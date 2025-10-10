Advertisement
Zoho के स्वदेशी ऐप मचा रहे तहलका, फिर भी क्यों अटपटा लगा यूजर्स को ऐप का नाम? NCIB ने दिया बड़ा सुझाव

Arattai & Zoho Mail Renamed: Arattai और Zoho Mail ऐप्स हर दिन चर्चा का विषय बन रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ इनके नाम बदलने की मांग उठ रही है. यूजर्स Zoho Mail का नाम बदलकर 'Zmail' करने की बात कर रहे हैं. आखिर यह डिमांड क्यों हो रही है? क्या Zoho बदलेगा अपने इन पॉपुलर प्रोडक्ट्स के नाम? जानने के लिए पढ़ें.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 10, 2025, 01:12 PM IST
Arattai and Zoho Mail: भारतीय कंपनी Zoho के ऐप्स आजकल छाए हुए हैं. Gmail के दूसरे ऑप्शन के तौर पर Zoho Mail और WhatsApp को टक्कर देने वाले Arratai ऐप को खूब पसंद किया जा रहा है. गृह मंत्री अमित शाह के जोहो मेल पर अकाउंट बनाने के बाद इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई है. इसी बीच, X (Twitter) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ यूजर्स Zoho Mail का नाम 'Zmail' में बदलने की मांग कर रहे हैं. साथ ही अरट्टई का नाम भी Zchat में बदलने के लिए कहा जा रहा है. क्या कंपनी बदलेगा अपने इन लोकप्रिय एप्स के नाम? आइए जानते है विस्तार से.

यह भी पढ़ें: Arattai पर पर्सनल चैट्स कितनी Safe? Zoho के फाउंडर बोले: 'Trust me bro'

Arattai और Zoho Mail का नाम बदलने की चर्चा क्यों?

NCIB Headquarters नामक एक X अकाउंट ने Arratai और Zoho Mail ऐप के नाम बदलने की जोरदार मांग की है. इस पोस्ट में कहा गया है कि Arratai नाम ग्लोबल मंच पर न तो सरल है और न ही आकर्षक. अगर इनका नाम बदल दिया जाए, तो यह ऐप तेजी से लोकप्रिय हो सकता है. यूजर्स चाहते हैं कि Zoho Mail का नाम छोटा करके केवल 'Zmail' कर दिया जाए और Arattai का नाम Zchat कर दिया जाए.

करोड़ों लोगों ने किया ऐप डाउनलोड
जब Arratai ऐप सुर्खियों में आया था तब इसके लगभग 5 लाख डाउनलोड ही थे. अब तेजी से यह नंबर बढ़कर 1 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं. इसका मतलब है लोग इस ऐप को लगातार डाउनलोड कर रहे हैं. Apple App Store पर भी अरट्टई के डाउनलोड तेजी से बढ़ रहे हैं. दूसरी तरफ Zoho Mail के प्ले स्टोर पर 50 लाख से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं. Arratai और Zoho Mail दोनों ही ऐप इस समय ट्रेंडिंग में हैं. यूजर्स इन्हें इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सर्दियों में गैस गीजर की छोटी सी गलती से होगा बड़ा धमाका, उड़ जाएंगे 'परखच्चे'

यूजर्स को Arattai नाम अजीब क्यों लग रहा है? 

दरअसल अरट्टई (Arratai) तमिल भाषा का एक शब्द है. इसका मतलब होता है 'गपशप' या 'आम बातचीत' करना . यह नाम दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु के लोगों के लिए जितना जाना-पहचाना है, उतना ही उत्तर भारत के यूजर्स के लिए अजीब लग रहा है. बता दें कि Zoho का हेडक्वॉर्टर चेन्नई में है. इसलिए कंपनी को Arratai के नाम में कोई खास दिक्कत नहीं दिखाई देती होगी. हाल ही में अरट्टई तेजी से पॉपुलर हुआ है कि अब यूजर्स धीरे-धीरे इस नाम से परिचित होते जा रहे हैं.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

Arattai AppZoho Mail

