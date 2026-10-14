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ASUS का बड़ा धमाका: Flipkart Sale में लैपटॉप पर मिल रही ₹21,000 तक की बंपर छूट, कीमत ₹49,990 से शुरू!

फेस्टिव सीजन में नया लैपटॉप खरीदने वालों के लिए ASUS ने बचट वाला मौका लाया है. फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल में कंपनी की ExpertBook सीरीज पर 21,000 रुपये तक की छूट और शानदार बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Oct 14, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 12:57 PM IST
ASUS का बड़ा धमाका: Flipkart Sale में लैपटॉप पर मिल रही ₹21,000 तक की बंपर छूट, कीमत ₹49,990 से शुरू!
Image Credit: लैपटॉप खरीदने का शानदार मौका

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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