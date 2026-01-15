Advertisement
trendingNow13075861
Hindi Newsटेककार में करते हैं फोन चार्ज? भूल से भी न करें ये गलतियां, वरना कचरा बन जाएगा आपका कीमती स्मार्टफोन

कार में करते हैं फोन चार्ज? भूल से भी न करें ये गलतियां, वरना कचरा बन जाएगा आपका कीमती स्मार्टफोन

Phone Charging in Car: स्मार्टफोन की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और उसके साथ बढ़ रही है उसे सेफ रखने की चुनौती. अक्सर लोग घर से निकलते वक्त फोन चार्ज करना भूल जाते हैं और कार की चार्जिंग का सहारा लेते हैं. लेकिन सावधान! यह छोटी सी सुविधा आपके फोन की मदरबोर्ड और बैटरी को खराब कर सकती है. अगर आप अपने कीमती फोन को कबाड़ बनने से बचाना चाहते हैं तो चार्जिंग से जुड़ी इन बड़ी गलतियों को आज ही सुधार लें. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 15, 2026, 11:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कार में करते हैं फोन चार्ज? भूल से भी न करें ये गलतियां, वरना कचरा बन जाएगा आपका कीमती स्मार्टफोन

Smartphone Battery Health Tips: क्या आप भी सफर के दौरान कार में ही अपना स्मार्टफोन चार्ज करते हैं? अगर हां तो यह जरा सावधान हो जाइए! जिसे आप मात्र एक आम सुविधा समझ रहे हैं वह आपके महंगे स्मार्टफोन के लिए बड़ा खतरा बन सकती है. अक्सर ऑफिस जाते समय या लंबी ट्रिप के दौरान लोग फोन को कार के USB पोर्ट से कनेक्ट कर देते हैं लेकिन ये छोटी सी लापरवाही न केवल फोन की बैटरी हेल्थ को खराब कर सकती है बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकती है. कार से मिलने वाली बिजली और चार्जिंग का तरीका आपके घर के प्लग पॉइंट से पूरी तरह से अलग होता है. तो आइए जानते हैं कि कार चार्जिंग जुड़े उन टेक सच को जिन्हें नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है.

फोन के लिए ये है सबसे बड़ा खतरा
हमारे घर में जो बिजली आती है वह स्थिर होती है लेकिन कार में बिजली अल्टरनेटर से आती है. जब आप कार की हेडलाइट ऑन करते है या AC को तेज करते हैं या वाइपर चलाते हैं तो बिजली के वोल्टेज में बड़ा उतार-चढ़ाव यानी Fluctuation होता है. यह उतार-चढ़ाव वोल्टेज में फोन की लिथियम-आयन बैटरी के इंटरनल केमिकल्स को नुकसान पहुंचा सकता है जिससे बैटरी धीरे-धीरे फूलने लगती है और खराब हो जाती है.

आज के समय में आने वाली ज्यादातर कारों के डैशबोर्ड पर जो USB पोर्ट होते हैं वे मुख्य रूप से डेटा ट्रांसफर यानी म्यूजिक या ऐप सिंक के लिए बने होते हैं. कई कार में तो ये पोर्ट मात्र 0.5 Amp का करंट देते हैं. इतना स्लो चार्जिंग से फोन को फुल चार्ज होने में कई घंटों लग जाता है. लंबे समय तक चार्जिंग मोड पर रहने के कारण फोन का टेंपरेचर बढ़ जाता है जो बैटरी सेल्स के लिए स्लो पॉइजन का काम करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

नेविगेशन और चार्जिंग
अक्सर हम सफर के दौरान गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं और फोन को भी चार्ज में लगाए रखते हैं. टेक्नोलॉजी की नजरिए से यह फोन के लिए यह खतरनाक स्थिति है. GPS और स्क्रीन ऑन रहने से प्रोसेसर पहले ही हीट जेनरेट करता है और वहीं ऊपर से चार्जिंग की गर्मी इसे दोगुना कर देती है. अगर कार चलाते समय मैप्स चलाना जरूरी है तो फोन को AC वेंट वाले होल्डर पर लगाएं जिससे ठंडी हवा से टेंपरेचर कंट्रोल रहे.

सेफ चार्जिंग के लिए अपनाएं ये 4 स्मार्ट स्टेप्स
कार में मौजूद USB पोर्ट के बजाय कार के 12V सिगरेट लाइटर पोर्ट का इस्तेमाल करें. इसमें एक अच्छी क्वालिटी का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर 18W-65W का लगाकर आप सेफ और तेज चार्जिंग पा सकते हैं.

चार्जिंग के दौरान फोन का सिलिकॉन या लेदर कवर हटा देना ज्यादा सेफ होता है. इससे फोन की गर्मी आसानी से बाहर निकल पाती है और बैटरी ओवरहीट नहीं होती है.

ये भी पढ़ेंः यमराज का काम तमाम? Elon Musk का दावा इंसान के शरीर में है सॉफ्टवेयर एरर, फिक्स...

सस्ते चार्जर वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. हमेशा फोन की कंपनी का ओरिजिनल या किसी भरोसेमंद ब्रांड का चार्जर ही लें जिसमें ओवर-वोल्टेज प्रोटेक्शन फीचर हो.

कार के डैशबोर्ड पर फोन रखकर कभी चार्ज न करें. सीधी धूप और चार्जिंग की हीट मिलकर फोन को ब्लास्ट कर सकती है.

वहीं अगर आप कार का इंजब बंद होने के बाद भी फोन चार्ज करते हैं तो इससे कार की बैटरी डीप डिस्चार्ज भी हो सकती है जिससे कार स्टार्ट करने में समस्या आ सकती है. हमेशा इंजन स्टार्ट होने के बाद ही फोन चार्ज करें.

ये भी पढे़ंः अब सिर्फ चिट्ठी ही नहीं, आपका ऑनलाइन ऑर्डर लेकर आएगा डाकिया; शुरू हुई नई सर्विस

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Phone charging in carSmartphone battery health tips

Trending news

घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
Pakistani drones
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
Ladakh News in Hindi
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
Asaduddin Owaisi news
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
BMC Exit Poll
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
West Bengal
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग