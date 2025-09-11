Asia Cup 2025: Free में देखें India Vs Pakistan मैच! नहीं देना पड़ेगा पैसा, जानिए क्या है 'Scheme'
Asia Cup 2025: क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी और अच्छी खबर है! एशिया कप 2025 के भारत-पाकिस्तान समेत सभी मैच अब आप घर बैठे मोबाइल फोन से देख सकते हैं वो भी बिना किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन लिए. Jio, Airtel और Vi ने ऐसे सस्ते रिचार्ज प्लान्स पेश किए हैं जिनमें Sony LIV का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल रहा है. यानी अब आपको अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं.

 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 11, 2025, 12:18 PM IST
Asia Cup 2025: अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. एशिया कप 2025 का रोमांच शुरू हो चुका है और क्रिकेट फैंस इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते हैं. इस बार एशिया कप की लाइव स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म Sony LIV पर की जा रही है. लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल है मैच कैसे देखें फ्री में? अगर आपके भी मन में ये सवाल आ रहा है तो अब परेशान होने की कोई बात नही है. Jio, Airtel और Vi जैसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर अपने रिचार्ज प्लान्स में Sony LIV का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री दे रहे हैं. यानी सिर्फ 95 रुपये से शुरू होने वाले इन प्लान्स के साथ आप घर बैठे मोबाइल पर लाइव मैच का मजा ले सकते हैं. मैच चाहे भारत-पाकिस्तान (India vs Pakistan Match) का हो या फिर दूसरे इन पैक्स के साथ मजा बिलकुल भी फीका नहीं होने पाएगा. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स...

पहले जान लीजिए Airtel के प्लान्स

प्लान नंबर 1
एशिया कप 2025 का पूरा रोमांच आप एयरटेल के साथ भी पा सकते हैं. इसके लिए आपके पास कई रीचार्ज प्लान्स हैं. जिनमें से एक है 979 रुपये वाले प्लान. इसमें आपको Airtel Xstream Play प्रीमियम मिलता है. इसके तहत Sony LIV समेत 22 से भी ज्यादा ओटीटी का फ्री सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री मिलता है. प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री एसएमएस और 2GB डेली डेटा देता है. साथ ही इस पैक में आपको अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलता है. प्लान की वैलेडिटी 84 दिन है.

प्लान नंबर 2
 Airtel का दूसरा प्लान भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है. इस प्लान की कीमत 449 रुपये है. इसमें Jio Hotstar के साथ Airtel Xstream play Premium, अनलिमिटेड कॉल, 4GB डेली डेटा पूरे 28 दिनों के लिए मिलते हैं.

प्लान नंबर 3
कंपनी के तीसरा प्लान है 279 रुपये का. इसमें आपको Airtel Xstream play Premium, Netflix, Z55, Jiohotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है. साथ ही इस पैक में आपको महीने भर के लिए 1GB डेटा दिया जाता है.

प्लान नंबर 4
 Airtel का सबसे सस्ता प्लान 181 रुपये का का है. यह एक डेटा पैक है. इसमें यूजर्स को 15GB डेटा के साथ-साथ एयरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन मिलता है. साथ वे 22 से भी ज्यादा ओटीटी का फ्री एक्सेस कर पाते हैं, जिसमें Sony LIV भी शामिल है. इसकी वैलेडिटी एक महीना है.

ये भी पढ़ेंः सिर्फ ₹2000 में आप भी बुक कर सकते हैं iPhone 17 और सबसे पतला आईफोन, जान लीजिए बुकिंग का पूरा प्रोसेस

अब जानिए Jio के प्लान

प्लान नंबर 1
एशिया कप 2025 को देखने के लिए आप जिओ रिचार्ज भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको कई प्लान मिलते हैं. इस लिस्ट में पहला है 445 रुपये वाला प्लान. इसमें हर दिन 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और हर रोज 100 फ्री SMS के साथ Sony LIV, Z5, Discovery+ जैसे ओटीटी का एकदम फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है. इस प्लान के साथ Jio 9th Anniversary सेलिब्रेशन वाले सभी ऑफर्स भी मिल रहे हैं. बात करें इसकी वैलेडिटी की तो इसमें आपको 56 दिनों की लंबी वैलेडिटी भी मिल रही है.

प्लान नंबर 2
जियो के 175 रुपये वाले प्लान में भी Sony LIV के साथ आपको 10 ओटीटी का बिलकुल फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है. इसमें 10GB डेटा भी मिलता है. प्लान की वैलेडिटी 28 दिनों की है. बता दें कि यह एक डेटा पैक है.

प्लान नंबर 3
इस लिस्ट में तीसरा प्लान है 1049 रुपये का. इस रीचार्ज पैक में आपको 2GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉल और फ्री एसएमएस तो मिलता ही है साथ में आपको Sony LIV Z5 जैसे ओटीटी का भी फ्री सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री में दिया जाता है. बता दें कि प्लान की वैलेडिटी 84 दिन है.

Vi का प्लान

प्लान नंबर 1
Vi भी इस काम में पीछे नहीं है. कंपनी के इस लिस्ट में पहला प्लान 175 रुपये का आता है. जिसमें आपको 10GB डेटा 28 दिनों के लिए मिलता है. साथ ही, Z5, Sony LIV जैसे कई ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिलता है.

प्लान नंबर 2
Vi का एक प्लान 95 रुपये का आता है. इस प्लान में आपको 14 दिनों के लिए 4GB डेटा फ्री में दिया जाता है. साथ ही Sony LIV का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है.

प्लान नंबर 3
इस प्लान की कीमत 248 रुपये है. इसमें 6GB डेटा एक महीने के लिए मिलता है. साथ ही  JioHotstar और Sony LIV जैसे कई ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त में मिल जाता है.

प्लान नंबर 4
Vi का चौथा प्लान 154 रुपये का है. जिसमें आपको 2GB डेटा एक महीने के लिए मिलता है. साथ ही, Z5, Sony LIV, Sun NXT आदि का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है. 

ये भी पढ़ेंः सामान के लोकेशन से लेकर, गाड़ी की ओवर स्पीड तक बताता है ये कमाल का गैजेट, कीमत सिर्फ इतनी!

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

