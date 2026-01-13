ऐप का नाम Are You Dead?... सुनकर ही कांप जाएगी रूह, फिर भी चीन में हर कोई कर रहा है डाउनलोड! हैरान कर देगी वजह

Are You Dead App: तेजी से बदलती लाइफस्टाइल में अब अकेले रहना आम होता जा रहा है. कभी नौकरी तो कभी दूसरी मजबूरी के कारण भी लोगों को दूसरे शहरों में अकेले रहना पड़ता है. ऐसे में सेफ्टी और हेल्थ से जुड़ी चिंताएं भी बढ़ी हैं. अचानक तबीयत बिगड़ने या किसी इमरजेंसी मे मदद न मिल पाने का डर बना रहता है. इसी डर और परेशानी का समाधान बनकर आया है चीन में वायरल हो रहा एक अनोखा मोबाइल ऐप. जिसका नाम है Are You Dead? चीनी भाषा में इसे Sileme कहते हैं. यह चीनी ऐप समय समय पर यूजर की एक्टिविटी चेक कर यह तय करता रहता है कि वह सेफ है या नहीं. इतना ही नहीं जरूरत पड़ने पर यह ऐप अपने आप अलर्ट भी भेज देता है.

कैसे काम करता है यह ऐप?

इस चीनी ऐप का कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी है. यह ऐप हर दो दिन में यूजर को ऐप खोलकर एक बड़े बटन पर टैप करना होता है जो यह तय करता है कि वे पूरी तरह से ठीक हैं. अगर यूजर ऐसा करना भूल जाते हैं तो या नहीं कर पाते हैं तो यह ऐप तुरंत उनके द्वारा चुने गए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के पास मैसेज भेजता है. यह मैसेज अलर्ट देता है कि उस व्यक्ति को मदद की जरूरत हो सकती है. बता दें कि मई में लॉन्च होने के बाद से ही यह चीन का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला पेड ऐप बन गया है.

नाम को लेकर विवाद

भले ही चीन का यह ऐप सुरक्षा देने का दावा करता है लेकिन इसके नाम Are You Dead? को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कई यूजर्स का मानना है कि यह नाम गलत है और डरावना गता है. लोग इसे Are You Alive? जैसे नाम का भी सुझाव दे रहे हैं.

अब देने पड़ते हैं इतने रुपये

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन में यह ऐप ऐसे समय में फेमस हो रहा है जब वहां अकेले रहने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. अनुमान है कि 2030 तक चीन में करीब 20 करोड़ लोग अकेले रहने लगेंगे. इनमें सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि शहरों में रहने और काम करने वाले युवा भी शामिल है. शुरुआत यह ऐप तो फ्री था, लेकिन अब इस ऐप की कीमत 8 युआन यानी करीब ₹95 है. डेवलपर्स अब इसमें और भी नए फीचर्स जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे डायरेक्ट एसएमएस अलर्ट और इन-ऐप मैसेजिंग.

