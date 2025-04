अब क्या करके मानेगा AI! क्या डॉक्टर की जरूरत होगी खत्म और रोबोट करेंगे ऑपरेशन?

Elon Musk on AI Robot: आजकल हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की बात हो रही है. कई कंपनियां एआई का इस्तेमाल कर रही हैं. ऐसा तय माना जा रहा है कि भविष्य में इसका बढ़-चढ़ कर इस्तेमाल किया जाएगा. AI का यूज आज के समय में पढ़ाई और बीमारियों का पता लगाने में भी हो रहा है. साथ ही सर्जरी में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. एलन मस्क का मानना है कि आने वाले पांच सालों में रोबोट इंसानी सर्जनों से भी बेहतर सर्जरी कर पाएंगे.

Robots will surpass good human surgeons within a few years and the best human surgeons within 5 years. Neuralink had to use a robot for the brain-computer electrode insertion, as it was impossible for a human to achieve the required speed and precision. https://t.co/ipPhQK8z1j

Elon Musk elonmusk April 27 2025