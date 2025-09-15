पिता की मौत के बाद भी उनसे बात करने लगा है ये शख्स! AI ने नामुमकिन को भी कर दिया मुमकिन
AI के लिए आज कोई भी काम असंभव नहीं लगता, लेकिन किसी मरे हुए शख्स से बात करवाना कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन AI यहां तक भी पहुंच गया है. हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:45 PM IST
AI हर दिन एडवांस होता जा रहा है. इसमें कई ऐसे टूल्स जुड़ चुके हैं लोगों के होश उड़ाने के लिए काफी है. क्या आप कभी सोच सकते हैं कि किसी के इस दुनिया से जाने के बाद भी उसने बात कर पाएंगे? लेकिन AI इस नामुमकिन को मुमकिन कर रहा है. हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. डिएगो फेलिक्स डॉस सैंटोस ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह दिवंगत पिता की आवाज भी दोबारा सुन पाएंगे. हालांकि, AI ने उनके लिए इस चीज को भी संभव कर दिया.

फिर होने लगा पिता का एहसास
पिछले साल ही डिएगो के पिता का निधन हो गया. वह ब्राजील में अपने परिवा से मिलकर हाल में स्कॉटलैंड लौटे. इस दौरान उन्हें अपने पिता की कमी तो खली, साथ ही यह भी एहसास हुआ उनके पास पिता की कोई यादगार चीज नहीं है, सिवाय एक वॉइस नोट के, जो अस्पताल से उनके पिता ने भेजा था.

वॉइस जेनरेटर टूल की ली मदद
द इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक, उन्होंने Eleven Labs नाम के एक AI टूल का इस्तेमाल पिता के इस वॉइस नोट पर किया. यह एक वॉइस जेनरेटर टूल है, जो 2022 में शुरू किया गया था. इसके लिए शख्स ने 22 डॉल प्रति माह की फीस देकर पिता की आवाज को एक नए मैसेज के रूप में तैयार कराया. अब उन्हीं की आवाज में ये टूल बिल्कुल वैसे ही बात करता है जैसे डिएगो के पिता किया करते थे. ऐसे में उन्हें ऐसा एहसास होता है कि जैसे वह उस बातचीत को जी रहे हैं.

Grief Tech है ये टेक्नोलॉजी
डिएगो का यह अनुभव Grief Tech का हिस्सा है. यह एक ऐसी AI टेक्नोलॉजी है जिसे किसी के दुनिया से जाने के बाद उनके प्रियजनों को मानसिक तौर पर सहारा देने के लिए बनाया गया है. अब डिएगो के एक्सपीरियंस के बाद कैंसर से जूझ रही उनकी भी इस तकनीक की मदद से अपने डिजिटल वॉइस क्लोन बनाने पर विचार कर रही हैं, ताकि उनके जाने के बाद भी वह अपने परिवार के बीच मौजूद रहें.

