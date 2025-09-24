AI दिन-ब-दिन बनता जा रहा है तबाही का हथियार! अब 'गॉडफादर' समेत कई वैज्ञानिकों ने दे दी चेतावनी, बोले; तुरंत करो ये काम

AI Godfather Warning: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हर दिन नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है. स्मार्ट सिस्टम और एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे काम करने, सीखने और लाइफस्टाइल में बदलाव ला रहे हैं, लेकिन इसके तेज विकास के साथ खतरे भी बढ़ रहे हैं. इसी को लेकर एआई के गॉडफादर समेत दुनिया के कई वैज्ञानिकों और नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने AI पर कड़े नियम बनाने की मांग किए हैं.
AI Godfather Warning: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हर दिन एडवांस होता जा रहा है. नई-नई टेक्नोलॉजी और स्मार्ट सिस्टम हमारे काम करने, सीखने के साथ साथ लाइफस्टाइल में भी बड़े बदलाव ला रहे हैं. लेकिन इसी तेजी के साथ खतरनाक होते AI को लेकर भी लोग चिंता में हैं. जिसको लेकर दुनिया के कई नेताओं, वैज्ञानिकों यहां तक की नोबेल प्राइज विजेताओं ने AI को लेकर कड़े नियम बनाने की मांग उठाई है. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की हाई-लेवल वीक शुरू होने के साथ ही 200 से ज्यादा लोगों ने इसकी मांग की है. लोगों का कहना है कि साल 2026 तक दुनिया भर के देशों को मिलकर ऐसे नियम बनाने चाहिए जो AI के यूज को कंट्रोल करे, साथ ही यह भी तय करे कि कहीं भी इसका गलत यूज न हो. सबसे खास बात यह है कि नियम बनाने की मांग करने वाले लोगों में AI के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफ्री हिंटन भी शामिल हैं.
इंटरनेशलन एग्रीमेंट करानी की उठी मांग
संयुक्त राष्ट्र की हाई-लेवल वीक के दौरान कुछ एक्सपर्ट्स और नेताओं ने AI के यूज को लेकर नियम बनाने की मांग उठाई. उन्होंने ग्लोबल कॉल फॉर AI रेड लाइन्स नाम से एक बयान जारी किया, जिसमें अलर्ट किया कि AI का गलत यूज समाज के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकता है. नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया रेसा ने इस बयान को पेश करते हुए कहा कि AI की बढ़ती तेजी के कारण आने वाले समय में समाज को बड़े खतरों का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने सभी देशों से अपील की कि वे एक इंटरनेशलन एग्रीमेंट करें, जिसमें तय किया जाए कि AI का उपयोग किन मामलों में किया जा सकता है और किन मामलों में नहीं.
AI से हो सकते हैं ये खतरे
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर AI पर कंट्रोल पाने के लिए समय से कड़े नियम नहीं बनाए तो इसके गंभीर खतरे सामने आ सकते हैं. इससे बेरोजगारी बढ़ सकती है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है और यहां तक कि स्वास्थ्य से जुड़े खतरे भी देखने को मिल सकते हैं. खासतौर पर Gen Z के बीच इसका ज्यादा यूज चिंताजनक बताया है, जिससे आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं. इसके साथ ही AI का उपयोग हथियार बनाने, झूठी खबरें फैलाने और मानवाधिकारों के खिलाफ भी किया जा सकता है.
AI के गॉडफादर ने भी उठाई मांग
AI के लिए सख्त नियम बनाने की मांग करने वाले इस प्रस्ताव पर कई बड़े लोगों ने समर्थन दिया. इसमें AI के गॉडफादर जेफ्री हिंटन, नोबेल पुरस्कार विजेता जेनिफर डाउडना, अर्थशास्त्री डैरन एसेमोग्लू और फिजिसिस्ट जियोर्जियो पारिसी शामिल हैं. फेमस राइटर युवाल नोआ हरारी ने भी इस बयान का समर्थन किया और चेतावनी दी कि यदि AI के लिए कड़े नियम नहीं बनाए गए, तो यह मानवता की नींव को खतरे में डाल सकता है.
