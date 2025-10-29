सावधान! कहीं कोई छिपकर तो नहीं सुन रहा है आपकी हर फोन कॉल? 5 सेकंड में जानें ये खतरनाक राज!

Call Forwarding Check Code: आज के डिजिटल युग में फोन सिर्फ बात या चैट करने का जरिया नहीं बल्कि हमारी जरूरत बन चुका है. पेमेंट करना हो या ऑफिस के जरूरी मेल या कॉल का रिप्लाई करना हो सब काम के लिए हम फोन ही खोजते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जिस फोन कॉल पर बेखौफ होकर अपनी बातें करते हैं वो कॉल्स किसी और तक भी पहुंच सकती हैं? वो भी बिना आपकी जानकारी के. कई बार फोन हैक या कॉल फॉरवर्डिंग की सेटिंग्स के ज़रिए आपकी कॉल्स किसी दूसरे नंबर पर डायवर्ट हो जाती हैं. ऐसे में आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कहीं आपकी कॉल्स किसी और को तो नहीं जा रहीं, तो बिलकुल भी परेशान मत होइए. आप बस 5 सेकेंड की एक ट्रिक से इसका पता लगा सकते हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कौन सी है वो ट्रिक.

आजकल साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं के कारण यह जानना जरूरी हो गया है कि आपकी कॉल्स और मैसेज अनजान नंबर पर तो रीडायरेक्ट नहीं हो रहे. इसका एक तेज और आसान तरीका है. आप बस अपने फोन पर एक कोड डायल करें यह कोड तुरंत बताएगा कि आपकी कॉल, मैसेज या डाटा कहीं पर फॉरवर्ड तो नहीं हो रहे. सबसे जरूरी बात की यह कोड केवल जानकारी दिखाता है और किसी सेटिंग को बदलता नहीं इसलिए इसे मिनटों में करके अपनी प्राइवेसी चेक कर सकते हैं कि कहीं आपकी कॉल कहीं फॉरवर्ड तो नहीं.

इस तरह जानें कि आपकी कॉल फॉरवर्ड हो रही है या नहीं

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन के डायलर में जाकर उसमें *#21# डायल करना होगा. जैसे ही आप यह कोड डालेंगे स्क्रीन पर एक डिटेल रिपोर्ट सामने आ जाएगी. इसमें यह बताया जाता है कि आपकी कॉल, मैसेज, डाटा या बाकी किसी सर्विस को किसी और नंबर पर फॉरवर्ड किया गया है या नहीं. अगर स्क्रीन पर Not Forwarded लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपकी कॉल्स पूरी तरफ से सेफ है. लेकिन वहीं अगर किसी भी सेक्शन में फॉरवर्डिंग दिखाई दे रही है तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए जिससे आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से सेफ रहे.

कॉल फॉरवर्डिंग बंद करने का तरीका भी जान लीजिए

अगर आपको पता चलता है कि आपकी कॉल्स या मैसेज किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड हो रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस समस्या को आप खुद से दूर कर सकते हैं. इसके लिए बस आपको एक और कोड ##002# का इस्तेमाल करना होगा. फोन के डायलर में जाकर यह कोड डायल कर दें. जैसे ही आप इसे एक्टिव करेंगे आपकी सारी कॉल फॉरवर्डिंग या डाइवर्टिंग सेटिंग्स अपने आप बंद हो जाएगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सर्विस पूरी तरह से फ्री है और इसके लिए आपको किसी ऐप की भी जरूरत नहीं है. यह कोड किसी भी मोबाइल नेटवर्क और किसी भी स्मार्टफोन में काम करता है.

