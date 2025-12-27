Advertisement
trendingNow13055419
Hindi NewsटेकArattai New Update: अरट्टई नए पोल फीचर के साथ व्हाट्सएप को देगा टक्कर! Zoho फाउंडर श्रीधर वेंबु ने दी जानकारी, जानें क्या कहा

Arattai New Update: अरट्टई नए पोल फीचर के साथ व्हाट्सएप को देगा टक्कर! Zoho फाउंडर श्रीधर वेंबु ने दी जानकारी, जानें क्या कहा

Arattai New Update: भारत के स्वदेशी मैसेजिंग ऐप अरट्टाई पर जल्द नया अपडेट आने वाला है. इसकी जानकरी खुद अरट्टाई के आधिकारिक X अकाउंट पर क्रिसमस के मौके पर साझा की गई थी. इस पोस्ट में बताया गया था कि अरट्टाई बहुत जल्द अपने यूजर्स के लिए चैट में पोल ​​शेयर करने का ऑप्शन जोड़ने जा रहा है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 27, 2025, 05:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Arattai New Update: अरट्टई नए पोल फीचर के साथ व्हाट्सएप को देगा टक्कर! Zoho फाउंडर श्रीधर वेंबु ने दी जानकारी, जानें क्या कहा

Arattai New Update: आपने स्वदेशी मैसेजिंग ऐप अरट्टाई का नाम तो सुना ही होगा. यह भारत का अपना स्वदेशी मैसेजिंग ऐप हैं. इसको ज़ोहो कॉर्पोरेशन ने बनाया है. अब इस ऐप को लेकर ज़ोहो के सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने अगले महीने बड़े अपडेट की योजना बनाई हैं. इसकी जानकारी उन्होंने अपने आधिकारिक अकाउंट X अकाउंट के जरिए साझा की है.उन्होंने बताया कि ऐप के कई महत्वपूर्ण फीचर्स पर काम चल रहा है. जब ये फीचर्स पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तो स्वदेशी मैसेजिंग ऐप अरट्टाई अपने प्रतिद्वंद्वी के बराबर पहुंचने के एक कदम और करीब आ जाएगा. 

इस नए फीचर में क्या होगा खास?
अरट्टाई के आधिकारिक X अकाउंट पर क्रिसमस के मौके पर एक पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट में बताया गया कि अरट्टाई बहुत जल्द अपने यूजर्स के लिए चैट में पोल ​​शेयर करने का ऑप्शन जोड़ने जा रहा है. अरट्टाई का यह फीचर ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे व्हाट्सएप करता है. अरट्टाई के X पोस्ट कैप्शन में लिखा है कि आपके ग्रुप चैट के लिए एक छोटा सा क्रिसमस गिफ्ट. अरट्टाई पर अब पोल उपलब्ध हैं.” हालांकि अभी तक इस फीचर के बारे में कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है.  

ज़ोहो के सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने भी दिया है पोस्ट का जवाब
आपको बता दें कि अरट्टाई यूजर्स को मिलने वाले इस फीचर के बारे में ज़ोहो के सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने भी पोस्ट का जवाब देते हुए बड़ा संकेत दिया है. वेम्बू ने अपने X पर पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा है कि अरट्टाई में अब पोल उपलब्ध हैं. जनवरी में हमारे पास कुछ और बड़े अपडेट की योजना है. वेम्बु ने बताया है कि उनकी टीम ऐप के लिए कई जरूरी फीचर्स पर काम कर रही है. इस पोस्ट के बाद यूजर्स को लग रहा है कि 2026 की शुरुआत में स्वदेशी मैसेजिंग ऐप अरट्टाई कई नए फीचर के साथ व्हाट्सऐप को चैलेंज कर सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

श्रीधर वेम्बू ने पहले भी दिया था ऐप पर बड़ा संकेत
आपको बता दे कि यह पहली बार नहीं है जब श्रीधर वेम्बू ने अरट्टाई ऐप के लिए और अपडेट जारी करने के संकेत दिए हैं. इससे पहले भी कई बार उन्होंने इसको और बेहतर बनाने के लिए अपडेट लाने के बारे में कहा था. क्योंकि कुछ महीने पहले जो ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप पर था अब उसके डाउनलोड कम होते जा रहे हैं. इसको लेकर जब X पर वेम्बू से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि कंपनी कुछ बड़े अपडेट पर काम कर रही है, लेकिन वे इन अपडेट को सार्वजनिक करने से पहले सुविधाओं के पूरी तरह से तैयार होने का इंतज़ार कर रहे हैं. श्रीधर वेम्बू ने कहा था कि वो अरट्टाई के लिए शॉर्ट टर्म प्रचार के बजाय लॉन्ग-टर्म दृष्टिकोण अपना रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Smart TV भी हो सकता है हैक! ये लक्षण दिखते ही हो जाएं सावधान!

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Arattai AppZoho ArattaiZoho Founder Sridhar Vembu

Trending news

कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
bengaluru news in hindi
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
RSS ने नरेंद्र मोदी को PM... दिग्विजय सिंह ने पहले राहुल को दी सलाह, फिर लिया यूटर्न
digvijay singh
RSS ने नरेंद्र मोदी को PM... दिग्विजय सिंह ने पहले राहुल को दी सलाह, फिर लिया यूटर्न
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
MNREGA
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
bengaluru news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
Kuldeep Sengar
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
Tamil Nadu news
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
al-Qaeda
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच