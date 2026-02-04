सावधान! अब 'नजरों' से होगी जासूसी; चश्मे में छिपे कैमरे से लड़कियों के रिकॉर्ड हो रहे हैं सीक्रेट वीडियो, आप भी हो सकते हैं शिकार

स्मार्टग्लासेस यानी कैमरा वाले चश्मे तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं. नई कैमरा टेक्नोलॉजी और एडवांस फीचर्स की वजह से लोग इन्हें पसंद करने लगे हैं. कई कंपनियां इन्हें खास तौर पर क्रिएटर्स के लिए प्रमोट कर रही हैं, ताकि वे बिना हाथ लगाए व्लॉग बना सकें या वीडियो रिकॉर्ड कर सकें. देखने में ये बिल्कुल सामान्य चश्मे जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें छिपा कैमरा हाई क्वालिटी फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. यही वजह है कि लोग इसे आसान और मॉडर्न गैजेट मानकर खरीद रहे हैं. लेकिन इस सुविधा के साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ गया है- लोगों की प्राइवेसी.

चुपके से वीडियो बनाने के मामले बढ़े

जैसे-जैसे स्मार्टग्लासेस का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे-वैसे सीक्रेट फिल्मिंग की शिकायतें भी सामने आने लगी हैं. खासकर महिलाओं ने ऐसे कई मामलों की रिपोर्ट की है, जहां बिना उनकी इजाजत के वीडियो रिकॉर्ड किए गए.

किसी की जानकारी के बिना वीडियो बनाना उसकी निजी जिंदगी में दखल देना है. इससे न सिर्फ प्राइवेसी टूटती है, बल्कि मानसिक और सामाजिक नुकसान भी होता है. कई बार ऐसे वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति को शर्मिंदगी और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो

बताया जा रहा है कि स्मार्टग्लासेस से रिकॉर्ड किए गए कई वीडियो Instagram, TikTok और X जैसे प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर हो रहे हैं. इन वीडियो पर लाखों व्यूज आते हैं और कई बार भद्दे या अश्लील कमेंट्स भी किए जाते हैं. सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पीड़ित को पता भी नहीं चलता कि उसका वीडियो कब और किसने बना लिया. जब तक उसे जानकारी मिलती है, तब तक वीडियो इंटरनेट पर फैल चुका होता है.

कानूनी मदद क्यों मुश्किल है

ऐसे मामलों में कानूनी रास्ता भी बहुत आसान नहीं है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक पीड़ित ने ब्रिटेन के ससेक्स पुलिस से शिकायत की कि उसका वीडियो स्मार्टग्लासेस से चोरी-छिपे बनाया गया है. लेकिन पुलिस ने कहा कि पब्लिक प्लेस में वीडियो रिकॉर्ड करना गैरकानूनी नहीं है, इसलिए वे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते. यानी कानून अभी इस नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार नहीं है. भारत में भी यही स्थिति है. यहां अभी तक ऐसा कोई खास कानून नहीं है जो सार्वजनिक जगहों पर स्मार्टग्लासेस से होने वाली सीक्रेट रिकॉर्डिंग से लोगों की सुरक्षा करे.

भारत में भी सामने आ चुके हैं मामले

हालांकि भारत में स्मार्टग्लासेस अभी बहुत ज्यादा आम नहीं हुए हैं, फिर भी कुछ संवेदनशील जगहों पर इनके इस्तेमाल की खबरें आई हैं. जगन्नाथ मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों पर फोटोग्राफी पर साफ रोक होने के बावजूद कुछ लोग कैमरा वाले वेयरेबल डिवाइस का इस्तेमाल करते पकड़े गए. इससे साफ है कि अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले दिनों में यह समस्या और बढ़ सकती है.

दूसरे देशों में बढ़ रहा खतरा

यूके और अमेरिका जैसे देशों में स्मार्टग्लासेस का इस्तेमाल काफी ज्यादा हो चुका है. वहां यह एक बड़ा प्राइवेसी खतरा बनकर उभरा है. सार्वजनिक जगहों, मेट्रो, मॉल या सड़कों पर कोई भी व्यक्ति बिना बताए वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. ऐसे में आम लोगों के लिए यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है.

कैसे पहचानें कि रिकॉर्डिंग हो रही है

हालांकि कुछ संकेत ऐसे हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि स्मार्टग्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं. कुछ ब्रांड जैसे Ray-Ban Meta अपने डिवाइस में LED लाइट देते हैं, जो रिकॉर्डिंग के समय जलती है ताकि आसपास के लोगों को पता चल सके. इसके अलावा रिकॉर्डिंग शुरू या बंद होने पर एक खास आवाज भी आती है, जिसे पास खड़े लोग सुन सकते हैं. फिर भी हर डिवाइस में यह फीचर हो, यह जरूरी नहीं है, इसलिए सतर्क रहना ही सबसे सुरक्षित तरीका है.