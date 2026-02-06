अब चांद पर खिंचेगी पहली सेल्फी! NASA ने तोड़ा दशकों पुराना नियम, अब अंतरिक्ष यात्री साथ ले जाएंगे Phone

NASA Smartphone Moon Mission: जरा सोचिए आप चांद पर कदम रख रहे हैं और जेब से अपना iPhone या दूसरे लेटेस्ट फोन निकालकर एक शानदार सेल्फी लेते हैं! सुनने में यह किसी मूवी की सीन लगता होगा लेकिन NASA अब इसे हकीकत बनाने जा रहा है. दशकों पुराने नियमों से हटकर अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने टेक जगत से लेकर स्पेश की दुनिया में हलचल मचा दी है. आखिर क्यों नासा को अपने सबसे भरोसेमंद उपकरणों के बीच एक आम स्मार्टफोन की जरूरत महसूस हुई? आइए जानते हैं इस फैसले के पीछे की वजह.

अंतरिक्ष की दुनिया में अब एक नया और डिजिटल अध्याय शुरू होने जा रहा है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने फैसला लेते हुए अब अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर अपने साथ iPhone जैसे एडवांस स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति दे दी है. नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड आइजैकमेन ने सोशल मीडिया X पर इसको लेकर जानकारी शेयर की है. उन्होंने बताया कि Crew-12 और Artemis II मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पर्सनल स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकेंगे.

NASA astronauts will soon fly with the latest smartphones, beginning with Crew-12 and Artemis II. We are giving our crews the tools to capture special moments for their families and share inspiring images and video with the world. Just as important, we challenged long-standing… Add Zee News as a Preferred Source — NASA Administrator Jared Isaacman (NASAAdmin) February 5, 2026

क्यों खास है यह फैसला?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक स्पेस में जाने वाले यात्रियों के लिए नियम बहुत ही सख्त थे. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर लैपटॉप और खास तौर पर तैयार किए गए डिवाइसों का ही इस्तेमाल होता था. सेफ्टी, सिग्नल में बाधा और टिकाऊपन की वजह से पर्सनल फोन ले जाना मना था. लेकिन अब नासा ने इन फोन्स का परीक्षण किया है और इन्हें सुरक्षित पाया है.

इस बदलाव के पीछे का का कारण

चांद जैसी लंबी और कठिन यात्राओं पर अंतरिक्ष यात्री अपने परिवार से ज्यादा आसानी से कनेक्ट कर सकेंगे.

प्रोफेशनल कैमरों के साथ-साथ स्मार्टफोन से वे अपनी यात्रा के अनछुए और व्यक्तिगत पलों को तुरंत रिकार्ड कर दुनिया के साथ शेयर कर सकेंगे.

यह फैसला दिखाता है कि नासा अब अपनी पुरानी और कठिन नियमों को छोड़कर आधुनिकता और लचीलेपन को अपना रहा है.

जेरेड आइजैकमेन ने इसे एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम बताया है. उनके मुताबिक यह बदलाव भविष्य के लंबे मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के मानसिक स्वास्थ्य और जुड़ाव के लिए काफी मददगार साबित होगा.

