4 साल पहले हुआ था Arattai लॉन्च, अब रातों-रात कैसे बना सुपरस्टार, सीधे दे रहा WhatsApp को टक्कर

Arattai Messaging App: Zoho का Arattai ऐप आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है. देशभर में जोर-शोर से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये ऐप 4 साल पुराना 2021 में लॉन्च हो गया था. हैरानी है कि तब अरट्टाई गुमनाम था. अब यह रातों-रात लोकप्रिय हुआ है. मात्र तीन दिनों में इसके डेली के साइन-अप 3,000 से बढ़कर 3,50,000 हो गए.

Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू का इस परकहान है कि Arattai का ट्रैफिक 100 गुना बढ़ गया. जानने वाली बात है कि 4 साल तक शांत रहा ये ऐप, अचानक से सुपरहिट कैसे हो गया?

टीम की मेहनत और नए अपडेट्स की जीत

मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीधर वेम्बू का कहना है कि Arattai ऐप में नवंबर में नए फीचर्स , अधिक कैपेसिटी और बड़ी मार्केटिंग के साथ एक बड़े अपडेट प्लान की तैयारी थी. लेकिन जोहो के ऐप की लोकप्रियता पहले ही बढ़ गई. वेम्बू ने बताया किया कि शुरुआत में Zoho के कर्मचारी ही इसे बेवकूफी भरा आइडिया समझते थे. लेकिन फिर भी टीम की मेहनत से Arattai ऐप अब भारत के टॉप ऐप स्टोर चार्ट्स में पहुंच गया है.

रातों-रात कैसे हुआ Arattai लोकप्रिय

इस अचानक पॉपुलैरिटी के पीछे की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की मांग है. साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 24 सितंबर 2025 को Arattai को सुरक्षित, यूजर फ्रेंडली और बिलकुल फ्री बताकर ऐप का समर्थन किया.

इसेक बाद आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट प्रेजेंटेशन में जोहो टूल्स का इस्तेमाल किया जिसके बाद से आत्मनिर्भर भारत की भावना मजबूत हुई. सोशल मीडिया पर #Arattai ट्रेंडिंग में रहा है. पेरप्लेक्सिटी AI के सीईओ अरविंद श्रीनिवास और आनंद महिंद्रा जैसे दिग्गजों के सपोर्ट ने इसे WhatsApp का भारतीय ऑप्शन बना दिया.

WhatsApp को दे रहा जबरदस्त टक्कर

भारत में WhatsApp की पकड़ बहुत मजबूत है, इसे 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स डेली इस्तेमाल करते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, Arattai को अपनी पकड़ बनाने के लिए ज्यादा ट्रैफिक संभालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा. इसके अलावा चैट्स में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन लाना भी जरूरी है. Zoho इस फीचर को जल्द लाने की योजना बना रहा है. साथ ही बिजनेस इंटीग्रेशन पर भी काम चालू है. आपको बता दें कि इससे पहले भी हाइक (Hike) WhatsApp की बराबरी करने में नाकाम रहा था.

आखिर Arattai ऐप क्या है?

अरट्टाई (Arattai) ऐप में यूजर्स चैट, ग्रुप चैट आसानी से कर सकते हैं. इसके अलावा फोटो, वीडियो और टेक्स्ट भी शेयर कर सकते हैं. इस ऐप में ऑडियो-वीडियो कॉल की सुविधा शामिल है. Arattai में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं. लेकिन चैट मैसेज के लिए यह फीचर अभी नहीं है. जोहो का अरट्टाई ऐप डेस्कटॉप और एंड्रॉयड टीवी समेत कई डिवाइस पर चलता है. Zoho के सीईओ मणि वेम्बू ने कहा कि ऐप के इंजीनियर इस टेक्नोलॉजी पर 20 साल से काम कर रहे थे.