ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया बैन को बच्चों ने दिया चकमा! इस ट्रिक से चला रहे हैं ऐप्स, अब कंपनियों पर दोगुना होगा 'एक्शन'

Social Media Ban: क्या सोशल मीडिया की लत बच्चों को इस कदर लग चुकी है कि वे सरकार के बनाए सख्त से सख्त कानून को भी तोड़ दे रहा हैं? इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में. बच्चों को इंटरनेट की दुनिया के खतरों से बचाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 6 महीने पहले सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए पाबंदी लगाई थी, बच्चों ने उसी नियम को तोड़ दिए हैं.
इसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने सोशल मीडिया बैन कानून को और ज्यादा सख्त कर दिया है. बैन लगाने के 6 महीने बाद भी जब बच्चों का सोशल मीडिया इस्तेमाल कम नहीं हुआ, तो सरकार ने अब नियमों का उल्लंघन करने वाली टेक कंपनियों पर लगने वाले जुर्माने को दोगुना करने का फैसला लिया है.
सोशल मीडिया बैन नियमों में हुए बदलाव के तहत, अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने में लगातार फेल हो रही है, तो उस पर लगने वाला अधिकतम जुर्माना 4.95 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से बढ़ाकर 9.9 million ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी लगभग 823 करोड़ से भी ज्यादा रुपये कर दिया गया है.
ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने एक बयान में कहा कि जब से हमने सोशल मीडिया के लिए मिनिमन ऐज का नियम लागू किया है, दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है. लेकिन यह साफ है कि बड़ी टेक कंपनियां कानून का पालन करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही हैं. आज भी बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया पर मौजूद हैं.
आस्ट्रेलियाई सरकार की इस सख्ती के पीछे हाल ही में आई एक रिपोर्ट है. ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपे एक रिसर्च के अनुसार, बैन लागू होने के तीन महीने बाद भी 12 से 15 साल के 85% ऑस्ट्रेलियाई बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं.
रिपोर्ट में सामने आया कि दो-तिहाई बच्चों ने या तो गलत उम्र बताकर या फिर किसी तरह से फेक सेल्फी अपलोड करके ऐज वेरिफिकेशन को आसानी से धोखा दे दिया. कई मामलों में तो कंपनियों ने बच्चों से उम्र का कोई सबूत तक नहीं मांगा.
ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेट रेगुलेटर संस्था ई-सेफ्टी कमिश्नर फिलहाल दुनिया के 5 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स की जांच कर रही है:
इंस्टाग्राम
फेसबुक
यूट्यूब
Snapchat
टिकटॉक
सरकार ने अब ई-सेफ्टी कमिश्नर की ताकतों को भी बढ़ा दिया है. अब यह रेगुलेटर कंपनियों के साथ-साथ ऐप स्टोर और थर्ड-पार्टी वेरिफिकेशन टूल्स प्रोवाइडर्स से भी सबूत मांग सकता है कि उन्होंने बच्चों को रोकने के लिए असल में क्या किया है. हालांकि, सरकार के अनुसार इस बैन के बाद से अब तक 50 लाख से ज्यादा अंडर-16 अकाउंट्स को ब्लॉक या रिस्ट्रिक्ट भी किया गया है.