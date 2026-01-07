क्या आपको भी WhatsApp पर मिला है कानूनी नोटिस? डिलीट करने से पहले ये जान लें, वरना जाना पड़ सकता है जेल

अगर आपके WhatsApp या ईमेल पर कभी अचानक कोई लीगल समन यानी कानूनी नोटिस आ जाए तो आप सोच सकते हैं कि यह फेक होगा. लेकिन अब ऐसा नहीं है. उत्तराखंड हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चेक बाउंस मामलों में समन अब ईमेल और WhatsApp के जरिए भी भेजे जा सकते हैं. यह आदेश कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता की तरफ से जारी एक आधिकारिक सर्कुलर में दिया गया है. इसके बाद कानूनी समन सिर्फ पुराने तरीकों जैसे डाक या फिजिकल डिलीवरी तक सीमित नहीं रहेंगे. यानी अदालत भी अब पूरी तरह डिजिटल मोड में काम करने लगी है.

समन सर्व करने का नया तरीका

Uttarakhand Electronic Process Rules, 2025 के तहत अब कोर्ट को यह अधिकार मिल गया है कि वह समन मोबाइल फोन, ईमेल आईडी और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए भेज सके. खास तौर पर WhatsApp को एक वैध माध्यम माना गया है. इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति चेक बाउंस का केस दर्ज करता है, तो आरोपी को बुलाने के लिए कोर्ट सीधे डिजिटल रास्ता अपना सकती है. यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि मामलों की सुनवाई तेज हो सके और लोगों को बार-बार कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़ें.

कंप्लेंट फाइल करने के नियम

अब जब भी कोई शिकायतकर्ता चेक बाउंस का मामला दर्ज करेगा, तो उसे आरोपी व्यक्ति की ईमेल आईडी और WhatsApp नंबर देना जरूरी होगा. साथ ही एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट भी जमा करना पड़ेगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि दी गई जानकारी बिल्कुल सही और असली है. हर शिकायत के साथ तय फॉर्मेट में एक संक्षिप्त सिनॉप्सिस भी लगानी होगी. कोर्ट का स्टाफ इस जानकारी को न्यायिक कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करेगा. अच्छी बात यह है कि आरोपी को समन भेजने से पहले BNNS की धारा 223 के तहत अब कोई अलग या अतिरिक्त प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं होगी. इससे पूरा सिस्टम सरल और आसान बन गया है.

ऑटोमेटेड ट्रैकिंग सिस्टम

कोर्ट के सॉफ्टवेयर में एक नया ड्राफ्ट टेम्पलेट भी जोड़ दिया गया है, जो अपने आप “cause of action” से जुड़े लिमिटेशन पीरियड यानी कानूनी समय सीमा की गणना कर लेगा. इससे यह पता लगाना आसान होगा कि केस समय के भीतर फाइल हुआ है या नहीं. यह तकनीक केस मैनेजमेंट को स्मार्ट और तेज बनाती है.

जल्दी भुगतान, जल्दी राहत

लोगों की सहूलियत के लिए अदालत ने ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन भी शुरू किया है. अब जो समन भेजा जाएगा, उसमें साफ तौर पर इस सुविधा का जिक्र होगा और साथ में एक डायरेक्ट पेमेंट लिंक भी दिया जाएगा. अगर आरोपी चाहे तो वह CNR नंबर या केस की डिटेल डालकर चेक की रकम ऑनलाइन जमा कर सकता है. जैसे ही यह भुगतान पोर्टल के जरिए सफल हो जाता है, कोर्ट के पास यह अधिकार होगा कि वह मामले को “compounding” के आधार पर बंद कर दे. आसान भाषा में समझें तो-पैसे जमा करते ही केस खत्म भी हो सकता है. इससे छोटे-छोटे विवाद जल्दी सुलझ जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर

यह नया आदेश हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले Sanjabij Turi बनाम Kishore S. Barkar के अनुसार लागू किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में लाखों चेक बाउंस केस लंबित पड़े हैं, जिससे न्यायिक सिस्टम पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है. इसलिए हाई कोर्ट को ऐसे कदम उठाने चाहिए, जो प्रक्रिया को तेज और मॉडर्न बनाएं. उसी दिशा में यह डिजिटल समन वाला फैसला लिया गया है.

झूठ बोलना पड़ेगा भारी

हाई कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई शिकायतकर्ता केस दर्ज करते समय आरोपी की फेक ईमेल आईडी या गलत WhatsApp नंबर देगा, तो उसके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए अब हर व्यक्ति को सही जानकारी देना बेहद जरूरी हो गया है. डिजिटल सिस्टम भरोसे पर चलता है, और झूठे “sources” की कोई जगह नहीं है.

कैसे करें रिस्पॉन्ड

अगर आपको ऐसा कोई नोटिस मिले तो सबसे पहले यह चेक करें कि उसमें कोर्ट का नाम, केस नंबर और आधिकारिक भाषा सही है या नहीं. बिना जवाब दिए उसे इग्नोर करना ठीक नहीं होगा. जरूरत पड़ने पर किसी वकील से सलाह लेकर तय समय के भीतर रिस्पॉन्ड करें. यह बदलाव आपके लिए सुविधा है-खतरा नहीं.