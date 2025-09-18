iPhone की बैटरी खा रहा है iOS 26? वापस iOS 18 पाने का ये है जुगाड़, जानिए Step-By-Step प्रोसेस

iOS 18 Install Guide: iPhone यूजर्स के लिए सितंबर का महीना बहुत ही खास रहा है. एक तरह जहां इस महीने की 9 तारीख को Apple ने अपने Aww Dropping इवेंट में लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज लॉन्च की तो वहीं दूसरी तरफ 15 सितंबर को अपना iOS 26 अपडेट जारी कर दिया है. नया अपडेट जारी होते ही बड़े संख्या में लोगों ने डाउनलोड किया और अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. नए अपेडट के बाद पूरा का इंटरफेस पूरी तरह से बदल गया है. जो कि Apple के ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत समय बाद ऐसा बदलाव हुआ है.

iOS 26 में क्या है खास?

कंपनी ने नए अपेडट में लिक्विड ग्लास डिजाइन पेश किया है, जो पिछले बीटा वर्जन से पूरी तरह अलग है.अब यूजर्स इंटरफेस पर ग्लास जैसा इफेक्ट का एक्सपीरियंस करेंगे, जिससे ऐप्स और टैब्स के बीच स्क्रॉलिंग और स्वाइप और भी स्मूद हो जाएगी. इसके साथ ही ऐप्स में भी ग्लास-इफेक्ट देखने को मिल रहा है. साथ ही टेक्स्ट ज्यादा स्पष्ट नजर आ रहे हैं. बात फीचर्स की करें तो नए अपडेट iOS 26 में नया AI-बेस्ड एडाप्टिव बैटरी सेवर टूल दिया गया है, जो आपके इस्तेमाल के पैटर्न के हिसाब से बैटरी की बचत करेगा, इससे आपकी बैटरी लंबे समय तक चलेगी. इसके साथ ही ऐप्स की लॉन्चिंग स्पीड बढ़ी है और कैमरे को भी कुछ नए अपग्रेड मिले हैं.

हालांकि इन फीचर्स के साथ नए अपेडट में कुछ समस्या भी सामने आ रही है. नया सॉफ्टवेयर अपडेट होने की वजह से अभी iOS 26 में कई बग मौजूद होंगे. जिसको लेकर ऐसे में Apple का कहना है कि नया अपेडट फोन के बैकग्राउंड में काम करता रहता है जिससे बैटरी जल्द खत्म हो रही है, इस तरह की सभी समस्याओं को जल्द ठीक कर लिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप iOS 26 अपेडट कर लिए हैं और आपको फोन चलाने में परेशानी आ रही है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे अपने आईफोन में iOS 26 से iOS 18 को फिर से वापस ला सकते हैं. आइए जानते हैं विस्तार से .....

इस तरह करें इंस्टॉल iOS18

अपने फोन में iOS18 को इंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. इसके लिए आपको पहले iCloud, Mac पर Finder या Windows पर iTunes के जरिए पूरे डेटा का बैकअप लेना होगा और सुरक्षा के लिए कम से कम एक और अतिरिक्त बैकअप लेना होगा. इससे किसी तरह की समस्या हो जाने पर भी आपका डेटा डिलीट नहीं होगा. यह काम जरूर करें.

डेटा बैकअप लेने का बाद सबसे पहले फोन की Settings में जाएं यहां आपका नाम दिखाई देगा. यहां Find My में जाएं इसके बाद Find My iPhone में जाकर Find My iPhone को बंद करें और Apple ID से साइन आउट कर दें जिससे Activation Lock की समस्या बाद में न आए.

अब Apple के ऑफिशियल साइट या iTunes की सहाया से अपने फोन के मॉडल के लिए सही iOS 18.6.2 IPSW फाइल डाउनलोड करें. iOS 26 से डाउनग्रेड करने के लिए आपको इस फाइल को ही अपने iPhone में इंस्टॉल करना होगा.

इसके बाद iPhone को USB-C केबल की सहायता से किसी Mac या Windows PC से कनेक्ट कर लें और यह कंफर्म करें कि Mac में Finder या Windows में iTunes आपके iPhone को डिटेक्ट कर पा रहा है या नहीं.

इतना करने के बाद iPhone को DFU मोड में स्विच करें. अब आपके पास Face ID वाला iPhone है, तो Volume Up दबाकर छोड़ें, फिर Volume Down दबाकर छोड़ें, Side बटन तब तक पकड़ें जब तक स्क्रीन पूरी तरह से बंद न हो जाए. स्क्रीन बंद होने के बाद Side और Volume Down बटन दोनों को एक साथ 5 सेकंड तक दबाएं. 5 सेकंड के बाद Side बटन को छोड़ दें लेकिन Volume Down को न छोड़ें तब तक कि जब तक आपका Finder डिवाइस डिटेक्ट न कर ले.

इसके बाद अगला स्टेप रिस्टोर का होता है. इसके लिए अगर आप Mac का यूज कर रहे हैं तो Finder ओपन करें Option बटन को दबाकर रखें और Restore iPhone पर क्लिक कर दें. अगर Windows इस्तेमाल कर रहे हैं तो iTunes ओपन करें, Shift की दबाकर रखें और Restore पर क्लिक कर के डाउनलोड की गई iOS 18.6.2 IPSW फाइल को सेलेक्ट करें.

इसके बाद आपको सिर्फ प्रोसेस के पूरा होने का इंतजार करना होगा. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इंस्टॉलेशन के दौरान iPhone कई बार रिस्टार्ट होगा. जब तक यह प्रोसेस पूरी न हो जाए, तब तक डिवाइस को कनेक्ट करके और पावर ऑन रखें.

इस प्रोसेस के पूरा हो जाने के बाद अपने डिवाइस को आप New iPhone के तरह ही फिर से सेटअप कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपने पिछले लिए बैकअप को रिस्टोर भी कर सकते हैं.

इस तरह आपके फोन में पुराना अपडेट आ जाएगा.