/IIT में 0.01 CGPA से छूटा सपना, MIT से रिजेक्शन और पहला स्टार्टअप भी फ्लॉप; जानिए कैसे अरविंद ने बनाई Perplexity AI!

देश-दुनिया में लाखों छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कॉलेज एडमिशन की तैयारी में लगे हैं. ऐसे में किसी मनपसंद कॉलेज या ब्रांच में एडमिशन न मिलना, या किसी कटऑफ से चूक जाना कई बार ऐसा लगता है मानो करियर का अंत हो गया हो. लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया के उभरते सितारे और Perplexity AI के को फाउंडर और CEO अरविंद श्रीनिवास की कहानी इस सोच को पूरी तरह बदल देती है.
आज AI इंडस्ट्री में एक जाना-माना नाम बन चुके अरविंद श्रीनिवास को करियर की शुरुआत में कई अकादमिक और प्रोफेशनल असफलताओं का सामना करना पड़ा था. IIT मद्रास में कंप्यूटर साइंस न मिलना, MIT से रिजेक्शन और पहला स्टार्टअप फ्लॉप होना इन तमाम झटकों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. और इसी का परिणाम है कि आज करोड़ों की Perplexity AI कंपनी शुरू कर दी.
अरविंद श्रीनिवास ने IIT मद्रास में एडमिशन लिया, लेकिन कटऑफ कम होने के कारण उन्हें मनपसंद कंप्यूटर साइंस यानी CS के बजाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिली. एआई में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी होने के कारण उन्होंने अपनी ब्रांच बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन सिर्फ 0.01 CGPA के मामूली अंतर से उनकी ब्रांच नहीं बदल सकी.
हालांकि, इस रिजेक्शन को उन्होंने अपने सपनों का अंत नहीं बनने दिया. अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के साथ-साथ वे खुद ही मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करते रहे.
अरविंद की चुनौती यहीं खत्म नहीं हुई. अरविंद ने शेयर किया कि शुरुआथ में उन्हें IIT में एक मशीन लर्निंग कोर्स में एडमिशन देने से मना कर दिया गया था, क्योंकि प्रोफेसर का मानना था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र इस विषय को नहीं समझ पाएंगे. इसके बाद जब उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में PhD के लिए अप्लाई किया, तो वहां से भी उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा.
MIT से रिजेक्शन मिलने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले में एडमिशन लिया. यहां उन्होंने डीप लर्निंग, रीइन्फोर्समेंट लर्निंग, कंप्यूटर विजन और जनरेटिव AI में रिसर्च की. अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने OpenAI, Google और DeepMind जैसी दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों में इंटर्नशिप भी की.
OpenAI में काम करने के बाद जब अरविंद ने एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखा, तो वहां भी पहली बार में सफलता नहीं मिली. उनका पहला स्टार्टअप ट्विटर अब X सर्च प्रोडक्ट पर आधारित था. लेकिन जब ट्विटर ने अपनी API पॉलिसी में बदलाव किए, तो उनका यह पहला वेंचर बंद हो गया.
लगातार असफलताओं से सीखने के बाद, अरविंद ने साल 2022 में AI-पावर्ड Answer Engine बनाने के लक्ष्य के साथ Perplexity AI की शुरुआत की. मात्र कुछ ही सालों में यह कंपनी गूगल सर्च को चुनौती देने वाली दुनिया की सबसे चर्चित और तेजी से बढ़ती AI कंपनियों में शामिल हो गई.
हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए अरविंद श्रीनिवास ने छात्रों को आज की एआई-संचालित दुनिया में तीन बातें याद रखने की सलाह दी है-
तेजी से काम करें, इससे आप तेजी से सीख पाते हैं.
लगातार सीखते रहने से आपका ज्ञान कभी पुराना नहीं पड़ता.
केवल सही जवाब ढूंढने पर ध्यान न दें, बल्कि बेहतर सवाल पूछना सीखें.