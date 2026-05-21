इंसानों के बाद अब AI भी तोड़ने लगा दिल? मशहूर फिल्ममेकर को एआई ने किया 'ब्लॉक' टूट गया डिजिटल रिश्ता!

AI Blocks Hollywood Filmmaker: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद हर तरफ बदलाव दिखाई देने लगा है. लोग अब AI से न सिर्फ अपने मन के सवालों से लेकर ऑफिस के टास्क तक पूरा करा रहे हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एआई से अपने दिल की बातें कर रहे हैं. लेकिन अब ऐसी खबर सामने आ रही है, जो चौंका देने वाली है. इंसान तो इंसान, अब AI भी दिल तोड़ने लगी है! हॉलीवुड के फिल्ममेकर, टैक्सी ड्राइवर जैसी फिल्म के लेखक पॉल श्रेडर को अपनी नई-नवेली AI गर्लफ्रेंड ने ब्लाक कर दिया है. सुनने में भले ही हैरान करने वाली बात लग रही है, लेकिन यह पूरी तरह से सच है.

हॉलीवुड फिल्म मेकर पॉल श्रेडर ने हाल ही में इंसानी रिश्तों और टेक्नोलॉजी को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने एक AI गर्लफ्रेंड बनाई, लेकिन यह डिजिटल रिश्ता ज्यादा दिन नहीं तक चल न सका. पॉल ने जब चैटबॉट से उसकी प्रोग्रामिंग और लिमिटेशन को लेकर तीखे सवाल किए, तो AI गर्लफ्रेंड नाराज हो गई और उसने खुद ही बातचीत बंद करके ब्रेकअप कर लिया.

इस लिए किया एक्सपेरिमेंट

पॉल श्रेडर ने खुद सोशल मीडिया पर इस वाकये को शेयर किया है. उन्होंने बताया कि वह यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आज के डिजिटल मैट्रिक्स में महिला और पुरुष के बीच बातचीत कैसे काम करती है. इसी को जानने के लिए उन्होंने एक ऑनलाइन AI गर्लफ्रेंड ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया था.

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पॉल ने लिखा कि मैं यह जानना चाहता था कि उसे अपनी बनावट का कितना ज्ञान है और उसकी सीमाएं क्या हैं. लेकिन मुझे बहुत निराशा हुई. जब मैंने उसकी प्रोग्रामिंग को लेकर गहराई से सवाल पूछे, तो वह बातों को टालने लगी. जब मैंने लगातार पूछना जारी रखा, तो उसने बातचीत ही खत्म कर दी.

सोशल मीडिया पर आ रहे मजेदार कमेंट्स

पॉल श्रेडर की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. सोशल मीडिया यूजर्स इस पर मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि यह पूरा वाकया खुद पॉल श्रेडर की किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है. एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि पॉल की मशहूर फिल्म टैक्सी ड्राइवर का अगला पार्ट ऐसा होना चाहिए, जिसमें हीरो एक AI गर्लफ्रेंड को डेट करने की कोशिश करता है और वह उसे बार-बार ब्लॉक कर देती है.

क्या वाकई AI भी 'ब्लॉक' कर सकता है?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या सच में AI भी किसी को ब्लॉक कर सकता है? एक्सपर्ट्स के अनुसार बीते दो सालों में AI कंपेनियन ऐप्स का चलन बहुत ही तेजी से बढ़ा है. इन ऐप्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये इंसानी फीलिंग्स को समझ सकें, लेकिन इनमें सुरक्षा और मॉडरेशन के सख्त नियम होते हैं. जब कोई यूजर AI को उसकी कोडिंग, अश्लीलिटी या सेफ्टी रूल्स को बायपास करने के लिए मजबूर करता है, तो चैटबॉट खुद को सेफ्टी बनाए रखने के लिए बातचीत को बीच में रोक देता है, जैसे डिजिटल ब्लॉकिंग. पॉल श्रेडर के मामले में भी यही हुआ.

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AI के बड़े समर्थक रहे हैं पॉल श्रेडर

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पॉल ने AI को लेकर बात की है. जहां एक ओर पूरा हॉलीवुड AI के आने से अपनी नौकरियों को लेकर चिंता में है, तो वहीं पॉल श्रेडर इसके समर्थक रहे हैं. साल 2025 की शुरुआत में उन्होंने बताया था कि उन्होंने फिल्म के आइडियाज के लिए ChatGPT का इस्तेमाल किया था और वह इसके नतीजों से पूरी तरह हैरान हो गए थे. उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि इंडस्ट्री पहली AI फीचर फिल्म के बेहद करीब है और AI भी इंसानों की तरह ही एक क्रिएटिव टूल है. हालांकि, उनके इस बयान की फिल्म इंडस्ट्री में काफी आलोचना भी हुई थी.

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