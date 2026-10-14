/ASUS का बड़ा धमाका: Flipkart Sale में लैपटॉप पर मिल रही ₹21,000 तक की बंपर छूट, कीमत ₹49,990 से शुरू!

अगर आप भी इस बार के फेस्टिव सीजन में नया लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हैं, तो ASUS ने आपके लिए शानदार ऑफर लाया है. ASUS ने फ्लिपकार्ट के Big Billion Days सेल 2026 के लिए अपने ExpertBook सीरीज के लैपटॉप पर खास ऑफर पेश किया है. इस सेल में कस्टमर्स को कुछ खास लैपटॉप पर 21,000 रुपये तक की छूट पाने का शानदार मौका मिल रहा है. सिर्फ यही नहीं, बैंक ऑफर, नो कॉस्ट EMI और पुराने लैपटॉप को एक्सचेंज करने पर मिलने वाली छूट का फायदा अलग से भी उठाया जा सकता है. कंपनी के अनुसार, ExpertBook सीरीज के लैपटॉप की शुरुआती कीमत 49,990 रुपये तय की गई है.
ASUS के इस ऑफर में ExpertBook P1, P3, P5 और ExpertBook Ultra सीरीज के मॉडल शामिल हैं. ये लैपटॉप ऑफिस के काम, बिजनेस, ऑनलाइन मीटिंग और हर दिन के प्रोफेशनल इस्तेमाल को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं. अलग अलग बजट और जरूरत के हिसाब से इनमें कई कॉन्फिगरेशन के ऑप्शन दिए गए हैं.
Flipkart की सेल में ASUS लैपटॉप की रेंज में 49,990 रुपये का बेस मॉडल भी है और 3,49,990 रुपये का प्रीमियम लैपटॉप भी. वहीं कुछ लैपटॉप की कीमत में 21,000 रुपये तक की कटौती की गई है. सबसे कम कीमत वाला ऑप्शन ExpertBook P1 का 14 इंच मॉडल है. इसमें Intel Core 3-100U प्रोसेसर, 8GB RAM और 512GB SSD मिलती है. इसकी कीमत 49,990 रुपये है. इसी सीरीज में 16GB RAM वाले मॉडल 61,990 रुपये और Core 5-210H प्रोसेसर और 16GB RAM वाले वेरिएंट 67,990 रुपये में मिल रहा है. 32GB RAM वाले चुनिंदा P1 मॉडल की कीमत 71,990 रुपये है. 15.6 इंच स्क्रीन वाला P1 भी 49,990 रुपये से शुरू होता है.
बजट से थोड़ा ऊपर जाने पर ExpertBook P3 के भी शानदार ऑप्शन मिल रहे हैं. इसके 14 इंच Core Ultra 5 मॉडल की कीमत 78,990 रुपये है, वहीं Core Ultra 7 वाले कुछ वेरिएंट 88,990 रुपये में मिल रहे हैं. मेटल बॉडी वाले 14 इंच मॉडल की कीमत 94,990 रुपये से शुरू होती है. 16 इंच स्क्रीन वाले P3 की कीमत 78,990 रुपये से शुरू है. इन मॉडल में 16GB RAM और 512GB SSD वाले कॉन्फिगरेशन शामिल हैं. कुछ वेरिएंट में 1TB SSD भी मिलती है.
ASUS ExpertBook P5 में OLED डिस्प्ले का ऑप्शन दिया गया है. 14 इंच OLED स्क्रीन, Core Ultra 5 प्रोसेसर, 16GB RAM और 512GB SSD वाले मॉडल की कीमत 92,990 रुपये है. 16 इंच OLED मॉडल भी 92,990 रुपये से शुरू होता है. Core Ultra 7, 16GB RAM और 1TB SSD वाले 16 इंच वेरिएंट की कीमत 1,19,990 रुपये है. ज्यादा पावर वाले कुछ मॉडल 1,79,990 रुपये में मौजूद है.
प्रीमियम रेंज में ExpertBook Ultra आता है. इसके 16GB RAM और 512GB SSD वाले मॉडल की कीमत 1,79,990 रुपये है. 32GB RAM और 1TB SSD वाला वेरिएंट 2,69,990 रुपये में, जबकि 64GB RAM और 2TB SSD वाला मॉडल 3,49,990 रुपये में मिलता है. इस सीरीज में 14 इंच 3K Tandem OLED टचस्क्रीन दी गई है. कंपनी के मुताबिक, इसका सबसे हल्का मॉडल करीब 0.99 kg का है.
सेल में चुनिंदा लैपटॉप पर 10,000 रुपये तक का अलग से बैंक डिस्काउंट, 15,000 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर और 12 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिल सकता है. कई मॉडल के साथ Windows 11, Office 2024, एक साल की McAfee सेफ्टी और ऑन-साइट वारंटी भी दी गई है. ऑफर हर मॉडल पर लागू हो, यह जरूरी नहीं है. इसलिए खरीदने से पहले आप खुद ऑफर जरूर देख लें.