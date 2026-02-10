स्क्रीन पर 'भूत' और दिमाग में 'जहर'! गाजियाबाद सुसाइड केस के बाद खौफ में माता-पिता, इन 4 गेम्स से अपने बच्चों को आज ही बचाएं

Horror Mobile Games: आजकल ज्यादातर बच्चे मोबाइल गेम्स के बिना रह नहीं पाते. पढ़ाई के बाद या खाली समय में वे घंटों फोन पर गेम खेलते रहते हैं. इनमें कई गेम्स मजेदार और सुरक्षित होते हैं, लेकिन कुछ हॉरर यानी डरावने गेम्स बच्चों के दिमाग पर गहरा असर डाल सकते हैं. हाल ही में गाजियाबाद में तीन सगी बहनों की आत्महत्या की घटना ने पूरे देश को हिला दिया. इस दुखद मामले के बाद यह सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या डरावने मोबाइल गेम्स बच्चों की मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं. अब माता-पिता, टीचर्स और अधिकारी इस पर गंभीरता से सोच रहे हैं और ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं.

गाजियाबाद की घटना ने क्यों बढ़ाई चिंता

पुलिस जांच में यह साफ हुआ कि आत्महत्या का सीधा कारण मोबाइल गेम्स नहीं थे, लेकिन लड़कियों की डायरी में बार-बार कुछ हॉरर गेम्स का जिक्र मिला. यही बात सबको परेशान कर रही है. जब बच्चे लंबे समय तक डरावना कंटेंट देखते या खेलते हैं, तो उनका दिमाग लगातार तनाव और डर की स्थिति में रहता है. खासकर अगर उन पर पैरेंटल कंट्रोल न हो और वे घंटों अकेले फोन इस्तेमाल करें, तो इसका असर और ज्यादा बढ़ सकता है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कम उम्र में ऐसे कंटेंट से एंग्जायटी, डर और नेगेटिव सोच बढ़ सकती है.

कौन-कौन से गेम्स चर्चा में हैं

जांच के दौरान चार गेम्स के नाम बार-बार सामने आए – Poppy Playtime, The Baby in Yellow, Evil Nun और Ice Scream. ये सभी गेम्स भारत में आसानी से ऐप स्टोर पर मिल जाते हैं. ज्यादातर फ्री या बहुत सस्ते हैं, इसलिए बच्चे इन्हें जल्दी डाउनलोड कर लेते हैं. देखने में ये गेम्स कार्टून जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनके अंदर की कहानी और माहौल काफी डरावना होता है, जो बच्चों के मन पर गहरा असर डाल सकता है.

Poppy Playtime: डरावनी फैक्ट्री का अनुभव

इस गेम में खिलाड़ी खुद को एक खाली और डरावनी खिलौना फैक्ट्री में पाता है. चारों तरफ अंधेरा, अजीब आवाजें और अचानक आने वाले जंप स्केयर दिल की धड़कन तेज कर देते हैं. Huggy Wuggy जैसे किरदार बच्चों को डराते हैं. भले ही यह गेम टीनएजर्स के लिए बनाया गया हो, लेकिन छोटे बच्चे भी इसे खेलते हैं, जिससे उनके मन में डर और बेचैनी बढ़ सकती है.

The Baby in Yellow: मासूम दिखने वाला लेकिन डरावना

नाम से यह गेम मासूम लगता है, लेकिन कहानी काफी अजीब है. इसमें आप एक बेबीसिटर बनते हैं और एक ऐसे बच्चे की देखभाल करते हैं, जिसके साथ रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं. मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों की देखभाल जैसी सामान्य चीज में हॉरर मिलाना छोटे बच्चों के दिमाग को कन्फ्यूज और असहज कर सकता है, चाहे ग्राफिक्स कार्टून जैसे ही क्यों न हों.

Evil Nun और Ice Scream: डर और कैद की कहानियां

Evil Nun में खिलाड़ी को एक स्कूल में बंद कर दिया जाता है, जहां से उसे एक डरावनी नन से बचकर भागना होता है. वहीं Ice Scream में एक खलनायक बच्चों का अपहरण करता है. इन गेम्स में डर, कैद और किडनैपिंग जैसे विषय दिखाए जाते हैं, जो संवेदनशील बच्चों में एंग्जायटी और डर बढ़ा सकते हैं. लंबे समय तक ऐसे गेम्स खेलने से बच्चे मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस कर सकते हैं.

एक्सपर्ट्स और माता-पिता के लिए सलाह

शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि माता-पिता को बच्चों के फोन की एक्टिविटी पर नजर रखनी चाहिए. यह जानना जरूरी है कि वे कौन-से गेम खेल रहे हैं और कितनी देर तक खेल रहे हैं. पैरेंटल कंट्रोल ऑन करना, गेम की एज रेटिंग चेक करना और स्क्रीन टाइम लिमिट तय करना बहुत जरूरी है. साथ ही बच्चों से खुलकर बात करें, ताकि वे अपने डर या परेशानी शेयर कर सकें. अगर उनका व्यवहार अचानक बदलने लगे, वे चुप या परेशान दिखें, तो तुरंत प्रोफेशनल मदद लें. सही समय पर ध्यान देना बच्चों की मानसिक सेहत को बचा सकता है.