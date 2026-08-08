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IIT में 0.01 CGPA से छूटा सपना, MIT से रिजेक्शन और पहला स्टार्टअप भी फ्लॉप; जानिए कैसे अरविंद ने बनाई Perplexity AI!

IIT मद्रास में मनपसंद ब्रांच का छूटना, MIT से रिजेक्शन और पहला स्टार्टअप फ्लॉप होना, इन तमाम असफलताओं के बावजूद अरविंद श्रीनिवास ने हार नहीं मानी. लगातार मिले झटकों के बाद भी उन्होंने Perplexity AI की नींव रखी, जो आज AI की दुनिया में गूगल को टक्कर दे रही है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 08, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:53 AM IST
IIT में 0.01 CGPA से छूटा सपना, MIT से रिजेक्शन और पहला स्टार्टअप भी फ्लॉप; जानिए कैसे अरविंद ने बनाई Perplexity AI!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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