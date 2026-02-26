Advertisement
पब्लिशर्स को पैसे दो, वरना चलेगा कानूनी डंडा... आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को वॉर्निंग

'पब्लिशर्स को पैसे दो, वरना चलेगा कानूनी डंडा...' आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को वॉर्निंग

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पब्लिशर्स की खबरों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसके लिए उचित मुआवजा (Fair Compensation) देना होगा. मंत्री ने साफ किया कि या तो कंपनियां यह स्वेच्छा (Voluntary) से करें, वरना सरकार कानूनी कदम उठाएगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 26, 2026, 01:14 PM IST
'पब्लिशर्स को पैसे दो, वरना चलेगा कानूनी डंडा...' आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को वॉर्निंग

Ashwini Vaishnaw Warns Digital Platforms: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर वे न्यूज पब्लिशर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को उचित मुआवजा नहीं देंगे, तो सरकार कानूनी रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेगी. वे Digital News Publishers Association के DNPA Conclave 2026 में बोल रहे थे, जहां मीडिया, टेक और पॉलिसी से जुड़े बड़े चेहरे मौजूद थे. मंत्री ने कहा कि जो प्लेटफॉर्म पत्रकारिता से जुड़ा कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें उसकी वैल्यू का उचित हिस्सा उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जो उसे बनाते हैं. उन्होंने साफ कहा कि या तो प्लेटफॉर्म्स स्वेच्छा से यह कदम उठाएं, या फिर सरकार के पास कानूनी विकल्प मौजूद हैं.

'वैल्यू शेयरिंग' अब जरूरी
अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि डिजिटल इकोसिस्टम में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है. आज AI और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन ने मीडिया इंडस्ट्री को तेजी से बदल दिया है. लेकिन इनोवेशन के नाम पर पब्लिशर्स की आर्थिक स्थिरता को खतरे में नहीं डाला जा सकता. दुनियाभर में AI प्लेटफॉर्म्स और मीडिया कंपनियों के बीच रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर तनाव बढ़ रहा है.

कई टेक कंपनियां न्यूज कंटेंट का उपयोग करके यूजर्स को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और विज्ञापन से कमाई करती हैं. ऐसे में पब्लिशर्स का सवाल है कि जब उनकी मेहनत का कंटेंट इस्तेमाल हो रहा है, तो उन्हें उसका उचित हिस्सा क्यों न मिले. मंत्री ने साफ किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदारी समझनी होगी और एक फेयर वैल्यू एक्सचेंज मॉडल पर काम करना होगा.

नियमों का पालन नहीं किया तो होगी जिम्मेदारी तय
अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि इंटरनेट की प्रकृति अब बदल चुकी है. अगर प्लेटफॉर्म्स इन सिद्धांतों का पालन नहीं करते, तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. इसका मतलब साफ है कि अब 'सिर्फ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म' कहकर जिम्मेदारी से बचना आसान नहीं होगा. सरकार पहले ही आईटी नियमों में बदलाव कर चुकी है, जिसके तहत आपत्तिजनक या भ्रामक कंटेंट हटाने की समयसीमा को काफी कम किया गया है. यह दिखाता है कि सरकार डिजिटल स्पेस में जवाबदेही बढ़ाने के मूड में है.

एआई सिंथेटिक कंटेंट पर भी सख्ती
मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का चेहरा, आवाज या पर्सनैलिटी इस्तेमाल कर एआई से बनाया गया सिंथेटिक कंटेंट बिना उसकी अनुमति के नहीं बनाया जाना चाहिए. डीपफेक और फर्जी वीडियो के बढ़ते मामलों ने समाज में भरोसे को चुनौती दी है. अगर बिना सहमति किसी की इमेज या आवाज का इस्तेमाल होता है, तो यह न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है बल्कि कानूनी तौर पर भी गंभीर मुद्दा बन सकता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

Ashwini VaishnawDNPA Conclave 2026AI Rule

