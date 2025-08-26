नौकरी की टेंशन खत्म! AI 7 तरीकों से आपको बनाएगा सुपरस्मार्ट, ऐसे बनाएं AI को अपना 'बेस्ट फ्रेंड'

Artificial Intelligence Uses in Future: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आई है, जिनमें एआई के नुकसान का जिक्र किया गया है. खासकर नौकरियों में रिप्लेसनमेंट की वजह से डर और चर्चा दोनों जारी है. हालांकि इसके कई फायदे भी है, जिससे आने वाले समय में आपकी लाइफ आसान और स्मार्ट हो जाएगी. फोर्बस के एक लेख में एआई के 7 फायदों के बारे में बताया गया है. आइए जानते हैं...

AI करेगा सुपरफास्ट तरीके से काम

एआई काम को आसान बनाने के साथ तेजी से भी करेगा. सेल्सफोर्स की रिसर्च के मुताबिक, जिन वर्कर्स ने AI का इस्तेमाल किया है, उनकी प्रोडक्टिविटी में लगभग 64% की बढ़त हुई है. जैसे- मार्केटिंग, कोडिंग और कस्टमर सर्विस में एआई टूल्स का यूज करने से वर्कर्स अधिक काम कर सकते हैं.

AI की साइंस में एंट्री

2025 में Google डीपमाइंड के डेमिस हसाबिस को नोबेल प्राइज मिला है. उनके बनाए हुए AI सिस्टम अल्फा फोल्ड ने प्रोटीन का सही अंदाजा लगाया. उनका कहना है कि AI वैज्ञीनिक रिसर्च को तेज करेगा. इसके जरिए लिथियम बैटरियों का ऑप्शन भी ढूंढा गया है जो सस्ते के साथ टिकाऊ भी है.

AI करेगा काम आसान

AI का सबसे बड़ी फायदा है कि यह बोरिंग और बार-बार किए जानें वाले कामों को खुद से कर लेगा. कस्टमर सपोर्ट जैसे काम में यूजर्स के सवालों के लिए AI चैटबॉट या वर्चुअल असिस्टेंट तुरंत जवाब देने में मदद करता है. इसे वर्कर्स का समय बचता है और वे बाकी कामों पर फोकस कर सकते हैं.

AI बनेगा डॉक्टर

एआई की मदद से हेल्थ सेक्टर को पूरी तरह से बदला जा सकता है. माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च में बताया गया है कि कुछ बीमारियों में AI इंसान डॉक्टरों के मुकाबले 4 गुना बेहतर काम करेंगे. ब्रिटेन में नेशनल हेल्थ सर्विस एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रही है, जिनसे मरीजों के डिस्चार्ज पेपर को तेजी से तैयार करवाया जाता है. इसके जरिए मरीजों को अधिक केयर मिलती है.

AI से कम होगा नौकरियों में भेदभाव

एआई के जरिए समाज की परेशानियों को ठीक करने में मदद मिल सकती है. इससे जॉब्स में होने वाले भेदभाव को कम किया जा सकता है. कई जगह सरकार एआई का यूज करके पब्लिक सर्विस में होने वाले पक्षपात को पहचान रही है. इसके लिए AI को कठोर नियमों और निष्पक्ष बनाना जरूरी है.

एआई लाएगा शिक्षा में बदलाव

AI की मदद से एजुकेशन को और बेहतर बनाया जाएगा. ये टीचर्स के छोटे-छोटे काम करेगा, कम रिसोर्स वाली जगहों पर यह शिक्षा पहुंचा सकता है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में सामने आया है कि एआई के जरिए पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं. इसकी मदद से ग्लोबल लेवल पर एजुकेशन में बदलाव लाया जा सकता है.

AI अब Climate Change को बेहतर बनाएगा

क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए एआई का सहारा लिया जा सकता है. इससे स्मार्ट शहरों और एनर्जी ग्रिड को बेहतर बना सकते हैं. गूगल डीपमाइंड के एल्गोरिदम सोलर और विंड एनर्जी बनाने में मददगार साबित हुए है. ये AI डेटा सेंटर्स पर पानी की कमी को कम करने में सहायता कर सकते हैं