AI Brain Fry क्या है? यह पारंपरिक 'Burnout' से अलग है. यह कई AI सिस्टम्स को एक साथ मॉनिटर करने और मैनेज करने से होने वाली मानसिक थकान है. दिमाग में "गूंज" (Buzzing) महसूस होना, फोकस न कर पाना (Mental Fog), फैसले लेने में देरी और सिरदर्द. सबसे ज्यादा असर मार्केटिंग (26%) और HR (19.3%) के लोगों पर देखा गया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 09, 2026, 11:12 AM IST
सावधान! कहीं आप भी 'AI Brain Fry' के शिकार तो नहीं? जानें क्यों रोबोट से काम कराना पड़ रहा है भारी

आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI लगभग हर पेशे का हिस्सा बन चुका है. चाहे कोडिंग करने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हों, अकाउंटेंट हों या मार्केटिंग प्रोफेशनल, लगभग हर क्षेत्र में लोग AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. कई कर्मचारी एक ही समय में एक से ज्यादा AI टूल्स का उपयोग करते हैं. इनमें लोकप्रिय टूल्स जैसे Claude और OpenAI Codex शामिल हैं.

पहली नजर में यह लगता है कि AI से काम आसान हो रहा है और उत्पादकता बढ़ रही है. लेकिन कुछ शोध यह भी बता रहे हैं कि लंबे समय में इसका नकारात्मक असर भी हो सकता है. हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में इस बात की जांच की गई कि लगातार AI टूल्स का इस्तेमाल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित कर रहा है.

हार्वर्ड की स्टडी में सामने आया नया शब्द
यह अध्ययन Harvard Business Review में प्रकाशित हुआ है. इस रिसर्च में अमेरिका के 1,488 कर्मचारियों से बातचीत की गई और उनसे पूछा गया कि वे अपने काम में AI का कितना इस्तेमाल करते हैं और इसका उन पर क्या असर पड़ता है.

इस रिसर्च में एक नया शब्द सामने आया जिसे “AI Brain Fry” कहा गया है. इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति लगातार कई AI सिस्टम को मॉनिटर करता है या उनके साथ काम करता है तो उसके दिमाग पर ज्यादा दबाव पड़ने लगता है. यही मानसिक थकान धीरे-धीरे “ब्रेन फ्राई” जैसी स्थिति पैदा कर सकती है.

क्या होता है AI Brain Fry
स्टडी के अनुसार AI Brain Fry एक तरह की मानसिक थकान है, जो AI टूल्स के ज्यादा इस्तेमाल से होती है. इसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे दिमाग पर लगातार दबाव बना हुआ है.

रिसर्च में शामिल लगभग 14 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उन्हें काम के दौरान ऐसी मानसिक थकान का अनुभव हुआ. कई प्रतिभागियों ने कहा कि उन्हें दिमाग में “भनभनाहट” या “मेंटल फॉग” जैसा महसूस होता है. इसका मतलब है कि ध्यान लगाने में मुश्किल होती है, फैसले लेने में ज्यादा समय लगता है और कभी-कभी सिरदर्द भी होने लगता है.

सामान्य बर्नआउट से अलग है यह समस्या
AI Brain Fry को पारंपरिक बर्नआउट से अलग माना जा रहा है. आम तौर पर बर्नआउट में व्यक्ति भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस करता है और काम के प्रति नकारात्मक भावना पैदा हो जाती है.

लेकिन AI Brain Fry मुख्य रूप से मानसिक दबाव से जुड़ा होता है. जब कोई कर्मचारी कई AI टूल्स को एक साथ संभालने की कोशिश करता है, तो उसके दिमाग पर ज्यादा बोझ पड़ सकता है. यही वजह है कि कई बार यह समस्या सामान्य बर्नआउट सर्वे में भी पकड़ में नहीं आती.

किन प्रोफेशन में ज्यादा दिखा असर
स्टडी में यह भी पाया गया कि अलग-अलग पेशों में इसका असर अलग-अलग है. मार्केटिंग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में AI Brain Fry की दर सबसे ज्यादा यानी करीब 26 प्रतिशत देखी गई. इसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज में 19.3 प्रतिशत और ऑपरेशन्स से जुड़े कर्मचारियों में 17.9 प्रतिशत लोगों ने इस समस्या की बात कही.

दिलचस्प बात यह है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी इस सूची में शामिल हैं और करीब 17.8 प्रतिशत डेवलपर्स ने इस तरह की मानसिक थकान का अनुभव किया. वहीं लीगल प्रोफेशन में यह आंकड़ा काफी कम यानी करीब 5.6 प्रतिशत रहा.

कर्मचारियों की मानसिक थकान में बढ़ोतरी
स्टडी में यह भी सामने आया कि जो कर्मचारी लगातार AI सिस्टम की निगरानी करते हैं, उन्हें ज्यादा मानसिक मेहनत करनी पड़ती है. ऐसे कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें लगभग 14 प्रतिशत ज्यादा मानसिक प्रयास करना पड़ता है और 12 प्रतिशत ज्यादा मानसिक थकान महसूस होती है.

एक इंजीनियर ने बताया कि दिन खत्म होने तक वह बहुत थक जाता है, लेकिन काम की वजह से नहीं बल्कि काम को मैनेज करने की वजह से. उसके मुताबिक कई AI टूल्स के बीच लगातार स्विच करना और हर चीज को दोबारा जांचना बेहद थकाने वाला हो सकता है.

नौकरी छोड़ने का खतरा भी बढ़ सकता है
रिसर्च में यह भी पाया गया कि AI Brain Fry से जूझ रहे कर्मचारियों में निर्णय लेने की थकान यानी “डिसीजन फटीग” करीब 33 प्रतिशत ज्यादा देखी गई. इससे गलत फैसले लेने और छोटी-बड़ी गलतियां होने का खतरा बढ़ सकता है.

अध्ययन के अनुसार ऐसे कर्मचारियों में छोटी गलतियां लगभग 11 प्रतिशत और बड़ी गलतियां करीब 39 प्रतिशत ज्यादा देखी गईं. इतना ही नहीं, जिन कर्मचारियों को AI Brain Fry का अनुभव हुआ, उनमें नौकरी छोड़ने की इच्छा भी लगभग 39 प्रतिशत ज्यादा पाई गई.

सही तरीके से इस्तेमाल हो तो AI फायदेमंद भी
हालांकि रिसर्च यह भी बताती है कि AI हमेशा नुकसान नहीं पहुंचाता. जब AI का इस्तेमाल दोहराए जाने वाले या उबाऊ कामों को कम करने के लिए किया गया, तो कर्मचारियों में बर्नआउट का स्तर करीब 15 प्रतिशत तक कम पाया गया.

ऐसे कर्मचारियों ने अपने काम के प्रति ज्यादा जुड़ाव और बेहतर सामाजिक संबंधों की भी बात कही. यानी अगर AI का इस्तेमाल संतुलित तरीके से किया जाए, तो यह काम को आसान और ज्यादा प्रभावी बना सकता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

AI brain fryHarvard AI study

