/Atomberg Mixer Grinder Review: क्या ये मिक्सर देगा सिल-बट्टे जैसा स्वाद? जानिए इसके फीचर्स, खूबियां और कमियां

भारतीय किचन में जब तक मसालों की खुशबू न आए और नारियल-मिर्च की चटनी का चटकारा न हो, तब तक खाना अधूरा सा लगता है. हममें से कई लोगों को बचपन का वो सिल-बट्टा याद होगा, जिस पर पिसी हुई चटनी का स्वाद ही अलग होता था. आज के आधुनिक मिक्सर ग्राइंडर ने हमारा काम तो आसान कर दिया, लेकिन खाने का वो असली टेक्सचर छीनकर सब कुछ एक जैसा स्मूथ पेस्ट बना दिया. Atomberg का दावा है कि उनका नया Zenova Mixer Grinder अपने अनोखे Coarse Mode के साथ उसी पुराने सिल-बट्टे वाले टेक्सचर को वापस ला सकता है. लेकिन क्या यह सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है या सच में यह मिक्सर आपके किचन का हीरो बन सकता है? आइए जानते हैं इस मिक्सर ग्राइंडर के बारे में...
Atomberg Zenova Mixer Grinder को जब आप अनबॉक्स करते हैं, तो आपको एक कॉम्पैक्ट बेस यूनिट के साथ 4 स्टेनलेस स्टील जार मिलते हैं. इसमें 1.5 लीटर का लिक्विडाइजिंग जार, 1 लीटर का मल्टीपर्पस जार, 0.5 लीटर का चटनी और स्पाइस जार, और 0.5 लीटर का एक स्पेशल चॉपर जार शामिल है. यह ब्लैक, रेड वाइन, पर्ल व्हाइट जैसे प्रीमियम कलर्स में आता है.
इसकी डिजाइन में एक बात जो सबसे अलग है, वो यह कि इसके मोटर हाउसिंग में कोई वेंट (हवा के लिए छेद) नहीं दिए गए हैं. इसमें BLDC मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसे ठंडा रहने के लिए नॉर्मल एसी मोटर की तरह हवा के बहाव की जरूरत नहीं होती. इसका बड़ा फायदा यह है कि चटनी या आटा उड़कर मोटर के अंदर नहीं जाता, जिससे मिक्सर लंबे समय तक खराब नहीं होता.
कंपनी का दावा है कि इसकी 550W की BLDC मोटर 1000W की साधारण एसी मोटर जितनी ताकत देती है. BLDC मोटर की खासियत यह होती है कि यह कम बिजली में बहुत कुशलता से अलग-अलग स्पीड पर काम कर सकती है.
जब हमने इस पर सूखी हल्दी और खड़े मसाले पीसकर देखे, तो मोटर बिना किसी रुकावट या जलने की बदबू के आसानी से काम करती रही. इसका मतलब यह है कि यह सख्त से सख्त मसालों को आसानी से पीस सकती है. लेकिन क्या यह सच में 1000W की मोटर को पूरी तरह टक्कर देती है, यह लंबे समय के इस्तेमाल के बाद ही पूरी तरह साफ हो पाएगा.
Atomberg Zenova का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट इसका Coarse Mode है. नॉर्मल मिक्सर 18,000 RPM की हाई स्पीड पर चलते हैं, लेकिन Coarse Mode इसे लगभग 5,000 RPM की धीमी स्पीड पर चलाता है. इसका मकसद मसालों को पूरी तरह पेस्ट बनाने से रोकना है.
जब हमने इसमें नारियल और मिर्च की चटनी बनाई, तो उसने नारियल और मिर्च के छोटे-छोटे टुकड़ों को बनाए रखा और सब कुछ एक जैसा लिक्विड पेस्ट नहीं बनाया. लेकिन क्या यह पूरी तरह सिल-बट्टे जैसा है? जवाब है—लगभग. सिल-बट्टा हाथों के दबाव और रगड़ से काम करता है, जबकि यह धीमी स्पीड पर घूमती ब्लेड है. यह साधारण मिक्सर से तो बेहतर टेक्सचर देता है, लेकिन पूरी तरह सिल-बट्टे का रिप्लेसमेंट नहीं है.
इमली, दाल और इडली के बैटर के लिए भी यह मिक्सर काफी अच्छा काम करता है. बैटर बिना गर्म हुए अच्छे से पिस जाता है, जो बाद में खमीर उठने (fermentation) के लिए बहुत जरूरी है.
इसका 0.5 लीटर का चॉपर जार काफी उपयोगी है. जब आप इस जार को लॉक करते हैं, तो मोटर अपने आप अपनी स्पीड को 2,000 RPM पर सीमित कर देती है.
इसका फायदा यह होता है कि जब आप इसमें प्याज या टमाटर काटते हैं, तो वो पानी जैसा पेस्ट बनने के बजाय छोटे-छोटे टुकड़ों में कट जाते हैं. हालांकि, यह जार छोटा है और सिर्फ 1-2 लोगों के खाने की चॉपिंग के लिए ही सही है.
पुराने जमाने के मिक्सर के मुकाबले इसकी आवाज थोड़ी कम है, लेकिन एकदम साइलेंट नहीं है. हाई स्पीड पर एक हल्की आवाज जरूर आती है. फुल स्पीड पर भी इसका बेस काउंटर पर कसकर टिका रहता है और हिलता नहीं है.
कमियों की बात करें तो इसकी पावर कॉर्ड (केबल) थोड़ी छोटी है. अगर आपका स्विच बोर्ड थोड़ा दूर है, तो आपको दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा, 1 लीटर का मल्टीपर्पस जार बड़े परिवारों के लिए थोड़ा छोटा पड़ सकता है, जिससे आपको बार-बार सामान डालना पड़ेगा.
Atomberg Zenova उन चुनिंदा मिक्सर ग्राइंडर में से एक है जिसने पुराने ढर्रे पर चल रहे मिक्सर मार्केट में कुछ नया करने की कोशिश की है. पअगर आपको खाने में सही टेक्सचर चाहिए, आप स्मार्ट फीचर्स और सुरक्षित डिजाइन पसंद करते हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. लेकिन अगर आप इसे सिर्फ 1000W की पावर वाले मिक्सर के सीधे रिप्लेसमेंट के रूप में देख रहे हैं, तो इसकी कीमत आपको थोड़ी ज्यादा लग सकती है. यह एक प्रीमियम और स्मार्ट मिक्सर है जो आपके किचन के काम को काफी हद तक आसान और साफ-सुथरा बना देता है.