ऐप का नाम Are You Dead?... सुनकर ही कांप जाएगी रूह, फिर भी चीन में हर कोई कर रहा है डाउनलोड! हैरान कर देगी वजह

Are You Dead App: भारत के पड़ोसी मुल्क चीन में इन दिनों एक ऐसा ऐप तेजी से डाउनलोड किया जा रहा है, जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे. जी हां, चीन में Are You Dead? नाम का ऐप तेजी से पॉपुलर हो रहा है. इस ऐप को लेकर पैसा देकर डाउनलोड कर रहे हैं.  Are You Dead?  नाम का यह ऐप सुरक्षा और सेफ्टी का नया समाधान बनकर सामने आया है. दावा किया जा रहा है कि यह ऐप यूज़र की रोज़मर्रा की एक्टिविटी पर नजर रखता है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 13, 2026, 01:53 PM IST
Are You Dead App: तेजी से बदलती लाइफस्टाइल में अब अकेले रहना आम होता जा रहा है. कभी नौकरी तो कभी दूसरी मजबूरी के कारण भी लोगों को दूसरे शहरों में अकेले रहना पड़ता है. ऐसे में सेफ्टी और हेल्थ से जुड़ी चिंताएं भी बढ़ी हैं. अचानक तबीयत बिगड़ने या किसी इमरजेंसी मे मदद न मिल पाने का डर बना रहता है. इसी डर और परेशानी का समाधान बनकर आया है चीन में वायरल हो रहा एक अनोखा मोबाइल ऐप. जिसका नाम है Are You Dead? चीनी भाषा में इसे Sileme कहते हैं. यह चीनी ऐप समय समय पर यूजर की एक्टिविटी चेक कर यह तय करता रहता है कि वह सेफ है या नहीं. इतना ही नहीं जरूरत पड़ने पर यह ऐप अपने आप अलर्ट भी भेज देता है.

कैसे काम करता है यह ऐप?
इस चीनी ऐप का कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी है. यह ऐप हर दो दिन में यूजर को ऐप खोलकर एक बड़े बटन पर टैप करना होता है जो यह तय करता है कि वे पूरी तरह से ठीक हैं. अगर यूजर ऐसा करना भूल जाते हैं तो या नहीं कर पाते हैं तो यह ऐप तुरंत उनके द्वारा चुने गए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के पास मैसेज भेजता है. यह मैसेज अलर्ट देता है कि उस व्यक्ति को मदद की जरूरत हो सकती है. बता दें कि मई में लॉन्च होने के बाद से ही यह चीन का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला पेड ऐप बन गया है.

नाम को लेकर विवाद
भले ही चीन का यह ऐप सुरक्षा देने का दावा करता है लेकिन इसके नाम Are You Dead?  को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कई यूजर्स का मानना है कि यह नाम गलत है और डरावना गता है. लोग इसे Are You Alive? जैसे नाम का भी सुझाव दे रहे हैं.

अब देने पड़ते हैं इतने रुपये
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन में यह ऐप ऐसे समय में फेमस हो रहा है जब वहां अकेले रहने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. अनुमान है कि 2030 तक चीन में करीब 20 करोड़ लोग अकेले रहने लगेंगे. इनमें सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि शहरों में रहने और काम करने वाले युवा भी शामिल है. शुरुआत यह ऐप तो फ्री था, लेकिन अब इस ऐप की कीमत 8 युआन यानी करीब ₹95 है. डेवलपर्स अब इसमें और भी नए फीचर्स जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे डायरेक्ट एसएमएस अलर्ट और इन-ऐप मैसेजिंग. 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

