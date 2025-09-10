धड़ाम से गिरे Asus लैपटॉप के दाम! कंपनी ने AI Noise-Cancelling फीचर से खींचा ध्यान, जानें कितना है खास
धड़ाम से गिरे Asus लैपटॉप के दाम! कंपनी ने AI Noise-Cancelling फीचर से खींचा ध्यान, जानें कितना है खास

Discount on Asus Vivobook S16: Asus कंपनी ने अपना नया लैपटॉप Vivobook S16 लॉन्च किया है. इसमें आपको Snapdragon X प्रोसेसर के साथ शानदार फीचर्स मिलते हैं. आइए डिटेल में इस बेहतरीन लैपटॉप के बारे में जानते हैं.

 

Sep 10, 2025
Asus Vivobook S16 Offers: भारत में आसुस Vivobook S16 लैपटॉप को लॉन्च किया गया है. इसमें प्रीमियम बिल्ट के साथ Snapdragon X प्रोसेसर दिया गया है. इसके अलावा Windows 11 Home ऑपरेटिंग सिस्टम और डेडिकेटिड Copilot का फीचर भी मिलता है. साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बेस्ड फीचर्स शामिल है. लैपटॉप में 16GB रैम और 512GB स्टोरेज मिलता है और बड़ी बैटरी दी गई है. बाकी खासियत के बारे में जानते हैं.

Asus Vivobook S16 के स्पेसिफिकेशन्स

Asus Vivobook S16 में 16 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है. लैपटॉप में 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ Full HD+ रेजॉल्यूशन दिया गया है. डिवाइस में Snapdragon X प्रोसेसर और वीडियो कॉलिंग या कॉन्फ्रेंसिंग के लिए फुल HD IR कैमरा दिया गया है. आसुस के इस लैपटॉप में प्राइवेसी शटर भी मिलता है. इन सब फीचर्स के अलावा दो बिल्ट-इन स्पीकर्स और Smart Amplifier टेक्नोलॉजी का सोपर्ट भी शामिल है.

यूजर्स को वीडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंस में परेशानी न हो इसलिए लैपटॉप में Asus AI Noise-Cancelling का सपोर्ट भी दिया गया है. साथ ही 70Whr की बैटरी मिलती है, जो 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है.यह लैपटॉप दो कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है- BFF Peachy और Salvia Green.

Asus Vivobook S16 की कीमत

Asus के नए Vivobook S16 लैपटॉप का मार्केट प्राइस 98,990 रुपये है. लेकिन खास डिस्काउंट के बाद अब इसकी कीमत केवल 67,990 रुपये हो गई है. इस वेरिएंट को आप Asus की ऑफिशियल वेबसाइट,अमेजन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं. जिन पर इसकी कीमत और भी घट रही है. 

