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लड़की ने फुटबॉल खिलाड़ी पर किया 'लेजर अटैक', समझिए क्यों लेजर लाइट को आंखों पर मारना है कानूनी अपराध

अर्जेंटीना में एक मैच के दौरान डेलफिना किरोआ नाम की लड़की गोलकीपर की आंखों में लेजर मारते पकड़ी गई, जिस पर 2 साल का स्टेडियम बैन लगा दिया गया है. लेजर लाइट सीधे रेटिना को जला सकती है, जिससे हमेशा के लिए आंखों की रोशनी जा सकती है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 24, 2026, 08:41 AM IST
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लड़की ने फुटबॉल खिलाड़ी पर किया 'लेजर अटैक', समझिए क्यों लेजर लाइट को आंखों पर मारना है कानूनी अपराध

हाल ही में Argentina में एक फुटबॉल मैच के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. मैच के दौरान एक महिला फैन कैमरे में कैद हो गई, जो ग्रीन लेजर को सीधे गोलकीपर के चेहरे पर डाल रही थी. यह घटना Estudiantes और Velez Sarsfield के बीच खेले गए मैच में हुई. उस समय Alvaro Montero खेल को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके चेहरे के आसपास लेजर घूमता हुआ दिखाई दिया. टीवी कैमरे ने तुरंत भीड़ की तरफ फोकस किया और उस महिला को पकड़ लिया, जो जानबूझकर लेजर पॉइंटर से खिलाड़ी को निशाना बना रही थी. बाद में उसकी पहचान Delfina Quiroa के रूप में हुई और इस हरकत के लिए उस पर दो साल का स्टेडियम बैन लगा दिया गया.

क्यों खतरनाक है लेजर का इस्तेमाल
फुटबॉल मैच में लेजर का इस्तेमाल नया नहीं है, लेकिन यह बेहद खतरनाक हो सकता है. खासकर जब इसे किसी खिलाड़ी की आंखों पर डाला जाए. लेजर की रोशनी बहुत तेज होती है और अगर यह सीधे आंखों पर पड़े, तो कुछ सेकंड में ही गंभीर नुकसान हो सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, आंखों में लेजर पड़ने से स्थायी रूप से नजर कमजोर हो सकती है या हमेशा के लिए जा भी सकती है.

खिलाड़ियों के साथ पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना
इस तरह की घटना पहले भी बड़े खिलाड़ियों के साथ हो चुकी है. Mohamed Salah के साथ Africa Cup of Nations में ऐसा ही हुआ था. जब वे पेनल्टी लेने जा रहे थे, तब विरोधी टीम के फैंस ने उनके चेहरे पर लगातार लेजर डाला, जिससे उनका ध्यान भटक गया और वे पेनल्टी मिस कर बैठे. इस घटना की काफी आलोचना हुई थी.

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आंखों पर लेजर का असर
वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक, लेजर पॉइंटर को लोग अक्सर सुरक्षित मानते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है. खासकर बच्चों और युवाओं के लिए यह ज्यादा खतरनाक हो सकता है. अगर लेजर की किरण सीधे आंख में जाती है, तो रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है. ज्यादा पावर वाले लेजर से यह नुकसान और तेजी से होता है. यही वजह है कि खिलाड़ियों के लिए यह सिर्फ ध्यान भटकाने का मामला नहीं, बल्कि गंभीर चोट का खतरा भी है.

कैमरे भी हो सकते हैं खराब
लेजर का खतरा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है. यह कैमरों के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है. स्मार्टफोन और प्रोफेशनल ब्रॉडकास्ट कैमरों में लगे सेंसर बहुत संवेदनशील होते हैं. अगर उन पर लेजर बीम पड़ जाए, तो सेंसर खराब हो सकता है और कैमरा हमेशा के लिए काम करना बंद कर सकता है. Sony ने भी इस बारे में चेतावनी जारी की है कि कैमरे के लेंस को सीधे लेजर बीम के संपर्क में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे इमेज सेंसर खराब हो सकता है.

क्यों जरूरी है सख्ती
स्टेडियम में इस तरह की हरकतें सिर्फ नियम तोड़ने का मामला नहीं हैं, बल्कि यह खिलाड़ियों और टेक्नोलॉजी दोनों के लिए खतरा बन सकती हैं. इसी वजह से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है, जैसे इस घटना में महिला फैन को स्टेडियम से बैन कर दिया गया. यह कदम दूसरे लोगों को भी सावधान करने के लिए जरूरी है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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