattai Messaging App: Zoho का Arattai ऐप आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है. देशभर में जोर-शोर से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये ऐप 4 साल पुराना 2021 में लॉन्च हो गया था. हैरानी है कि तब अरट्टाई  गुमनाम था. अब यह रातों-रात लोकप्रिय हुआ है. मात्र तीन दिनों में इसके डेली के साइन-अप 3,000 से बढ़कर 3,50,000 हो गए.

Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू का इस परकहान है कि Arattai का ट्रैफिक 100 गुना बढ़ गया. जानने वाली बात है कि 4 साल तक शांत रहा ये ऐप, अचानक से सुपरहिट कैसे हो गया?

यह भी पढ़ें: भारत ने पकड़ी 6G की रफ्तार! अब चाय के भाव हुआ 1GB डेटा, PM Modi बड़ा बयान

Add Zee News as a Preferred Source

टीम की मेहनत और नए अपडेट्स की जीत

मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीधर वेम्बू का कहना है कि Arattai ऐप में नवंबर में नए फीचर्स , अधिक कैपेसिटी और बड़ी मार्केटिंग के साथ एक बड़े अपडेट प्लान की तैयारी थी. लेकिन जोहो के ऐप की लोकप्रियता पहले ही बढ़ गई. वेम्बू ने बताया किया कि शुरुआत में Zoho के कर्मचारी ही इसे बेवकूफी भरा आइडिया समझते थे. लेकिन फिर भी टीम की मेहनत से Arattai ऐप अब भारत के टॉप ऐप स्टोर चार्ट्स में पहुंच गया है.

रातों-रात कैसे हुआ Arattai लोकप्रिय
इस अचानक पॉपुलैरिटी के पीछे की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की मांग है. साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 24 सितंबर 2025 को Arattai को सुरक्षित, यूजर फ्रेंडली और बिलकुल फ्री बताकर ऐप का समर्थन किया.

इसेक बाद आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट प्रेजेंटेशन में जोहो टूल्स का इस्तेमाल किया जिसके बाद से आत्मनिर्भर भारत की भावना मजबूत हुई. सोशल मीडिया पर #Arattai ट्रेंडिंग में रहा है. पेरप्लेक्सिटी AI के सीईओ अरविंद श्रीनिवास और आनंद महिंद्रा जैसे दिग्गजों के सपोर्ट ने इसे WhatsApp का भारतीय ऑप्शन बना दिया.

WhatsApp को दे रहा जबरदस्त टक्कर
भारत में WhatsApp की पकड़ बहुत मजबूत है, इसे 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स डेली इस्तेमाल करते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, Arattai को अपनी पकड़ बनाने के लिए ज्यादा ट्रैफिक संभालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा. इसके अलावा चैट्स में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन लाना भी जरूरी है. Zoho इस फीचर को जल्द लाने की योजना बना रहा है. साथ ही बिजनेस इंटीग्रेशन पर भी काम चालू है. आपको बता दें कि इससे पहले भी हाइक (Hike) WhatsApp की बराबरी करने में नाकाम रहा था.

यह भी पढ़ें: Jio लाया AI Classroom कोर्स, हर भारतीय को FREE में सिखाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जानें कब से हो रहा शुरू

आखिर Arattai ऐप क्या है?

अरट्टाई (Arattai) ऐप में यूजर्स चैट, ग्रुप चैट आसानी से कर सकते हैं. इसके अलावा फोटो, वीडियो और टेक्स्ट भी शेयर कर सकते हैं. इस ऐप में ऑडियो-वीडियो कॉल की सुविधा शामिल है. Arattai में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं. लेकिन चैट मैसेज के लिए यह फीचर अभी नहीं है.  जोहो का अरट्टाई ऐप डेस्कटॉप और एंड्रॉयड टीवी समेत कई डिवाइस पर चलता है. Zoho के सीईओ मणि वेम्बू ने कहा कि ऐप के इंजीनियर इस टेक्नोलॉजी पर 20 साल से काम कर रहे थे.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

ArattaiWhatsapp

Trending news

मां की हत्या के दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया? यह मामला नजीर बनेगा
Supreme Court News
मां की हत्या के दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया? यह मामला नजीर बनेगा
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
Jairam ramesh
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
US-Pakistan Defense Ties
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट
weather update
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट
'कब दुनिया को हिंदू करने...' जब पूर्व पीएम ने सर्जरी की जानकारी कविता लिखकर दी थी
Atal Bihari Vajapayee
'कब दुनिया को हिंदू करने...' जब पूर्व पीएम ने सर्जरी की जानकारी कविता लिखकर दी थी
सिंदूर पार्ट-2 करके फिर से न पीट दे भारत! बचने के लिए PAK कर रहा ये प्लानिंग
India Pakistan News in Hindi
सिंदूर पार्ट-2 करके फिर से न पीट दे भारत! बचने के लिए PAK कर रहा ये प्लानिंग
हुर्रियत और जमात के ठिकानों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक्शन, की ताबड़तोड़ छापेमारी
handwara police raids
हुर्रियत और जमात के ठिकानों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक्शन, की ताबड़तोड़ छापेमारी
शाह ने बदला अपना ईमेल एड्रेस, अब यहां किया स्विच; ट्वीट की आखिरी लाइन में छिपा मैसेज
Amit Shah New Email Address
शाह ने बदला अपना ईमेल एड्रेस, अब यहां किया स्विच; ट्वीट की आखिरी लाइन में छिपा मैसेज
कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकियों को किया मजबूत, मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM
PM Modi
कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकियों को किया मजबूत, मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM
राकेश गिरफ्तार नहीं, असद होता तो क्या? ओवैसी ने CJI पर हमले को लेकर BJP पर बोला हमला
asaddudin owaisi
राकेश गिरफ्तार नहीं, असद होता तो क्या? ओवैसी ने CJI पर हमले को लेकर BJP पर बोला हमला