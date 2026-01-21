झूठ बोल रहे हैं ट्रंप के सलाहकार! जहर उगलने से पहले जान लें भारत पर क्यों मेहरबान हो रहा है ChatGPT-Gemini

Peter Navarro AI India Comment: व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर भारत से लेकर अमेरिका तक बहस शुरू हो गई है. नवारों ने AI और भारत को लेकर ऐसी बात कह दिया है जिससे नई बहस शुरू हो गई है. एक पॉडकास्टर में बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रम्प के सलाहकार नवारो ने कहा अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जमीन और बिजली का इस्तेमाल भारत जैसे देशों में AI सर्विस देने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि अमेरिकी लोग भारत में AI के लिए क्यों भुगतान कर रहे हैं? नवारो का कहना था कि ChatGPT जैसे AI टूल्स अमेरिका में चल रहे हैं, लेकिन उनके बड़े यूजर्स भारत और चीन जैसे देशों में हैं. उनके अनुसार अमेरिकी कंपनियां भारत में सस्ते या फ्री AI टूल देकर चैरिटी कर रही हैं.

नवारो ने पॉडकास्टर स्टीव बैनन के साथ बातचीत में सवाल उठाया कि अमेरिकी संसाधन भारत जैसे देशों में फ्री में या कम कीमत में AI टूल्स देने के लिए क्यों खर्च किए जा रहे हैं? नवारो का तर्क है कि ChatGPT जैसी सरव्सि भारत में देकर अमेरिकी कंपनी एक तरह की चैरिटी कर रही हैं. वहीं नवारो के इस दावे को लेकर टेक एक्सपर्ट्स और मार्केट के जानकारों का मानना है कि नवारो की यह समझ पूरी तरह से गलत है. अमेरिकी कंपनियां भारत में चैरिटी नहीं बल्कि अपने भविष्य के मुनाफे और वर्चस्व की नींव रख रही हैं.

आप सिर्फ यूजर नहीं ट्रेनिंग मटेरियल हैं

टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि Google, Microsoft और OpenAI जैसी कंपनियों के भारत में तेजी से अपना विस्तार की, इसके पीछे का एक बड़ा कारण डेटा (Data) है. इंटरनेट पर मौजूद सार्वजनिक डेटा करीब करीब समाप्त हो चुका है. अब AI मॉडल को और एडवांस बनाने के लिए यूनिक यूजर डेटा की आवश्यकता है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूजर बेस वाले देशों में शामिल है, इस नाते ये एआई कंपनियों को व कीमती डेटा मुफ्त में दे रहा है जो कहीं और उपलब्ध नहीं है. भारतीय यूजर्स जब ChatGPT या Gemini यूज करते हैं तो वे अनजाने में इन सिस्टम्स को फ्री में ट्रेन भी कर रहे होते हैं.

चीनी कंपनियां भी है एक वजह

वहीं एआई कंपनियों का भारत में फ्री या कम कीमत में सर्विस देने का दूसरा बड़ा कारण चीन के साथ चल रही AI की जंग है. चीनी AI मॉडल्स जैसे कि DeepSeek अमेरिकी टूल्स के मुकाबले काफी सस्ते हैं. अगर अमेरिकी कंपनियां भारत जैसे बड़े एआई मार्केट में अपनी पकड़ नहीं बना पाती हैं तो चीनी कंपनियां यहां अपना दबदबा बना लेंगी. यही वजह है कि Google और OpenAI जैसी कंपनियां एयरटेल और जियो के साथ मिलकर बंडल ऑफर दे रही हैं. यह कोई दोस्ती या चैरिटी नहीं बल्कि आने वाले समय में भारत जैसे बड़े मार्केट पर कब्जा करने की एक सोची-समझी तैयारी है.

क्या भारत का हो रहा है नुकसान?

नवारो के मुताबिक अमेरिकी टैक्सपेयर भारत का बोझ उठा रहे हैं, यह पूरी तरह से हकीकत से अलग है. सच्चाई तो यह है कि भारतीय यूजर्स के डेटा और फीडबैक से इन अमेरिकी कंपनियों की वैल्यू बढ़ रही है. जानकारों का तो यह भी कहना है कि लंबे समय में भारत के लिए अपना स्वदेशी AI इकोसिस्टम बनाना ही फायदेमंद होगा जिससे डेटा और मुनाफे की लगाम देश के हाथ में रहे. कुल मिलाकर एआई का यह पूरी खेल किसी भी प्रकार की चैरिटी का नहीं बल्कि जरूरत का है. अमेरिकी कंपनियों को डेटा चाहिए और भारतीयों को टेक्नोलॉजी.

