अब 2022 के Asian Games में हिस्सा ले सकते हैं Battlegrounds Mobile India के प्लेयर्स, यहां जानिए कैसे

नई दिल्ली. जब से भारत में PUBG बैन हुआ है, भारत में एक नया वीडियो गेम, Battlegrounds Mobile India (BGMI) लॉन्च हो गया है, जिसे यूजर्स काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. BGMI समय-समय पर अपने प्लेयर्स के लिए कई सारी चुनौतियां और रिवॉर्ड्स जारी करता रहता है. BGMI ने हाल ही में जो ऐलान किया है, उससे गेम के प्लेयर्स काफी ज्यादा खुश और उत्सुक हैं. 2022 में आयोजित किए जा रहे हैं एशियाई खेलों (Asian Games) के ई-स्पोर्ट्स प्रोग्राम (Esports Program) में BGMI के प्लेयर्स भी हिस्सा ले सकेंगे. आइए इसके बारे में डीटेल में जानते हैं.

एशियाई खेलों में BGMI प्लेयर्स के बीच होगी जंग

बैटलग्राउन्ड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) की डेवलपर कंपनी क्राफ्टन ने हाल ही में इस बात को कन्फर्म किया है कि 2022 में चीन में होने वाले एशियाई खेलों के ई-स्पोर्ट्स प्रोग्राम के लिए कंपनी के नये एशिया-आधारित गेम, PUBG Mobile Asian Games Version को चुना गया है. BGMI के जरिए खिलाड़ी एशियाई खेलों के इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकेंगे क्योंकि PUBG भारत में बैन किया जा चुका है.

एशियाई खेलों का ई-स्पोर्टस प्रोग्राम

चीन के ग्वांगझू (Guangzhou) शहर में 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन किया जा रहा है. इन खेलों में एक खास ई-स्पोर्टस प्रोग्राम नाम की प्रतियोगिता रखी जा रही है जिसमें कई सारे वीडियो गेम्स खेले जाएंगे. इसमें कुल आठ वीडियो गेम्स के लिए मेडल ईवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें दुनिया भर से खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे.

जहां PUBG ईविन के लिए बैटलग्राउन्ड्स मोबाइल इंडिया को चुना गया है, वहीं इसके अलावा भी इस ई-स्पोर्ट्स प्रोग्राम में साथ मेडल ईवेंट्स किए जा रहे हैं. जिन खेलों में यह ईविट्स आयोजित किए जा रहे हैं वह हैं, फीफा (FIFA), अरेना ऑफ वैलर (Arena of Valour), डोटा 2 (Dota 2), लीग ऑफ लेजेन्ड्स (League of Legends), ड्रीम थ्री किंगडम्स 2 (Dream Three Kingdoms 2), हर्थस्टोन (Hearthstone) और स्ट्रीट फाइटर V (Street Fighter V).

इसमें हिस्सा लेने के लिए आप अपने एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेज पर बैटलग्राउन्ड्स इंडिया (BGMI) ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं.