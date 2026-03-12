Advertisement
Atlassian Layoffs: 1,600 लोगों की छुट्टी के साथ CTO ने भी छोड़ा साथ, जानें क्यों मचा है हड़कंप

Atlassian Layoffs: 1,600 लोगों की छुट्टी के साथ CTO ने भी छोड़ा साथ, जानें क्यों मचा है हड़कंप

कुल छंटनी का 16% हिस्सा भारत से है, जो कि एक बड़ी संख्या है. CEO ने साफ कहा कि AI के कारण स्किल्स की जरूरत बदल गई है और वे AI में निवेश के लिए ही यह बचत कर रहे हैं. कंपनी के CTO राजीव राजन भी 31 मार्च को अपना पद छोड़ देंगे.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 12, 2026, 01:18 PM IST
Atlassian Layoffs: 1,600 लोगों की छुट्टी के साथ CTO ने भी छोड़ा साथ, जानें क्यों मचा है हड़कंप

ऑस्ट्रेलिया की सॉफ्टवेयर कंपनी Atlassian ने अपने कर्मचारियों की संख्या में बड़ी कटौती करने का फैसला किया है. कंपनी ने घोषणा की है कि वह अपने कुल कर्मचारियों का करीब 10 प्रतिशत यानी लगभग 1,600 लोगों को नौकरी से हटाएगी. यह कंपनी Sydney में स्थित है और दुनियाभर में सॉफ्टवेयर टूल्स बनाने के लिए जानी जाती है. हाल के समय में AI टेक्नोलॉजी के तेजी से बढ़ते प्रभाव और कंपनी के शेयरों में गिरावट के बाद यह कदम उठाया गया है.

CEO ने कर्मचारियों को भेजा मेमो
कंपनी के CEO Mike Cannon-Brookes ने कर्मचारियों को भेजे गए एक मेमो में इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कंपनी का मानना नहीं है कि AI पूरी तरह इंसानों की जगह ले लेगा. लेकिन उन्होंने यह भी माना कि AI के कारण कंपनियों को जिन स्किल्स की जरूरत होती है और जिन भूमिकाओं की जरूरत होती है, उनमें बदलाव आ रहा है. उनके मुताबिक, कंपनी को भविष्य के लिए खुद को तैयार करना होगा और इसी वजह से यह कदम उठाया गया है.

कंपनी AI में निवेश बढ़ाना चाहती है
CEO ने अपने संदेश में कहा कि यह फैसला मुख्य रूप से कंपनी के काम करने के तरीके को बदलने और भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करने से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि Atlassian अब अपने संसाधनों को AI तकनीक और एंटरप्राइज सेल्स में निवेश करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहती है. इसके साथ ही कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना भी चाहती है. Cannon-Brookes ने माना कि यह फैसला आसान नहीं है और इससे कई कर्मचारियों पर असर पड़ेगा, लेकिन कंपनी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे जरूरी समझा गया है.

किन देशों में सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे कर्मचारी
कंपनी के अनुसार छंटनी से सबसे ज्यादा प्रभावित कर्मचारी उत्तरी अमेरिका में होंगे. कुल नौकरी कटौती में करीब 40 प्रतिशत कर्मचारी वहीं से होंगे. इसके बाद करीब 30 प्रतिशत कर्मचारी ऑस्ट्रेलिया से और लगभग 16 प्रतिशत कर्मचारी भारत से प्रभावित होंगे. यह कदम Atlassian के वैश्विक स्तर पर कामकाज के पुनर्गठन का हिस्सा माना जा रहा है.

छंटनी से कंपनी को होगा बड़ा खर्च
कंपनी ने एक आधिकारिक फाइलिंग में बताया कि इस छंटनी के कारण उसे करीब 225 मिलियन डॉलर से 236 मिलियन डॉलर तक का खर्च उठाना पड़ सकता है. रिपोर्ट के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया इस साल जून के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है. यानी अगले कुछ महीनों में कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या में यह कटौती कर देगी.

कर्मचारियों को मिलेगा सेवरेंस पैकेज
रिपोर्ट्स के अनुसार Atlassian ने कहा है कि वह प्रभावित कर्मचारियों को बेहतर सेवरेंस पैकेज देगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी कम से कम 16 हफ्तों का अलगाव पैकेज यानी सेवरेंस भुगतान देगी. यह पैकेज अलग-अलग देशों के नियमों से भी ज्यादा हो सकता है ताकि कर्मचारियों को नई नौकरी ढूंढने में कुछ राहत मिल सके.

CTO राजीव राजन भी छोड़ेंगे कंपनी
इस बड़े बदलाव के बीच कंपनी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी Rajeev Rajan भी अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं. कंपनी ने बताया कि राजीव राजन 31 मार्च से अपने पद से हट जाएंगे. उनके जाने के बाद कंपनी अपनी तकनीकी रणनीति में भी कुछ बदलाव कर सकती है.

AI के दौर में बदल रही है टेक इंडस्ट्री
Atlassian का यह फैसला दिखाता है कि AI तकनीक के तेजी से विकास के कारण टेक इंडस्ट्री में बड़े बदलाव हो रहे हैं. कई कंपनियां अब AI में निवेश बढ़ा रही हैं और अपने काम करने के तरीके को नए दौर के हिसाब से बदल रही हैं. ऐसे में आने वाले समय में टेक सेक्टर में इस तरह के बदलाव और भी देखने को मिल सकते हैं.

