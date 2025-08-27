सिर्फ 16 साल की उम्र में किया कमाल, बनाया ऐसा AI डिवाइस जो हकलाने वालों की आवाज को भी बना देगा साफ

Paraspeak AI Device: आज के समय में टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए मददगार साबित हो रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए ऐसे-ऐसे काम हो रहे हैं, जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. दिन और घंटों लगने वाले काम को एआई पलक झपकते ही कर दे रहा है. इसी क्रम में 11वीं क्लास के एक छात्र ने एक खास डिवाइस तैयार किया है जो हकलाकर या तुतलाकर बोलने वाले लोगों की बात को भी आसानी से समझ सकेगा. यह डिवाइस न सिर्फ उनकी परेशानी दूर करेगा बल्कि उनके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस लाएगा. तो आइए जानते हैं इस डिवाइस के बारे में साथ ही जानेंगे कि इसकी कीमत कितनी है.

16 साल के लड़के ने किया कमाल

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार गुड़गांव के एक स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं के छात्र ने एक अनोखा AI डिवाइस तैयार किया है. सबसे बड़ी बात की इसे बनाने वाले लड़के की उम्र मात्र 16 साल है जिनका नाम प्रनीत खेतान है. उन्होंने इस डिवाइस का नाम पैरास्पीक रखा है. इसकी मदद से ऐसे लोग जिन्हें बोलने में समस्या होती है अपनी बात आसानी से दूसरों तक पहुंचा पाएंगे. खास बात यह है कि यह डिवाइस हिंदी भाषा को समझकर उसे स्पष्ट और सही शब्दों में सामने पेश करती है.

कैसे मिला डिवाइस बनाने का आइडिया?

रिपोर्ट के अनुसार इस स्पेशल डिवाइस को बनाने वाले 16 वर्षीय लड़का एक पैरालिसिस केयर सेंटर गया था. यहां उसने देखा कि पेशेंट अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन पार्किंसंस, सेरेब्रल पाल्सी या स्ट्रोक जैसी बीमारियों की वजह से वह ठीक से कह नहीं पा रहे हैं. यहां से उसे ऐसा डिवाइस बनाने का आइडिया आया, जो इनकी आसानी से कह सके.

रियल टाइम में करता है काम

पैरास्पीक एक AI तकनीक पर काम करने वाली डिवाइस है, जो टूटी-फूटी या अस्पष्ट आवाज को पहचानकर उसे साफ हिंदी में बदल देता है. इस डिवाइस की सबसे खास बात यह है कि यह रियल टाइम में काम करता है. यानी जिस वक्त कोई व्यक्ति बोलता है, उसी समय यह उसे स्पष्ट और आसानी से समझ आने वाली भाषा में पेश कर देता है. साथ ही यह कम डेटा पर भी अच्छे तरीके से काम कर लेता है, क्योंकि हिंदी में इस तरह की आवाज का डेटा काफी सीमित है.

डिवाइस की कीमत भी जान लीजिए

रिपोर्ट के मुताबिक पैरास्पीक डिवाइस की कीमत काफी कम रखी गई है. इसकी प्राइस सिर्फ 2000 रुपये है. फिलहाल इस पर और काम किया जा रहा है जिससे यह सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि दूसरी भारतीय भाषाओं को भी समझ सके और बेहतर तरीके से काम कर सके. साथ ही इसे इतना छोटा और हल्का बनाने की कोशिश हो रही है कि लोग इसे आसानी से अपनी जेब में रखकर कहीं भी ले जा सकें.

