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ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया बैन को बच्चों ने दिया चकमा! इस ट्रिक से चला रहे हैं ऐप्स, अब कंपनियों पर दोगुना होगा 'एक्शन'

Australia Social Media Ban: सोशल मीडिया की लत में डूबे बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया के सख्त बैन को ही फेल कर दिया है? एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके आंकड़े बताते हैं कि बच्चे सरकारी नियम को धोखा देकर लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 28, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:34 PM IST
ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया बैन को बच्चों ने दिया चकमा! इस ट्रिक से चला रहे हैं ऐप्स, अब कंपनियों पर दोगुना होगा 'एक्शन'
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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