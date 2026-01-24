Advertisement
Hindi NewsटेकArohi Mim Video Leak: 19 मिनट 34 सेकंड के बाद 3:24 मिनट का आरोही मीम का वीडियो लीक? एक्सपर्ट्स ने कर दिया बड़ा खुलासा!

Arohi Mim Video Leak: 19 मिनट 34 सेकंड के बाद 3:24 मिनट का आरोही मीम का वीडियो लीक? एक्सपर्ट्स ने कर दिया बड़ा खुलासा!

Arohi Mim Video Leak: सोशल मीडिया बीते कुछ समय से लगातार प्राइवेट होने का दावा किया जा रहा है. कुछ समय पहले 19 मिनट 34 सेकंड के वीडियो वायरल होने के बाद अब एक बार फिर से 3 मिनट 24 सेकंड की नई क्लिप इंटरनेट पर सवालों की बाढ़ आ गई है. दावा किया जा रहा है कि यह बांग्लादेशी अभिनेत्री आरोही मीम से जुड़ा मामला है. इसी वायरल वीडियो को लेकर साइबर एक्सपर्ट्स ने बड़ी चेतावनी दी है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 24, 2026, 02:19 PM IST
Arohi Mim Video Leak: 19 मिनट 34 सेकंड के बाद 3:24 मिनट का आरोही मीम का वीडियो लीक? एक्सपर्ट्स ने कर दिया बड़ा खुलासा!

Arohi Mim Video Leak: इंटरनेट की दुनिया बड़ी अजीब है यहां क्या कब वयारल हो जाए कुछ कहां नहां जा सकता है. पिछले कुछ महीनों से चर्चा में रहे 19 मिनट 34 सेकंड के वीडियो का शोर अभी पूरी तरह से थमा नहीं था कि अब एक बार फिर से इंटरनेट की दुनिया में 3 मिनट 24 सेकंड क्लिप फिर तेजी से वायरल हो रही है. लोग यह जानने को बेताब हैं कि क्या बांग्लादेशी अभिनेत्री आरोही मीम का कोई वीडियो लीक (Arohi Mim MMS Video Leak)हुआ है. सोशल मीडिया पर हर तरफ यही चर्चा है लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इसे एक फेक ट्रैप बता रहे हैं. उनका कहना है कि यह अफवाह केवल ग़ुलाम फैंस को फंसाने और फर्जी लिंक पर क्लिक करवाने की चाल है. वीडियो को लेकर इंटरनेट पर मची धूम के बीच असली सच जानना बेहद जरूरी है.

3 मिनट 24 सेकंड की क्लिप
 साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक वायरल लिंक जो फुल वीडियो दिखाने का दावा करते हैं वे रियल वीडियो नहीं बल्कि मैलवेयर और जुआ ऐप्स की ओर ले जाते हैं. डिजिटल फॉरेंसिक टेस्ट में पाया गया कि ये लिंक कोई वीडियो होस्ट नहीं करते. सोशल मीडिया पर जो प्रिव्यू फुटेज दिखता है वह पुराने नाटकों का बीटीएस क्लिप होता है जिसे री-यूज़ किया गया है. यानी वायरल क्लिप की कहानी फेक और लोगों को गुमराह करने के लिए तैयार की गई है.

क्या है सच्चाई
फिलहाल अभी तक अभिनेत्री आरोही मीम ने इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. विशेषज्ञ इसे “स्टार्विंग द ट्रोल” रणनीति कहते हैं. उनका मानना है कि नकली वीडियो को मान्यता देना अफवाह को और हवा दे सकता है. इसी बीच, अभिनेत्री अपने स्किट्स और प्रैंक्स अपलोड कर व्यवसायिक तौर पर सक्रिय हैं. उनकी पेशेवर छवि इंटरनेट हंगामे से प्रभावित नहीं हुई. उनकी चुप्पी ने फैंस को दो वर्गों में बाँट दिया है: कुछ लोग भ्रमित हैं, तो बड़ी संख्या ने नकली अकाउंट रिपोर्ट कर समर्थन दिखाया.

19:34 बन रहा साइबर अपराध का बड़ा खतरा
साल 2025 में तेजी से वायरल हुए 19 मिनट 34 सेकंड का प्राइवेट वीडियो ट्रेंड अब एक बड़े स्कैम का रूप ले लिया है. टेलीग्राम-व्हाट्सएप समेत दूसरे ऐप्स पर इन लिंक्स के जरिए हैकर्स लोगों के फोन का एक्सेस ले रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों को यह चेतावनी दी है कि इन लिंक्स पर क्लिक करने से कई बड़े खतरे हो सकते हैं. जैसे आपका OTP चोरी हो सकता है, आपके पासवर्ड्स हैक किए जा सकते हैं इसके साथ ही साथ आपके स्मार्टफोन का पूरा कंट्रोल हैकर्स भी दूसरे के हाथ में पहुंच सकता है.

महंगी पड़ सकती है ये गलती
बता दें कि भारत के IT एक्ट की धारा 67A के तहत इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट को सर्च करना, शेयर करना या फिर फैलाना पूरी तरह से कानूनी अपराध है जिसके लिए 5 साल तक की जेल हो सकती है. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और केवल ऑफिशियल समाचार पर ही भरोसा करें.

