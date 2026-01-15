कार में करते हैं फोन चार्ज? भूल से भी न करें ये गलतियां, वरना कचरा बन जाएगा आपका कीमती स्मार्टफोन

Smartphone Battery Health Tips: क्या आप भी सफर के दौरान कार में ही अपना स्मार्टफोन चार्ज करते हैं? अगर हां तो यह जरा सावधान हो जाइए! जिसे आप मात्र एक आम सुविधा समझ रहे हैं वह आपके महंगे स्मार्टफोन के लिए बड़ा खतरा बन सकती है. अक्सर ऑफिस जाते समय या लंबी ट्रिप के दौरान लोग फोन को कार के USB पोर्ट से कनेक्ट कर देते हैं लेकिन ये छोटी सी लापरवाही न केवल फोन की बैटरी हेल्थ को खराब कर सकती है बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकती है. कार से मिलने वाली बिजली और चार्जिंग का तरीका आपके घर के प्लग पॉइंट से पूरी तरह से अलग होता है. तो आइए जानते हैं कि कार चार्जिंग जुड़े उन टेक सच को जिन्हें नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है.

फोन के लिए ये है सबसे बड़ा खतरा

हमारे घर में जो बिजली आती है वह स्थिर होती है लेकिन कार में बिजली अल्टरनेटर से आती है. जब आप कार की हेडलाइट ऑन करते है या AC को तेज करते हैं या वाइपर चलाते हैं तो बिजली के वोल्टेज में बड़ा उतार-चढ़ाव यानी Fluctuation होता है. यह उतार-चढ़ाव वोल्टेज में फोन की लिथियम-आयन बैटरी के इंटरनल केमिकल्स को नुकसान पहुंचा सकता है जिससे बैटरी धीरे-धीरे फूलने लगती है और खराब हो जाती है.

आज के समय में आने वाली ज्यादातर कारों के डैशबोर्ड पर जो USB पोर्ट होते हैं वे मुख्य रूप से डेटा ट्रांसफर यानी म्यूजिक या ऐप सिंक के लिए बने होते हैं. कई कार में तो ये पोर्ट मात्र 0.5 Amp का करंट देते हैं. इतना स्लो चार्जिंग से फोन को फुल चार्ज होने में कई घंटों लग जाता है. लंबे समय तक चार्जिंग मोड पर रहने के कारण फोन का टेंपरेचर बढ़ जाता है जो बैटरी सेल्स के लिए स्लो पॉइजन का काम करता है.

नेविगेशन और चार्जिंग

अक्सर हम सफर के दौरान गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं और फोन को भी चार्ज में लगाए रखते हैं. टेक्नोलॉजी की नजरिए से यह फोन के लिए यह खतरनाक स्थिति है. GPS और स्क्रीन ऑन रहने से प्रोसेसर पहले ही हीट जेनरेट करता है और वहीं ऊपर से चार्जिंग की गर्मी इसे दोगुना कर देती है. अगर कार चलाते समय मैप्स चलाना जरूरी है तो फोन को AC वेंट वाले होल्डर पर लगाएं जिससे ठंडी हवा से टेंपरेचर कंट्रोल रहे.

सेफ चार्जिंग के लिए अपनाएं ये 4 स्मार्ट स्टेप्स

कार में मौजूद USB पोर्ट के बजाय कार के 12V सिगरेट लाइटर पोर्ट का इस्तेमाल करें. इसमें एक अच्छी क्वालिटी का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर 18W-65W का लगाकर आप सेफ और तेज चार्जिंग पा सकते हैं.

चार्जिंग के दौरान फोन का सिलिकॉन या लेदर कवर हटा देना ज्यादा सेफ होता है. इससे फोन की गर्मी आसानी से बाहर निकल पाती है और बैटरी ओवरहीट नहीं होती है.

सस्ते चार्जर वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. हमेशा फोन की कंपनी का ओरिजिनल या किसी भरोसेमंद ब्रांड का चार्जर ही लें जिसमें ओवर-वोल्टेज प्रोटेक्शन फीचर हो.

कार के डैशबोर्ड पर फोन रखकर कभी चार्ज न करें. सीधी धूप और चार्जिंग की हीट मिलकर फोन को ब्लास्ट कर सकती है.

वहीं अगर आप कार का इंजब बंद होने के बाद भी फोन चार्ज करते हैं तो इससे कार की बैटरी डीप डिस्चार्ज भी हो सकती है जिससे कार स्टार्ट करने में समस्या आ सकती है. हमेशा इंजन स्टार्ट होने के बाद ही फोन चार्ज करें.

