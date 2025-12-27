Arattai New Update: अरट्टई नए पोल फीचर के साथ व्हाट्सएप को देगा टक्कर! Zoho फाउंडर श्रीधर वेंबु ने दी जानकारी, जानें क्या कहा

Arattai New Update: आपने स्वदेशी मैसेजिंग ऐप अरट्टाई का नाम तो सुना ही होगा. यह भारत का अपना स्वदेशी मैसेजिंग ऐप हैं. इसको ज़ोहो कॉर्पोरेशन ने बनाया है. अब इस ऐप को लेकर ज़ोहो के सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने अगले महीने बड़े अपडेट की योजना बनाई हैं. इसकी जानकारी उन्होंने अपने आधिकारिक अकाउंट X अकाउंट के जरिए साझा की है.उन्होंने बताया कि ऐप के कई महत्वपूर्ण फीचर्स पर काम चल रहा है. जब ये फीचर्स पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तो स्वदेशी मैसेजिंग ऐप अरट्टाई अपने प्रतिद्वंद्वी के बराबर पहुंचने के एक कदम और करीब आ जाएगा.

इस नए फीचर में क्या होगा खास?

अरट्टाई के आधिकारिक X अकाउंट पर क्रिसमस के मौके पर एक पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट में बताया गया कि अरट्टाई बहुत जल्द अपने यूजर्स के लिए चैट में पोल ​​शेयर करने का ऑप्शन जोड़ने जा रहा है. अरट्टाई का यह फीचर ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे व्हाट्सएप करता है. अरट्टाई के X पोस्ट कैप्शन में लिखा है कि आपके ग्रुप चैट के लिए एक छोटा सा क्रिसमस गिफ्ट. अरट्टाई पर अब पोल उपलब्ध हैं.” हालांकि अभी तक इस फीचर के बारे में कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है.

ज़ोहो के सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने भी दिया है पोस्ट का जवाब

आपको बता दें कि अरट्टाई यूजर्स को मिलने वाले इस फीचर के बारे में ज़ोहो के सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने भी पोस्ट का जवाब देते हुए बड़ा संकेत दिया है. वेम्बू ने अपने X पर पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा है कि अरट्टाई में अब पोल उपलब्ध हैं. जनवरी में हमारे पास कुछ और बड़े अपडेट की योजना है. वेम्बु ने बताया है कि उनकी टीम ऐप के लिए कई जरूरी फीचर्स पर काम कर रही है. इस पोस्ट के बाद यूजर्स को लग रहा है कि 2026 की शुरुआत में स्वदेशी मैसेजिंग ऐप अरट्टाई कई नए फीचर के साथ व्हाट्सऐप को चैलेंज कर सकता है.

श्रीधर वेम्बू ने पहले भी दिया था ऐप पर बड़ा संकेत

आपको बता दे कि यह पहली बार नहीं है जब श्रीधर वेम्बू ने अरट्टाई ऐप के लिए और अपडेट जारी करने के संकेत दिए हैं. इससे पहले भी कई बार उन्होंने इसको और बेहतर बनाने के लिए अपडेट लाने के बारे में कहा था. क्योंकि कुछ महीने पहले जो ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप पर था अब उसके डाउनलोड कम होते जा रहे हैं. इसको लेकर जब X पर वेम्बू से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि कंपनी कुछ बड़े अपडेट पर काम कर रही है, लेकिन वे इन अपडेट को सार्वजनिक करने से पहले सुविधाओं के पूरी तरह से तैयार होने का इंतज़ार कर रहे हैं. श्रीधर वेम्बू ने कहा था कि वो अरट्टाई के लिए शॉर्ट टर्म प्रचार के बजाय लॉन्ग-टर्म दृष्टिकोण अपना रहे हैं.

