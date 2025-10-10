Zoho के स्वदेशी ऐप मचा रहे तहलका, फिर भी क्यों अटपटा लगा यूजर्स को ऐप का नाम? NCIB ने दिया बड़ा सुझाव

Arattai and Zoho Mail: भारतीय कंपनी Zoho के ऐप्स आजकल छाए हुए हैं. Gmail के दूसरे ऑप्शन के तौर पर Zoho Mail और WhatsApp को टक्कर देने वाले Arratai ऐप को खूब पसंद किया जा रहा है. गृह मंत्री अमित शाह के जोहो मेल पर अकाउंट बनाने के बाद इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई है. इसी बीच, X (Twitter) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ यूजर्स Zoho Mail का नाम 'Zmail' में बदलने की मांग कर रहे हैं. साथ ही अरट्टई का नाम भी Zchat में बदलने के लिए कहा जा रहा है. क्या कंपनी बदलेगा अपने इन लोकप्रिय एप्स के नाम? आइए जानते है विस्तार से.

Arattai और Zoho Mail का नाम बदलने की चर्चा क्यों?

NCIB Headquarters नामक एक X अकाउंट ने Arratai और Zoho Mail ऐप के नाम बदलने की जोरदार मांग की है. इस पोस्ट में कहा गया है कि Arratai नाम ग्लोबल मंच पर न तो सरल है और न ही आकर्षक. अगर इनका नाम बदल दिया जाए, तो यह ऐप तेजी से लोकप्रिय हो सकता है. यूजर्स चाहते हैं कि Zoho Mail का नाम छोटा करके केवल 'Zmail' कर दिया जाए और Arattai का नाम Zchat कर दिया जाए.

सेवा में,

श्री @svembu जी

Founder and CEO

जोहो कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

आदरणीय श्री वेम्बु जी,

सादर नमस्कार के साथ मैं आपके नेतृत्व में भारत के स्वदेशी तकनीकी क्षेत्र में Zoho Corporation के योगदान की… — NCIB Headquarters (@NCIBHQ) October 5, 2025

करोड़ों लोगों ने किया ऐप डाउनलोड

जब Arratai ऐप सुर्खियों में आया था तब इसके लगभग 5 लाख डाउनलोड ही थे. अब तेजी से यह नंबर बढ़कर 1 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं. इसका मतलब है लोग इस ऐप को लगातार डाउनलोड कर रहे हैं. Apple App Store पर भी अरट्टई के डाउनलोड तेजी से बढ़ रहे हैं. दूसरी तरफ Zoho Mail के प्ले स्टोर पर 50 लाख से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं. Arratai और Zoho Mail दोनों ही ऐप इस समय ट्रेंडिंग में हैं. यूजर्स इन्हें इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं.

SHOULD ZOHO CHANGE ARATTAI'S NAME? Zoho's new messaging app Arattai has sparked controversy, with North Indian users pushing for a simpler name like "Zchat." Before jumping to conclusions, let's dissect this through the lens of brand naming fundamentals. THE DISTINCTIVE SOUND… — Anantha Narayan (@ThisIsAnantha) September 27, 2025

यूजर्स को Arattai नाम अजीब क्यों लग रहा है?

दरअसल अरट्टई (Arratai) तमिल भाषा का एक शब्द है. इसका मतलब होता है 'गपशप' या 'आम बातचीत' करना . यह नाम दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु के लोगों के लिए जितना जाना-पहचाना है, उतना ही उत्तर भारत के यूजर्स के लिए अजीब लग रहा है. बता दें कि Zoho का हेडक्वॉर्टर चेन्नई में है. इसलिए कंपनी को Arratai के नाम में कोई खास दिक्कत नहीं दिखाई देती होगी. हाल ही में अरट्टई तेजी से पॉपुलर हुआ है कि अब यूजर्स धीरे-धीरे इस नाम से परिचित होते जा रहे हैं.